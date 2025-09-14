NB I.-es klubbal játszhat a kupában a Szeged-Csanád GA

Miután vasárnap befejeződtek a Mol magyar kupa 3. fordulójának mérkőzései, az M4 Sport élő adásában ki is sorsolták a negyedik forduló párosításait. A legjobb harminckét csapat között Csongrád-Csanád vármegyéből egyedül a Szeged-Csanád GA jutott be.

A Szeged-Csanád GA revansot vehet a Hódmezővásárhelyi FC búcsúztatásáért a DVTK ellen. Fotó: Karnok Csaba

Szeged-Csanád GA: ismét NB I.-es ellenfél

A korábban bevett gyakorlathoz képest változás volt, hogy a legjobb 16 közé jutásért vívott meccseken nem automatikusan az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó. A szegediek másodjára kerültek elő az adott párharcban, méghozzá a mellé a DVTK mellé, amely szombaton a Hódmezővásárhelyi FC ellen idegenbeli győzelmével jutott tovább, így egy újabb Csongrád-Csanád vármegyei csapat lesz a miskolciak ellenfele. Mivel a párosításban a DVTK-t húzták ki hamarabb, így a meccset Miskolcon rendezik majd. A Szeged-Csanád GA a kupában egy szezonnal korábban szintén egy NB I.-es csapattól, az MTK Budapesttől szenvedett vereséget, és most is egy élvonalbeli csapattal játszhat a sorozatban.

A negyedik forduló hivatalos játéknapja október 29., szerda, a pontos kezdési időpontokat később jelölik ki. A továbbjutás ezúttal is egy meccsen dől majd el, így amennyiben döntetlent hozna a 90 perc, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás, majd büntetőrúgások következnek.

A Mol magyar kupa 4. fordulós párosításai

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)

ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)