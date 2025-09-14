szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

4 órája

Példás cselekedettel zárta a kupameccset a Szeged-Csanád GA

Címkék#dorog#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#labdarúgás

Sportszerűen zárult a dorogi kupameccs. A Szeged-Csanád GA stábja és fiatal játékosai maguk takarították ki öltözőjüket a Dorogon lejátszott kupameccset követően, rendet és tisztaságot hagyva maguk mögött.

Munkatársunktól

Magabiztos játékkal jutott tovább az NB III.-as Dorog otthonában a Szeged-Csanád GA a Mol magyar kupában: a szegediek Holman Dávid és a csereként beszállt Borvető Áron góljaival 2-0-ra nyertek idegenben, így bejutottak a sorozat legjobb 32 csapata közé. A dorogiak Facebook-oldala számolt be arról, hogy a meccset egy sportszerű cselekedet követte a szegediek részéről: a stábtagok, valamint a keret fiatal játékosai seprűvel a kezükben takarították ki az öltözőt, példás rendet hagyva maguk mögött.

A Szeged-Csanád GA labdarúgói maguk takarították ki öltözőjüket Dorogon.
A Szeged-Csanád GA labdarúgói maguk takarították ki öltözőjüket Dorogon. Archív fotó: Karnok Csaba

–Úgy gondoljuk ennek a cselekedetnek teret kell adnunk és egyben óriási tisztelet jár a szegedieknek ezért a gesztusért – írta közösségi oldalán a dorogi klub.

A Szeged-Csanád GA-ra a bajnokságban két hazai meccs vár a folytatásban, szeptember 21-én a Soroksár, egy héttel később pedig a Szentlőrinc érkezik a Szent Gellért Fórumba.

A Mol magyar kupa következő fordulóját október 29-én rendezik majd, Csongrád-Csanád vármegyéből egyedül a Szeged-Csanád Grosics Akadémia lesz ott a legjobb 32 csapat között. Hogy ki lesz az ellenfél, az a mai, Kecskemét-Újpest mérkőzést követően kiderül, a találkozó után ugyanis az M4 Sport élő adásában készítik el a negyedik forduló párosításait.

A Dorog–Szeged-Csanád GA Mol magyar kupa mérkőzés teljes egészében:

