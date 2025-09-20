szeptember 20., szombat

Labdarúgás

1 órája

Itthon vehet lendületet a rangadók előtt a Szeged-Csanád GA

Visszatérnek a bajnoksághoz. A válogatott világbajnoki selejtezői, valamint a Mol Magyar Kupa-fordulót követően ismét bajnoki pontokért száll harcba a Szeged-Csanád GA, amelynek élénk emlékei lehetnek aktuális ellenfeléről.

Vajgely Pál

Közel egy hónap elteltével játszhat ismét hazai pályán az NB II.-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely a bajnokság hetedik fordulójában, vasárnap 17 órától a Soroksárt fogadja. A két gárda a nyári felkészülés során is találkozott egymással, akkor Kurdics Levente góljával a Tisza-partiak nyertek 1–0-ra, de persze a vasárnapi egy egészen más hangulatú mérkőzés lesz. A két csapat ellentétes utat járt be a legutóbbi játéknapon, hiszen Borvető Áronék elveszítették a veretlenségüket, miután 1–0-ra kikaptak a Mezőkövesd otthonában, míg a Soroksár a Szentlőrinc elleni sikerével először örülhetett győzelemnek ebben a szezonban. A kupafordulót mindkét csapat sikerrel vette, a fővárosiak Tatabányán, míg a Szeged-Csanád GA Dorogon vívta ki a továbbjutást.

Novák Csanád ezúttal is kulcsfigura lehet a Szeged-Csanád GA vasárnapi bajnokiján.
Novák Csanád ezúttal is kulcsfigura lehet a Szeged-Csanád GA vasárnapi bajnokiján. Fotó: Karnok Csaba

– Két elég komoly feladat vár ránk a bajnokságban, elsőként a Soroksárt fogadjuk. Nagyon tisztelem őket, játékuk évek óta üde színfoltja az NB II-nek. Jól ismerem a csapatot és a vezetőedzőjüket egyaránt. Tudjuk, mire számíthatunk: nehéz, me­­lós mérkőzés elé nézünk. Fizikálisan és koncentrációban is a maximumot kell nyújtanunk ahhoz, hogy győzelemmel ab­­szolváljuk a találkozót – nyilatkozta a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője. 

Az eddig lejátszott hat forduló során a szegediek ellenfele kapta a legtöbb gólt a másodosztály mezőnyében: a 13 kapott gólt persze alaposan „megnyomja” a Mezőkövesd elleni hazai 5–1-es vereség. A hamarosan következő idegenbeli rangadók (Vasas, Honvéd, Fehérvár), a hazai mérkőzések különösen fontosak lehetnek a szegedieknek – így a vasárnapi bajnoki is. 

Összefoglaló a Dorog–Szeged-Csanád GA kupameccsről:

