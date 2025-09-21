Ez nem a Szeged-Csanád GA napja volt, példaértékű meccset játszott ellene a Soroksár

Az első félidő mindkét oldalról óvatos, tapogatózó mezőnyjátékot hozott. Egy-egy gólhelyzet alakult ki mindkét oldalon, de Veszelinov és Radnóti is magabiztosan fogta a Lovrencsics Balázs, illetve Borvető Áron kapura fejelt labdáját. Összességében a Szeged-Csanád GA akarata érvényesült inkább, de a mezőnyfölény meddőnek bizonyult.

Fotó: Gémes Sándor

A második félidő elején magához ragadta a kezdeményezést a Szeged-Csanád GA, amely kapuja elé szegezte a soroksáriakat. A vendégek védelme viszont állta a sarat, jól zárták le a területeket, így nagyobb szegedi helyzet nélkül telt el az első negyedóra.

Hibázott a Szeged-Csanád GA védelme

A 61. minutumban egy jobb oldali beadást előbb Lovrencsics csúsztatott meg a tizenhatoson belül, majd nagyjából öt méterről Lakatos bólintott Veszelinov kapujába, 0–1. Alig három perc elteltével jött az újabb szegedi hideg zuhany, Nagy Olivér 18 méterről eleresztett lövése egy hazai védő lábán irányt változtatott, ezzel becsapva a kapust, aki jobbra tett mozdulata után már nem ért vissza a bal alsó sarokra, 0–2.

Elképesztően aktív negyedórát produkált a Soroksár Szegeden a 60. és a 75. perc között. A 68. minutumban Nagy passzolt vissza az alapvonalról, Köböl pedig 14 méterről a keresztlécet lőtte telibe. A 73. percben a csereként beálló Gálfi tette fel az i-re a pontot, kiszorított szögből tüzelt kapura, Veszelinov viszont csak beleérni tudott a labdába, 0–3.

A hajrában mindent egy lapra feltéve támadott a Szeged, a Soroksár viszont minden helyzetet hősiesen kivédekezett.

Nyilatkozatok: Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA edzője: – Gratulálok a Soroksárnak, mert amit a 61. perctől láttunk tőlük, az nagy dolog Szegeden. Az első félidőben domináltunk, számtalan lehetőségünk adódott, de az utolsó passzokba mindig hiba csúszott. A szünet után jól kezdtünk, így különösen fáj, hogy a semmiből kaptunk egy gólt. Ezt követően hitetlenül, mentálisan fáradtan játszottunk, ami nem elfogadható, de ez szerencsére könnyen javítható. Ez most egy olyan mérkőzés volt, amelyet játszhattunk volna bármeddig, képtelenek lettünk volna betalálni.

Lipcsei Péter, a Soroksár edzője: – Gratulálok a csapatomnak, mert három lőtt és nulla kapott góllal zárni Szegeden példaértékű. Egy jó csapatra készültünk, tudtuk az erősségeiket és a gyengeségeiket, az első félidőben szinte helyzetük sem akadt. A szünetben éreztük, hogy nyerhetünk, azt viszont nem gondoltam, hogy ilyen különbséggel, de megérdemelt sikert arattunk. További sok sikert kívánok a hazaiaknak a céljaik eléréséhez.

Szeged-Csanád GA–Soroksár 0–3 (0–0)

Labdarúgás, NB II., 8. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 1009 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi, Márkus).

Szeged: Veszelinov – Szilágyi, Holman (Suljic, 67.), Rabatin (Novák, 62.), Vágó, Miskolczi, Borvető, Tóth B., Kurdics (Kalmár, 86.), Kun (Tóth N., 67.), Márkvárt. Edző: Aczél Zoltán.

Soroksár: Radnóti – Németh E., Korozmán (Gálfi, 63.), Köböl, Madarász (Kékesi, 91), Könczey, Lovrencsics B. (Tóth G., 86.), Lakatos, Nagy O., Kundrák (Gágyor, 86.), Horváth K. (Csemer, 91.). Edző: Lipcsei Péter.

Gólszerzők: Lakatos (61.), Nagy O. (64.), Gálfi (74.).