Olyan ellenfelet fogad a Szeged-Csanád GA, amelyet még soha nem tudott legyőzni

Semmi sem alakult jól szegedi szempontból a Soroksár elleni legutóbbi hazai mérkőzésen. Hiába volt meg a mezőnyfölény, a kapu előtt jóval hatékonyabb vendégek elvitték a három pontot, így ebben a szezonban először maradt alul hazai környezetben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Márpedig ezekre a győzelmekre nagy szüksége lenne a csapatnak a közelgő rangadók előtt, hiszen a vasárnapi, Szentlőrinc elleni hazai meccset követően a Vasas, Vi­­deoton, Honvéd hármashoz utazik majd a Tisza-parti csapat.Ez persze a távolabbi jövő, előbb vasárnap 17 órától azt a Szentlőrincet fogadja Aczél Zoltán csapata, amelyet eddig még nem sikerült legyőznie: sőt, a legutóbbi három, hazai pályán lejátszott meccset egyaránt a Szentlőrinc nyerte ebben a párosításban, legutóbb idén áprilisban 3–1-es vereséget szenvedtek a szegediek aktuá­lis ellenfelükkel szemben. Az eddigi tíz, Szentlőrinc ellen lejátszott meccsből három döntetlen mellett hétszer is alulmaradt a Szeged-Csanád GA. A vendégek egy Csákvár elleni gól nélküli döntetlennel hangoltak a vasárnapi meccsre, míg vendégként Mezőkövesden tudtak nyerni ebben a szezonban.

A kapu előtt kell határozottabbnak lennie a Szeged-Csanád GA-nak a vasárnapi bajnokin. Fotó: Gémes Sándor

– Tudom, hogy hosszú ideje sikertelen a csapat a Szentlőrinc ellen. A héten megbeszéltük a játékosokkal, mi az, amin változtatnunk kell. Nem fordíthatjuk magunk ellen a szurkolóinkat! Benne van, hogy hibázunk, viszont a mentalitás alapkövetelmény. Hozzáállásban topon kell lenni! Akár a Szent Gellért Fórumban játszunk, akár idegenben, le kell dominálnunk az ellenfelet. Nem fordulhat elő olyan, mint a legutóbbi mérkőzésünk utolsó félórájában. Minden tekintetben javulást várok. A Szentlőrinc egy erős csapat, amely évek óta jó állománnyal rendelkezik, minden posztra van két azonos képességű labdarúgója. Nem lesz könnyű dolgunk, de bízom benne, hogy a csapat megértette, amiről beszéltünk – mondta a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

A bajnoki veretlenség elvesztésére jól reagáltak Márkvárt Dávidék, hiszen Dorogon simán abszolválták a továbbjutást, most viszont hazai környezetben, a bajnokságban kellene megfordítaniuk a múlt héten történteket.