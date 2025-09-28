szeptember 28., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

Megtörte nyeretlenségét a Szentlőrinccel szemben a Szeged-Csanád GA

Címkék#NB II#Szentlőrinc#Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Történetük során először győzték le a Szentlőrincet. A Szeged-Csanád GA végig irányította a bajnokit, és magabiztos sikert aratott, így kilenc nyeretlen bajnoki után ezúttal győzelmet ünnepelhetett a Szentlőrinccel szemben.

Vajgely Pál

Azt a Szentlőrincet fogadta a Szeged-Csanád Grosics Akadémia az NB II.-ben, amelyet korábban tíz meccsből egyszer sem tudott legyőzni. Az első félidő játéka viszont abszolút arra utalt, ezúttal meglesz a siker, hiszen a Tisza-partiak abszolút irányították a játékot, egy fejest leszámítva (amelyet Veszelinovnak kellett kitolnia a jobb alsóból) nem jelentett veszélyt a kapura a Szentlőrinc. Ellenben a túloldalon szinte sorjáztak a lehetőségek, rendre odakerült a kapu elé a Szeged-Csanád GA, igaz, az utolsó megoldások nem ültek egyszer sem. Az olykor paprikás hangulatú, sok párharccal tarkított meccsen bár több nagy lehetősége is volt a hazaiaknak, nem hozott gólt az első játékrész. 

Borvető Áron góljával szerezte meg a vezetést a Szeged-Csanád GA.
Borvető Áron góljával szerezte meg a vezetést a Szeged-Csanád GA. Fotó: Gémes Sándor

A félidei kettős csere sem hozott változást a vendégek játékában, a Szeged ugyanúgy dominálni tudott, ennek pedig szűk negyed óra elteltével lett meg az eredménye. Egy szabadrúgást Vágó fejelt vissza az ötös bal sarkáról középre, az érkező Borvető pedig a jobb felsőbe stukkolt, 1–0. Nem sokkal később egy villámgyors akciót követően Adamcsekhez jutott el a centerezés, a vendégek támadója azonban három méterről a kapumellé passzolt. Bő tíz perccel a vége előtt a szegediek másik gólerős támadója is betalált: Kurdics bal oldali beadását Novák kapásból, 12 méterről lőtte nagy erővel a kapuba. A hajrában Veszelinov mutatott be egy nagy védést, egy bal oldali beadást Adamcsek csúsztatott meg, de a szegedi kapus kiszedte a léc alól. 

A legvégén még Holman előtt adódott egy nagyobb lehetőség, a Szeged-Csanád GA győzelme viszont egy pillanatig nem forgott veszélyben. 

Így látták a szakvezetők

  • Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője: – Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk egy nagyon jó csapat ellen. Amilyen energiát fektettünk ebbe a meccsbe, az megsüvegelendő, ez volt az, ami hiányzott. Intelligens csapatom van, méltóképpen reagált arra, ami köztünk ezen a héten zajlott. Így kell egy Szegednek futballozni, bármilyen eredmény születik ezáltal, felemelheti az ember az a fejét.
  • Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője: – Gratulálok a Szegednek, megérdemelten győztek! Egy-nullánál volt egy óriási helyzetünk, amit kihagytunk, talán ha az bemegy, máshogy alakulhatott volna. A meccs összképét nézve döntetlent sem érdemeltünk volna, a Szeged bátrabban futballozott. Néhányan azt hiszik, futsalmeccsen vannak, pedig ez egy kőkemény bajnokság, néha jobban tudnak hajtani egy csokiért az edzésen, mint a bajnokikon. Az én csapataimra a fegyelmezettség, a szívvel-lélekkel való játék volt jellemző, ez viszont most nem igaz. Nem vagyok az a típus, aki feladná, megpróbálom megtalálni a kiutat ebből a helyzetből. Pár embernek könyörögni kell, hogy kezdjen el futni, pedig ez egy olyan sport, ahol futni kell. 

Szeged-Csanád GA–Szentlőrinc 2–0 (0–0)

Labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II., 8. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 892 néző. Vezette: Iványi Gábor (Ring, Topálszki).
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor (Sztankó, 90.), Vágó, Szilágyi, Tóth B. – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin (Holman, 73.), Kurdics (Pejovics, 87.) – Borvető (Kalmár, 87.), Novák. Vezetődző: Aczél Zoltán
Szentlőrinc: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Herczeg, 80.) – Décsy (Samson, a szünetben), Szolgai – Nyári (Kesztyűs, 68.), Nagy R., Bőle (Kiss-Szemán, 61.) – Tóth-Gábor (Adamcsek, a szünetben).  Vezetőedző: Waltner Róbert.
Gólszerzők: Borvető (58.), Novák (78.).
Sárga lap: Márkvárt (82.), ill. Tóth-Gábor (25.), Nyári (56.), Milovanovics (58.).

