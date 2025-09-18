Két Szegedről távozó labdarúgónak is megvan az új klubja

Egyaránt tavaly érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz a Mohos Barnabás és Biben Barnabás. A 20, illetve 21 éves játékos egy szezont követően távozott a szegediektől, ám egészen eddig nem volt ismert, hol folytatják. Mohos Barnabás maradt a másodosztályon belül, miután az FC Ajkával kötött szerződést: a szegedieknél az előző évadban 30 meccsen pályára lépett játékos az NB I.-es Kisvárda magyar kupából való búcsúztatása alkalmával kezdőként debütált új csapatában.

Mohos Barnabás egy évet töltött a Szeged-Csanád GA-ban, de marad az NB II.-ben. Fotó: Gémes Sándor

Biben Barnabás az NB III.-ban találta meg új csapatát: az élvonalbeli tapasztalattal is bíró játékos az Észak-Nyugati csoportban szereplő, nemrég a vezetőedzői posztra Horváth Ferencet kinevező Tatabánya színeiben folytatja: a kupában már szintén pályára lépett, valamint a Zsámbék elleni bajnokin csereként számítottak rá.

Két hazai bajnoki vár a Szeged-Csanád GA-ra

Ami a most zajló szezont illeti, a válogatott szünet, valamint a Mol magyar kupa-mérkőzést követően hétvégén folytatódik a labdarúgó NB II.: a hatodik és a hetedik fordulóban is hazai környezetben lép majd pályára a Szeged-Csanád GA, amely szeptember 21-én a Soroksárt, majd hét nappal később a Szentlőrincet fogadja a Szent Gellért Fórumban.