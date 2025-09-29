szeptember 29., hétfő

Labdarúgás

3 órája

Ezért szaladt ki a kispadhoz gólja után a Szeged-Csanád GA támadója

Nem estek pánikba a két vereséget követően. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia vasárnap a Szentlőrinc ellen végig magabiztos játékot mutatva javított, Borvető Áron ismét eredményes volt, a támadót arról is kérdeztük, mi volt gólörömének üzenete.

Vajgely Pál

Magabiztos sikerrel javított a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely története során először győzött a Szentlőrinc ellen. A szegediek végig uralták a vasárnapi bajnokit, ám a vezető gólra az 58. percig kellett várni, ekkor Borvető Áron fejesével került előnybe a Tisza-parti csapat, a támadó pedig rögtön a kispadhoz szaladt gólja után.

Borvető Áron ismét betalált a Szeged-Csanád Grosics Akadémia bajnokiján. Fotó: Gémes Sándor

– Rám nézve nem túl hízelgő az üzenet. Molnár-Farkas Tamásnak nagyjából fél éve megígértem, hogy a következő gólomnál kifutok hozzá. Mindig odajön a meccs előtt, és emlékeztet erre, de sajnos valahogy a gólöröm hevében mindig elfelejtettem. Mondtam neki, ha ma nem akkor soha, így erőteljesen próbáltam kifejezni, ez most neki szól – mondta lapunknak a gólöröm okáról Borvető Áron, aki idén negyedjére volt eredményes.

A Szeged-Csanád GA előző két bajnokiját elveszítette, igaz, a Mezőkövesd és a Soroksár elleni vereségek között Dorogon továbbjutottak a magyar kupában.

– A két vereség ellenére sikerült megtartanunk azt a higgadtságot, ami ezt a játékot eredményezte. Nem volt pánikhelyzet, tudtuk, hogy amit csinálunk, az jó, és ez a higgadtság, magabiztosság eredményezte az, hogy most kijött a lépés – mondta a 27 éves csatár annak kapcsán, mi okozhatta a vasárnapi játékot.

Az NB II. folytatásában a Szeged-Csanád GA-ra idegenbeli rangadók sora vár, vasárnap a Vasashoz utaznak, majd később a Videoton, majd a Honvéd vendégeként játszanak. Ezúttal a kétcsatáros játék mellett döntött Aczél Zoltán, a Novák Csanád-Borvető Áron kettős pedig fontos lehet majd a további bajnokikon is.

– Már a tavalyi szezonban is jól működött a játékunk, ez pedig idén is igaz. Pályán kívül és belül is jó a viszonyunk, próbáljuk ütni tovább a vasat addig, amíg meleg. Szerettük volna mindkét meccset behúzni, de egy csúfos vereség után egy ilyen győzelem magabiztosságot adhat a Vasas elleni meccsre is – zárta Borvető Áron.

