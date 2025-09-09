Visszatér Szegedre Mirko Alilovic, kezdődik a 23. BL-szezon

Két hónap után ismét útjára indul a labda a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Szerdán 18.45-től a Hét mérkőzését a One Veszprém HC játssza az Aalborg otthonában, de igazán izgalmas párosításnak ígérkezik 20.45-től a címvédő Magdeburg találkozója is a nyáron átalakult PSG ellen. Mindkét mérkőzést élőben közvetíti a Sport1 Televízió, ahogyan az OTP Bank-Pick Szeged–Wisla Plock meccset is.

Mirko Alilovic öt éven át védte a Pick Szeged kapuját, jó emlékekkel tér vissza a Pick Arénába ellenfélként.

Fotó: Karnok Csaba

A lengyel bajnok a tizenkilencedik szezonját kezdi meg a Bajnokok Ligájában, míg a Tisza-partiak a huszonharmadikat. A két csapat viszont 2019 óta nem játszott egymással tétmérkőzést, és összességében is csak hat alkalommal találkoztak, ezekből viszont ötöt a magyar csapat nyert meg.

Akadnak ismerős arcok mindkét oldalon, akik szívesen emlékeznek vissza a másik csapatnál eltöltött időszakra. Jérémy Toto 2024 nyarán igazolt Szegedre a francia Nantes-ból, a 2020–2021-es idényben viszont Lengyelországban légióskodott a Plocknál.

Komoly tanulóév Plockban

– Különleges helyet foglal el a szívemben a Wisla Plock, mert náluk játszottam először külföldön. Nem volt könnyű a váltás, de rengeteget tanultam Plockban, és tapasztalatot szereztem arról, hogyan kell magas szinten játszani. Komoly tanulóév volt számomra – emlékezett vissza a szegediek klubhonlapján Toto.

Plockban is játszik két korábbi szegedi kézilabdázó. Szita Zoltán kettő, Mirko Alilovic pedig öt szezont húzott le a kékek szerelésében. A horvát kapus és családja egyáltalán nem szakadt el Szegedtől, rendszeresen visszajárnak a Tisza-parti városba.

Megtartották a szegedi házukat

– Nagyon várom a találkozást, azt, hogy ismét Szegeden lehessek – kezdte Alilovic. – Visszatérek kedvenc városomba, ahol öt csodás évet tölthettem a családommal. A párom és a három fiam imádott itt élni, gyakran emlegetjük a közösen átélt időszakot. Nem titok, hogy gyakran visszajárunk, hiszen a házunkat nem adtuk el – a 39 éves kapus azt is elárulta, hogy szegedi házában a Pick Szeged új szerzeménye, Jim Gottfridsson él családjával jelenleg.

Világklasszisokkal erősítettek

A 2024–2025-ös szezonban a Plock és a Szeged is a negyeddöntőig jutott a BL-ben. Mindkét csapat mindössze kétgólos különbséggel maradt le a kölni négyes döntőről. A lengyeleket a Nantes, míg a Picket a Barca ütötte el a nagy lehetőségtől. Mindkét csapat első kölni utazására hajt, ezért pedig mindent meg is tettek az átigazolásokat tekintve. Idén már a lengyel bajnoknál kezd a világklasszis norvég kapus, Torbjörn Bergerud, a francia olimpiai és Európa-bajnok jobb­átlövő, Melvyn Richardson, valamint a magyar Ilic Zoran is, illetve Szergej Koszorotov.