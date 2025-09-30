4 órája
Tisztes helytállásra futotta a szegedieknek az NB I.-ben
Idegenbeli meccsel folytatták. A Szegedi AC újabb meccset játszott az asztalitenisz NB I.-ben.
Az előző fordulóban aratott hazai győzelmet követően a Szécsény második csapatának otthonában folytatta az idényt a Magyar Optimum Szegedi AC csapata az asztalitenisz NB I.-ben. A szegediek megváltozott felállásban próbáltak pontokat szerezni, ám végül ez nem sikerült. A Szegedi AC szombaton hazai környezetben áll asztalhoz, amikor is a Cegléd lesz az ellenfél. A klub második csapata a harmadik meccsét is megnyerte, így továbbra is hibátlan az NB II. Dél-keleti csoportjában, míg az ATSK Szeged először maradt pont nélkül ebben a szezonban.
Szegedi AC: tisztes eredmény
Lukács Levente: – A szerb szuperliga hétvégi fordulója meghatározta a csapatösszeállításunkat, végül tisztes eredményt értünk el a nógrádiak otthonában.
Szécsény II.–Magyar Optimum Szegedi AC 11–3
Férfi asztalitenisz NB I., Keleti csoport, 3.forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Á., Márki és a Márki-Kókai Á. páros.
Szolnoki Tisza SE–Magyar Optimum Szegedi AC II. 7–11
Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 3. forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Bunda (4), Kancsár (3), Kardos (2), Tóth és a Kancsár-Kardos páros.
Szuperinfó-CVSE III.–ATSK Szeged 14–4
Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 3. forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Hangai Flóra, Szögi Szonja, Tóth Sándor, és a Hangai Flóra-Szögi Szonja páros.
