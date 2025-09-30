Tisztes helytállásra futotta a szegedieknek az NB I.-ben

Az előző fordulóban aratott hazai győzelmet követően a Szécsény második csapatának otthonában folytatta az idényt a Magyar Optimum Szegedi AC csapata az asztalitenisz NB I.-ben. A szegediek megváltozott felállásban próbáltak pontokat szerezni, ám végül ez nem sikerült. A Szegedi AC szombaton hazai környezetben áll asztalhoz, amikor is a Cegléd lesz az ellenfél. A klub második csapata a harmadik meccsét is megnyerte, így továbbra is hibátlan az NB II. Dél-keleti csoportjában, míg az ATSK Szeged először maradt pont nélkül ebben a szezonban.

A Szegedi AC-re hétvégén újabb hazai bajnoki vár majd az NB I.-ben. Fotó: Dömötör Csaba

Szegedi AC: tisztes eredmény

Lukács Levente: – A szerb szuperliga hétvégi fordulója meghatározta a csapatösszeállításunkat, végül tisztes eredményt értünk el a nógrádiak otthonában.

Szécsény II.–Magyar Optimum Szegedi AC 11–3

Férfi asztalitenisz NB I., Keleti csoport, 3.forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Á., Márki és a Márki-Kókai Á. páros.

Szolnoki Tisza SE–Magyar Optimum Szegedi AC II. 7–11

Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 3. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Bunda (4), Kancsár (3), Kardos (2), Tóth és a Kancsár-Kardos páros.

Szuperinfó-CVSE III.–ATSK Szeged 14–4

Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 3. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Hangai Flóra, Szögi Szonja, Tóth Sándor, és a Hangai Flóra-Szögi Szonja páros.