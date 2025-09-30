szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

16°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

4 órája

Tisztes helytállásra futotta a szegedieknek az NB I.-ben

Címkék#Magyar Optimum Szegedi AC#ATSK Szeged#asztalitenisz

Idegenbeli meccsel folytatták. A Szegedi AC újabb meccset játszott az asztalitenisz NB I.-ben.

Munkatársunktól

Az előző fordulóban aratott hazai győzelmet követően a Szécsény második csapatának otthonában folytatta az idényt a Magyar Optimum Szegedi AC csapata az asztalitenisz NB I.-ben. A szegediek megváltozott felállásban próbáltak pontokat szerezni, ám végül ez nem sikerült. A Szegedi AC szombaton hazai környezetben áll asztalhoz, amikor is a Cegléd lesz az ellenfél. A klub második csapata a harmadik meccsét is megnyerte, így továbbra is hibátlan az NB II. Dél-keleti csoportjában, míg az ATSK Szeged először maradt pont nélkül ebben a szezonban.

A Szegedi AC-re hétvégén újabb hazai bajnoki vár majd az NB I.-ben.
A Szegedi AC-re hétvégén újabb hazai bajnoki vár majd az NB I.-ben. Fotó: Dömötör Csaba

Szegedi AC: tisztes eredmény

Lukács Levente: – A szerb szuperliga hétvégi fordulója meghatározta a csapatösszeállításunkat, végül tisztes eredményt értünk el a nógrádiak otthonában.

Szécsény II.–Magyar Optimum Szegedi AC 11–3 
Férfi asztalitenisz NB I., Keleti csoport, 3.forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Á., Márki és a Márki-Kókai Á. páros.

Szolnoki Tisza SE–Magyar Optimum Szegedi AC II. 7–11 
Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 3. forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Bunda (4), Kancsár (3), Kardos (2), Tóth és a Kancsár-Kardos páros.

Szuperinfó-CVSE III.–ATSK Szeged 14–4
Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 3. forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Hangai Flóra, Szögi Szonja, Tóth Sándor, és a Hangai Flóra-Szögi Szonja páros. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu