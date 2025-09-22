1 órája
Hozta a kötelezőt az NB I.-ben a szegedi csapat
Megvan a szezonbeli első győzelmük. A Szegedi AC javított a múlt heti mérkőzését követően, és magabiztos sikerrel abszolválta a Kiskunmajsa elleni találkozót.
Az első fordulóban elszenvedett vereséget követően ismét hazai pályán szerepelt a Magyar Optimum Szegedi AC a férfi asztalitenisz NB I.-ben. A Tisza-partiaknak sikerült a javítás, és a Kiskunmajsa ellenében megszerezték az első győzelmüket ebben a szezonban. A Szegedi AC a bajnokság harmadik fordulójában szeptember 27-én a Szécsény II. otthonában áll asztalhoz.
A klub második csapata szintén nyerni tudott a hétvégén, az NB II. Dél-keleti csoportjában a Cegléd harmadik csapata ellen győztek a szegediek.
Lukács Levente: – Magabiztosan hoztuk a kötelezőt, a végeredmény a vendégek számára hízelgő.
Magyar Optimum Szegedi AC–Kiskunmajsai AC 9–5
Férfi asztalitenisz NB. I. Keleti csoport, 2.forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Vitsek (3), Pető (3), Lukács (2) és a Vitsek-Pető páros.
Magyar Optimum Szegedi AC II.–Ceglédi VSE III. 11–7
Férfi asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 2. forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Sz. (3), Kardos (3), Bunda (2), Kancsár (2) és a Bunda-Kókai Sz. páros.
