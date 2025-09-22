Hozta a kötelezőt az NB I.-ben a szegedi csapat

Az első fordulóban elszenvedett vereséget követően ismét hazai pályán szerepelt a Magyar Optimum Szegedi AC a férfi asztalitenisz NB I.-ben. A Tisza-partiaknak sikerült a javítás, és a Kiskunmajsa ellenében megszerezték az első győzelmüket ebben a szezonban. A Szegedi AC a bajnokság harmadik fordulójában szeptember 27-én a Szécsény II. otthonában áll asztalhoz.

A Szegedi AC megszerezte idei első győzelmét. Fotó: Dömötör Csaba

A klub második csapata szintén nyerni tudott a hétvégén, az NB II. Dél-keleti csoportjában a Cegléd harmadik csapata ellen győztek a szegediek.

Hozta a kötelezőt a Szegedi AC

Lukács Levente: – Magabiztosan hoztuk a kötelezőt, a végeredmény a vendégek számára hízelgő.

Magyar Optimum Szegedi AC–Kiskunmajsai AC 9–5

Férfi asztalitenisz NB. I. Keleti csoport, 2.forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Vitsek (3), Pető (3), Lukács (2) és a Vitsek-Pető páros.

Magyar Optimum Szegedi AC II.–Ceglédi VSE III. 11–7

Férfi asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 2. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Sz. (3), Kardos (3), Bunda (2), Kancsár (2) és a Bunda-Kókai Sz. páros.