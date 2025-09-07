szeptember 7., vasárnap

Női labdarúgás

1 órája

Mentő vitte el a szegedi játékost, majd történelmi sikert aratott a csapata

Címkék#KÉSZ-St. Mihály-Szeged#Major László#női labdarúgás#DVTK

A női labdarúgó NB I. harmadik fordulójában megszerezte első idei győzelmét a KÉSZ. St. Mihály-Szeged. A szegedi női labdarúgócsapat a Diósgyőr vendégeként nyert 3–1-re. Szombaton 16.30-tól az ETO FC Győr ellen folytatják Major László tanítványai.

Becsei Dávid

A mérkőzés elején a szegedi női labdarúgócsapat játékosa, Szőke Flóra súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, mentőt is kellett hozzá hívni. A 41. percben egy szép támadás végén szerzett vezetést a St. Mihály Popovics révén, majd a hosszabbítás második minutumában a Szőke helyére beállt Simonovic növelte az előnyt egy tizenhatoson belüli kavarodás végén átlövésből, 0–2.

A szegedi női labdarúgócsapat legyőzte a Diósgyőrt.
Major László vezetőedző szerint növeli a szegedi női labdarúgócsapat sikerének értékét, hogy idegenben született meg.
Fotó: Gémes Sándor

Az 53. percben egy diósgyőri támadást lezáró labdaszerzés után Popovics ugrott ki egy indítással, majd a kapus mellett a hálóba gurított, 0–3. A végeredmény a 63. minutumban alakult ki, amikor a hazaiak szélsője mindenkit kicselezett, majd Nagy Panna Krstovicsot is és az üres kapuba lőtt, 1–3.

A szegedi női labdarúgócsapat történelmi sikere

Major László: – NB I.-es mérkőzésen a St. Mihály még sohasem tudott nyerni a Diósgyőr ellen, úgyhogy külön gratulálok a csapatnak a sikerhez, melynek értékét tovább növeli, hogy idegenben vertük meg a miskolciakat. Teljesen megérdemelt sikert arattunk. Ezt a győzelmet a két komoly sérültünknek, Szabó Dórának és Szőke Flórának ajánlom! Nagyon sajnálom, hogy három forduló után két kitűnő játékosunk is hosszú időre kiesett, mielőbbi és teljes gyógyulást kívánok nekik. A jó erőkből álló DVTK elleni diadal is bizonyítja, hogy jó úton járunk, és akár a Puskás Akadémia és a Honvéd elleni meccsekben is benne volt a pontszerzés lehetősége. Nagyon fontos és értékes ez a győzelem, mely remélem, további lendületet ad a lányoknak!

DVTK–KÉSZ-St. Mihály-Szeged 1–3 (0–2)
Női labdarúgás, NB I., 3. forduló. Miskolc, DVTK Edzőközpont. Vezette: Alafi Beatrix (Jakab B., Trapp).
Diósgyőr: Galambvári – Raquel (Simon L., a szünetben), Nagy P., Katona, Ezer (Mezőssy, 93.), Szolomjer, Mikó, Havasi, Ciara, Myhal (Magyar, 95.), Madarász. Edző: Bém Gábor.
St. Mihály: Krstovic – Djurdjevac (Gyovai, 88.), Popovics, Sajti, Török, Horváth A. (Nagy L., 51.), Juhász E. (Németh Zs., 51.), Komlós, Ónodi, Szőke (Simonovic, 15.), Barna (Horváth L., 88.). Edző: Major László.
Gólszerzők: Nagy P. (63.), ill. Popovics (41., 56.), Simonovic (45+2).

 

