Bombameglepetés a javából, kikapott Szegeden az NB I. ezüstérmese – galériával
Óriási skalpot gyűjtött be a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a bajnokság negyedik fordulójában. A szegedi női labdarúgócsapat 2–1-re legyőzte a Szent Gellért Fórumban a labdarúgó NB I. elmúlt négy szezonjának az ezüstérmesét, a győri ETO FC-t. Labdarúgás, Szeged
Komlós Lillának (jobbról) 0–0-nál volt egy óriási mentése a kapu torkából.
Fotó: Gémes Sándor
Hiába szerezte meg a harmadik fordulóban első idei sikerét a szegedi női labdarúgócsapat az NB I.-ben, második hazai fellépésén a szezon egyik legnehezebb mérkőzése várt rá. Az ellenfél az elmúlt négy idény bajnoki ezüstérmese, az ETO FC volt. A rengeteg válogatott játékossal felálló vendégek ellen nyertes taktikának bizonyult, hogy a hazaiak stabil védekezésre törekedtek, abból pedig minél több kontratámadásra.
Kiegyenlített játékot hozott az első negyedóra, amelynek egyetlen gólhelyzetét a hazaiak alakították ki. Milica Popovics iramodott meg a labdával, a befejezése viszont elakadt a vendégek kapusában.
Nem hozott gólt egyik oldalon sem az első játékrész. Többnyire a győriek irányították a játékot, de szervezetten védekezett a St. Mihály, így a vendégek előtt nagy gólszerzési lehetőség nem alakult ki a klubhonlap beszámolója szerint..
A szünet után szerezte meg a vezetést a szegedi női labdarúgócsapat
Az 56. percben viszont Popovics használta ki a vendégvédelem megingását. Silva passzolt befelé, amire a szegedi támadó lecsapott, elhúzta a labdát egy védő mellett, majd kilőtte a hosszú alsó sarkot, 1–0.
Szegedi bravúrsiker a bajnoki ezüstérmes ellenFotók: Gémes Sándor
Felállást váltott hátrányban a Győr, amely beívelésekkel próbált operálni. A 67. percben Ónodi kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Savanya Csilla váltotta gólra, 1–1.
Hiába rohamozott az ETO a győzelemért, a 84. minutumban Djurdjevac mélységi indításával Popovics futott el két védő mellett, majd lőtt védhetetlenül a kapuba, 2–1. A hajrában már nem változott az eredmény, hősiesen védekezett a KÉSZ-St. Mihály-Szeged, majd óriási sikert aratott az elmúlt négy szezon bajnoki ezüstérmese ellen.
Major László: – Nagyon boldog vagyok, csodálatos győzelmet arattunk! A tavalyi ezüstérmes Győr kiváló együttes, melynek hat magyar és két ghánai válogatottja mellett két brazil játékosa is van, óriási eredménynek tartom, hogy sikerült felülmúlnunk őket. Jól működött, amit elterveztünk, zártan védekeztünk, ebből pedig veszélyes kontrákat tudtunk vezetni. Annak ellenére, hogy az ETO többet birtokolta a labdát, érzésem szerint megérdemelten arattunk sikert. A lányok nagyon büszkék lehetnek erre a győzelemre!
KÉSZ-St. Mihály-Szeged–ETO FC 2–1 (0–0)
Női labdarúgás, NB I., 4. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum. Vezette: Molnár-Sáska Zsófia Eszter (Jávorka, Juhász D.).
St. Mihály: Krstovic – Simonovic (Németh, 82.), Djurdjevac, Popovics (Horváth L., 90.), Sajti, Török, Horváth A. (Suták, a szünetben), Juhász E., Komlós, Ónodi, Barna B. (Papp T., 62.). Edző: Major László.
ETO FC: Borok – Silva, Csuhai (Topalov, 86.), Jákri, Savanya, Süle, Vida (De Jesus, 66.), Kocsán, Achaa (Kovács L., a szünetben), Abambila, Öreg. Edző: Székely Tibor.
Gólszerzők: Popovics (56., 84.), ill. Savanya (67. – 11-esből).
