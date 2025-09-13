Bombameglepetés a javából, kikapott Szegeden az NB I. ezüstérmese – galériával

Hiába szerezte meg a harmadik fordulóban első idei sikerét a szegedi női labdarúgócsapat az NB I.-ben, második hazai fellépésén a szezon egyik legnehezebb mérkőzése várt rá. Az ellenfél az elmúlt négy idény bajnoki ezüstérmese, az ETO FC volt. A rengeteg válogatott játékossal felálló vendégek ellen nyertes taktikának bizonyult, hogy a hazaiak stabil védekezésre törekedtek, abból pedig minél több kontratámadásra.

A szegedi női labdarúgócsapat mindkét gólját Milica Popovics szerezte.

Fotó: Gémes Sándor

Kiegyenlített játékot hozott az első negyedóra, amelynek egyetlen gólhelyzetét a hazaiak alakították ki. Milica Popovics iramodott meg a labdával, a befejezése viszont elakadt a vendégek kapusában.

Nem hozott gólt egyik oldalon sem az első játékrész. Többnyire a győriek irányították a játékot, de szervezetten védekezett a St. Mihály, így a vendégek előtt nagy gólszerzési lehetőség nem alakult ki a klubhonlap beszámolója szerint..

A szünet után szerezte meg a vezetést a szegedi női labdarúgócsapat

Az 56. percben viszont Popovics használta ki a vendégvédelem megingását. Silva passzolt befelé, amire a szegedi támadó lecsapott, elhúzta a labdát egy védő mellett, majd kilőtte a hosszú alsó sarkot, 1–0.