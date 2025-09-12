szeptember 12., péntek

Mária névnap

27°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Az utóbbi évek egyik meghatározó klubja érkezik a Szent Gellért Fórumba

Címkék#Major László#St Mihály#Szent Gellért Fórum

Erőt merítenének a múlt héten történtekből. A szegedi női labdarúgócsapat az ETO-t fogadja a női NB I. negyedik fordulójában.

Munkatársunktól

Úgy léphet pályára a KÉSZ-St. Mihály Szeged a női labdarúgó NB I. 4. fordulójában, hogy már vannak pontok a neve mellett, miután legutóbb a DVTK otthonában megszerezték az első győzelmüket. A szegedi női labdarúgócsapatra szombaton 16.30-tól sem vár könnyebb feladat, hiszen az az ETO érkezik hozzájuk, amely az utóbbi négy évadban egyaránt a második helyen végzett. A Rába-parti csapat kerete a nyáron alaposan átalakult, de váltás volt a kispadon is: Dörnyei Balázs helyét Székely Tibor vette át az ETO kispadján. A zöld-fehérek két győzelemmel indítottak, majd a legutóbbi fordulóban elveszítették veretlenségüket, miután a Ferencváros 4–1-re győzött az ETO stadionban.

A szegedi női labdarúgócsapat első pontjaira hajt szombaton hazai pályán.
A szegedi női labdarúgócsapat első pontjaira hajt szombaton hazai pályán. Fotó: Gémes Sándor

A meglepetés a célja a szegedi női labdarúgócsapatnak

– A héten nagyon jól dolgoztak a lányok. Sokat dobott a hangulaton a Diósgyőr elleni bravúros győzelem, mely remélem, hogy hitet is adott a folytatáshoz, a következő összecsapásokhoz. Alaposan kielemezzük a Győr játékát, felkészülésünk belőlük, s megpróbálunk ismét jó eredményt elérni. Bár nem mi vagyunk az esélyesek, a célunk, hogy meglepetést okozzunk, ha lehet. Mindent meg fogunk tenni ezért hazai pályán – mondta a találkozót megelőzően a St. Mihály vezetőedzője, Major László, aki a két sérültre, Szabó Dórára és Szőke Flórára nem számíthat a szombati bajnokin. 

A szegediekhez kapcsolódó hír, hogy elkészítették a Simple női kupa negyedik fordulós párosítását. Nehezebb ellenfelet aligha kaphatott volna a St. Mihály, hiszen a Ferencváros lesz majd a Tisza-partiak ellenfele. A bajnoki és kupa címvédő fővárosi gárda ellen október 4-én játszik majd a St. Mihály, a továbbjutás pedig egy mérkőzésen dől el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu