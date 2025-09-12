Az utóbbi évek egyik meghatározó klubja érkezik a Szent Gellért Fórumba

Úgy léphet pályára a KÉSZ-St. Mihály Szeged a női labdarúgó NB I. 4. fordulójában, hogy már vannak pontok a neve mellett, miután legutóbb a DVTK otthonában megszerezték az első győzelmüket. A szegedi női labdarúgócsapatra szombaton 16.30-tól sem vár könnyebb feladat, hiszen az az ETO érkezik hozzájuk, amely az utóbbi négy évadban egyaránt a második helyen végzett. A Rába-parti csapat kerete a nyáron alaposan átalakult, de váltás volt a kispadon is: Dörnyei Balázs helyét Székely Tibor vette át az ETO kispadján. A zöld-fehérek két győzelemmel indítottak, majd a legutóbbi fordulóban elveszítették veretlenségüket, miután a Ferencváros 4–1-re győzött az ETO stadionban.

A szegedi női labdarúgócsapat első pontjaira hajt szombaton hazai pályán. Fotó: Gémes Sándor

A meglepetés a célja a szegedi női labdarúgócsapatnak

– A héten nagyon jól dolgoztak a lányok. Sokat dobott a hangulaton a Diósgyőr elleni bravúros győzelem, mely remélem, hogy hitet is adott a folytatáshoz, a következő összecsapásokhoz. Alaposan kielemezzük a Győr játékát, felkészülésünk belőlük, s megpróbálunk ismét jó eredményt elérni. Bár nem mi vagyunk az esélyesek, a célunk, hogy meglepetést okozzunk, ha lehet. Mindent meg fogunk tenni ezért hazai pályán – mondta a találkozót megelőzően a St. Mihály vezetőedzője, Major László, aki a két sérültre, Szabó Dórára és Szőke Flórára nem számíthat a szombati bajnokin.

A szegediekhez kapcsolódó hír, hogy elkészítették a Simple női kupa negyedik fordulós párosítását. Nehezebb ellenfelet aligha kaphatott volna a St. Mihály, hiszen a Ferencváros lesz majd a Tisza-partiak ellenfele. A bajnoki és kupa címvédő fővárosi gárda ellen október 4-én játszik majd a St. Mihály, a továbbjutás pedig egy mérkőzésen dől el.