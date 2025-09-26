Idehaza hangolhat a Fradi elleni meccsre a szegedi csapat

Két győzelmet követően nem sok hiányzott a szegedi női labdarúgócsapat számára ahhoz, hogy pontot szerezzen a megerősített Újpest otthonában. A St. Mihály azonban végül alulmaradt a fővárosban, szombaton 16 órától viszont hazai környezetben javíthat a csapat, amely a sereghajtó Szekszárdot fogadja. A Vágó Attila által irányított vendégek eddigi öt bajnokijukon egy pontot szereztek, igaz, legutóbb a címvédő Ferencváros dolgát is megnehezítették, a zöld-fehérek egy szoros meccsen tudtak nyerni. Ha már a Ferencváros, a St. Mihályra éppen az FTC vár majd a szombati bajnokit követően, jövő pénteken, október harmadikán ugyanis a kupában a ferencvárosiakat fogadják a Szent Gellért Fórumban.

A szegedi női labdarúgócsapat legutóbb nagy bravúrt mutatott be az ETO ellen. Fotó: Gémes Sándor

Türelmesnek kell lennie a szegedi női labdarúgócsapatnak

– A labdarúgás nagyon fontos szabálya, hogy senkit sem szabad lebecsülni, mi is ebben a szellemben készülünk a Szekszárd ellen. Ellenfelünk a hétvégén csak 2-0-ra kapott ki a bajnok Ferencvárostól, ami azt mutatja, hogy szívós, szervezett együttes. Ez az eredmény megint csak felhívta a figyelmet arra is, hogy a női futballban már nincsenek akkora különbségek, mint négy-öt évvel ezelőtt. Türelmesen és okosan kell majd játszanunk a Tolna vármegyeiek ellen, arra számítunk, hogy nem lesz könnyű feltörni a védelmüket. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy idehaza megverjük a Szekszárdot. Bízom benne, sikerül megerősítenünk a pozíciónkat, s a középmezőny élére tudunk kerülni a forduló után – mondta a klub honlapján Major László, a csapat vezetőedzője.