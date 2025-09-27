A St. Mihály szerb gólvágója nem kegyelmezett a Szekszárdnak – galériával

A mérkőzés első két nagy gólhelyzetét még nem tudta gólra váltani a szegedi női labdarúgócsapat. A 14. percben Török Lilla tette próbára a vendégek kapusát egy 25 méterről eleresztett lövéssel, amit fölé paskolt a szekszárdiak utolsó embere. A 21. minutumban Simonovic éles szögből lőtt kapura, Török Noémi beleütött a hosszú alsó sarok felé tartó labdába, majd egy védő tisztázott szögletre.

Ónodi Vanessza (balról) ötvenedik alkalommal lépett pályára a szegedi női labdarúgócsapat mezében.

Fotó: Gémes Sándor

A 25. percben még feljegyezhettük a vendégek legnagyobb helyzetét az egész mérkőzésen – távoli átlövést védett bravúrra Aradi –, majd a 32.-ben a kiugratott Popovics a leshatárról szerezte meg az első gólt tizennégy méterről, 1–0.

A vendégek már a szünetre készülődtek valószínűleg, a szegedi női labdarúgócsapat szerb válogatott támogatója viszont még gyorsan berámolt két gólt, megszerezve ezzel első mesterhármasát az NB I.-ben. Először egy harminc méteres lövést védett a szekszárdiak kapusa, a kipattanót viszont befejelte Popovics, majd a hosszabbításban Komlós Lilla jobb oldali beadására érkezett remekül a rövid kapufánál, szinte az alapvonalról belsőzött a hálóba, 3–0. Hat bajnoki után tíz gólnál jár már a szerb válogatott támadó.

Nem forgott veszélyben a szegedi női labdarúgócsapat győzelme

A szünetben ötöt cserélő Szekszárd a második félidő során sem alakított ki túl sok veszélyes szituációt, míg a hazaiak többet, is azonban vagy centiméterekkel elkerülte a labda a kaput, vagy éppen a vendégek csereként beálló kapusa védett bravúrral.

A 4–0-s végeredményt Simonovic állította be, miután ő reagált a leggyorsabban gy tizenhatoson belül ide-oda pattogó labdára, majd tizenöt méterről kilőtte a hosszú alsó sarkot.

Október 11-én a remekül rajtoló Pécsi MFC otthonában folytatja a bajnokságban a szegedi női labdarúgócsapat, október 3-án 14 órától viszont a Ferencvárost fogadják a Magyar Kupában.

Major László: – Még ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. A Győr ellen remek mérkőzést játszottunk hazai környezetben legutóbb, most viszont picit ritmustalanul futballoztunk annak ellenére, hogy győztünk négy–nullára. Bízom benne, hogy maradtunk a tabella középmezőnyében, vagy még tovább erősödünk.