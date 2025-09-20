Tavalyi házi gólkirálya találatai okozták a St. Mihály vesztét

A 2024–2025-ös szezonban nyolc találattal a szegedi női labdarúgócsapat gólkirálya volt az NB I.-ben Ivan Boricic. Így nem csoda, hogy déjá vu érzése lehet az olvasónak, amikor azt látja, hogy Boricic duplája mellett Sanda Malesevic is betalált, mégsem nyert a KÉSZ-St. Mihály-Szeged. A két montenegrói válogatott játékos ugyanis a nyár óta az újonc Újpestet erősíti. A szegediek az előző körben az ETO-t még legyőzték, most viszont elmaradt a pontszerzés.

A szegedi női labdarúgócsapat nem tudott pontot szerezni nyáron megerősített újonc Újpest otthonában.

Fotó: Gémes Sándor

Rémálomszerűen indult a szegedi női labdarúgócsapat Újpest elleni idegenbeli bajnokija. Boricic már a negyedik percben kihasznált egy védelmi megingást és megszerezte a vezetést a hazaiaknak (1–0). További nagyobb gólhelyzetet az első fél óra nem hozott, a KÉSZ-St. Mihály-Szeged nem találta meg a hazaiak masszív védelmének az ellenszerét.

Még a szünet előtt megduplázta előnyét az Újpest. Boricic értékesített egy tizenegyest (2–0), amelyet a vendégek beszámolója szerint jogtalanul ítélt meg a játékvezető, ugyanis a szegedi kapus egy lesen tartózkodó támadóval ütközött.

Jobban kezdett a szegedi női labdarúgócsapat

Kezdeményezőbben kezdték Major László tanítványai a második félidőt. Az 51. percben egy szegedi szabadrúgást követően alakult ki kavarodás az újpesti tizenhatoson belül, amely a szerb válogatott csatár, Milica Popovics hatodik góljával zárult, az ide-oda pattogó labdát küldte a hálóba, 2–1.

A 66. percben Popovics egyenlíthetett volna, de a kifutó kapus fölött elmérte a kaput, majd a 69.-ben Oláh beadásából előbb még kapufát lőttek a hazaiak, a kipattanót viszont Boricic már bevágta, 3–1.

Tíz minutummal később egy mélységi indítással lépett ki a védők közül Popovics, akit a tizenhatoson belül csak kísértek, ő pedig köszönte szépen, a jobb alsó sarokba gurított, 3–2. A hajrában még mindent megtett a szegedi női labdarúgócsapat az egyenlítésért, de komolyabb helyzetig már nem jutott el.

A hatodik fordulóban jövő szombaton 16 órától a négy meccsen eddig még nyeretlen Szekszárdot fogadja a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a Szent Gellért Fórumban.