Női labdarúgó NB I.

53 perce

Tavalyi házi gólkirálya találatai okozták a St. Mihály vesztét

Az előző szezon ezüstérmesének legyőzése után az újonc már több gondot okozott. A szegedi női labdarúgócsapat 3–2-es vereséget szenvedett az Újpest otthonában. Popovics megint duplázott, Borcic és Malesevic is betalált, ám ennek már a lila-fehér szurkolók örülhettek.

Becsei Dávid

A 2024–2025-ös szezonban nyolc találattal a szegedi női labdarúgócsapat gólkirálya volt az NB I.-ben Ivan Boricic. Így nem csoda, hogy déjá vu érzése lehet az olvasónak, amikor azt látja, hogy Boricic duplája mellett Sanda Malesevic is betalált, mégsem nyert a KÉSZ-St. Mihály-Szeged. A két montenegrói válogatott játékos ugyanis a nyár óta az újonc Újpestet erősíti. A szegediek az előző körben az ETO-t még legyőzték, most viszont elmaradt a pontszerzés.

Juhász Enikő, a szegedi női labdarúgócsapat játékosa.
A szegedi női labdarúgócsapat nem tudott pontot szerezni nyáron megerősített újonc Újpest otthonában.
Fotó: Gémes Sándor

Rémálomszerűen indult a szegedi női labdarúgócsapat Újpest elleni idegenbeli bajnokija. Boricic már a negyedik percben kihasznált egy védelmi megingást és megszerezte a vezetést a hazaiaknak (1–0). További nagyobb gólhelyzetet az első fél óra nem hozott, a KÉSZ-St. Mihály-Szeged nem találta meg a hazaiak masszív védelmének az ellenszerét.

Még a szünet előtt megduplázta előnyét az Újpest. Boricic értékesített egy tizenegyest (2–0), amelyet a vendégek beszámolója szerint jogtalanul ítélt meg a játékvezető, ugyanis a szegedi kapus egy lesen tartózkodó támadóval ütközött.

Jobban kezdett a szegedi női labdarúgócsapat

Kezdeményezőbben kezdték Major László tanítványai a második félidőt. Az 51. percben egy szegedi szabadrúgást követően alakult ki kavarodás az újpesti tizenhatoson belül, amely a szerb válogatott csatár, Milica Popovics hatodik góljával zárult, az ide-oda pattogó labdát küldte a hálóba, 2–1.

A 66. percben Popovics egyenlíthetett volna, de a kifutó kapus fölött elmérte a kaput, majd a 69.-ben Oláh beadásából előbb még kapufát lőttek a hazaiak, a kipattanót viszont Boricic már bevágta, 3–1.

Tíz minutummal később egy mélységi indítással lépett ki a védők közül Popovics, akit a tizenhatoson belül csak kísértek, ő pedig köszönte szépen, a jobb alsó sarokba gurított, 3–2. A hajrában még mindent megtett a szegedi női labdarúgócsapat az egyenlítésért, de komolyabb helyzetig már nem jutott el.

A hatodik fordulóban jövő szombaton 16 órától a négy meccsen eddig még nyeretlen Szekszárdot fogadja a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a Szent Gellért Fórumban.

Újpest–KÉSZ-St. Mihály-Szeged 3–2 (2–0)
Női labdarúgás, NB I., 5. forduló. Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentrum. Vezette: Kalmár Petra (Dévai, Tóth Cs.).
Újpest: Terestyényi – Katona (Oláh, 16.), Kókai, Malesevic, Boros, Véglás (Nagy Sz., 77.), Dencz (Perjési, a szünetben), Erdész (Gruber, 91.), Tatai, Nagy L. (Soós, a szünetben), Boricic. Edző: Oroszi Sándor.
St. Mihály: Krstovic – Simonovic, Djurdjevac, Popovics, Sajti, Török (Suták, a szünetben), Horváth A. (Nagy L., 55.), Juhász (Németh, 74.), Komlós, Ónodi, Barna B. (Gyovai, 55.). Edző: Major László.
Gólszerzők: Malesevic (4.), Boricic (40., 69. – az elsőt 11-esből),ill. Popovics (54., 79.).

