Férfi vízilabda

35 perce

Nívós tornát nyert a Szegedi Vízipóló Suli, a világ egyik legjobb játékosától vették át az egyéni díjakat

Címkék#New Generation 2025#Sabadell#Szegedi Vízipóló Suli#Juhász Zsolt#vízilabda

A világklasszis spanyol világbajnok vízilabdázó, Felipe Perrone adta át a torna legjobb játékosainak járó díjat, valamint győztesnek járó trófeát. A Szegedi Vízipóló Suli nyerte meg az U18-as korosztályra kiírt New Generation 2025 elnevezésű férfi vízilabdatornát a spanyolországi Sabadellben. A nívós utánpótlás esemény után a csapat vezetőedzője, Juhász Zsolt osztotta meg a tapasztalatait lapunkkal.

Becsei Dávid

A Barcelona International Water Polo Academy (BIWPA) a hat legjobb spanyol utánpótlás csapat részvételével rendezi meg a New Generation 2025 elnevezésű tornát, amelyre meghívja többek mellett az adott korosztály legjobb magyar, horvát és olasz együtteseit is. Az U18-asok tizenhat csapatos mezőnyében a Szegedi Vízipóló Suli is ott volt. Az esemény helyszíne a Barcelonától vonattal nagyjából negyven percre elhelyezkedő Sabadell volt, amely a férfi Bajnokok Ligája-selejtező otthona is volt. Ezt a szegedi Lakatos Somával felálló Vasas sikerrel vette.

Nívós tornát nyert Spanyolországban a Szegedi Vízipóló Suli.
A New Generation 2025 legjobb játékosának választott Gedra Botond (balról jobbra), a legjobb kapus Hidvégi Máté, illetve a Szegedi Vízipóló Suli edzője, Juhász Zsolt, valamint Felipe Perrone.
Forrás: Juhász Zsolt családi archívuma

– Óriási megtiszteltetés, hogy részt vehettünk ezen a tornán, azt pedig álmunkban sem gondoltuk, hogy meg is nyerhetjük azt. Célként a legjobb nyolc közé kerülést tűztük ki, de azzal, hogy a döntőben legyőztük azt a Barcelonát, amely a csoportkörben simán felül múlt bennünket, megmutatta a klubnak, a játékosoknak és a szülőknek is a munkánk gyümölcsét. Rengeteget edzünk, mégis kilencven százalék fölött van a látogatottság. Ez a győzelem erőt és reményt adhat mindenkinek, hogyha a munka, a tehetség és az akarat találkozik, akkor bárki nyerhet – mesélte érdeklődésünkre Juhász Zsolt, az SZVPS vezetőedzője.

Remekül védekezett a Szegedi Vízipóló Suli

A csoportkör során a horvát Mladost Zagrebet és a holland korosztályos bajnokcsapatot is legyőzte az SZVPS, míg a CN Barcelonetától vereséget szenvedett. Csoportmásodikként a szegediek a házigazda Sabedellt a torna legjobb játékával 10–3-ra győzték le a negyeddöntőben, majd az elődöntőben a BVSC ellen 1–4-ről fordítottak, a 6–5-ös győzelmet jelentő gólt ráadásul az utolsó másodpercben dobták be.

– A fináléban azt a Barcelonát győztük le remek védekezéssel nyolc–hétre, amelytől a csoportkörben simán kikaptunk egy a továbbjutás szempontjából tét nélküli meccsen. Az elődöntőből az FTC ellen jutottak tovább – magyarázta a részleteket a férfi vízilabda egyik legnívósabb utánpótlás tornájáról.

Az MVP és a legjobb kapus is szegedi

A New Generation 2025-ön a torna legjobb játékosának a szegedi Gedra Botondot, a legjobb kapusnak pedig Hidvégi Mátét választották meg. Az elismeréseket a válogatottságtól a szingapúri világbajnokságon visszavonult Felipe Perrone adta át, akinek a pályafutása játékosként többször keresztezte Juhász Zsoltét.

Baráti üdvözlet Perronétól

– Nagy megtiszteltetés volt átvenni a díjakat Perronétól, hiszen ő a világ egyik legjobb vízilabdázója. A döntő után személyesen gratulált, majd emlékeztetett, hogy 2005-ben az Argentínában megrendezett U20-as világbajnokságon egymás ellen játszottunk. Az OSC és a Szeged játékosaként több Bajnokok Ligája-mérkőzésen is találkoztam vele, azon pedig jót nevettünk, hogy immár a parton egy hasonló korosztályú tornán futottunk össze. Jó volt egy picit nosztalgiázni vele – mesélte el a különleges történetet Juhász Zsolt.

