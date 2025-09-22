56 perce
Országos csúcsot úszott a Szentesi Delfin ESC szenior versenyzője
Ötvenhat éremmel, köztük harmincöt arannyal zárták a Kurca-parti szenior úszók a Debrecenben negyedik alkalommal megrendezett Rentka László Emlékversenyt. A Szentesi Delfin ESC-t tizenöten képviselték a negyvenöt klubot számláló, népszerű megmérettetésen.
Sikeres hétvégét zártak a Szentesi Delfin ESC szenior úszói Debrecenben. A negyvenöt klub részvételével megrendezett IV. Rentka László Emlékversenyen ugyanis a csapatverseny során a harmadik pozíciót szerezték meg a Törökbálinti Senior Úszó Club és a házigazda Debreceni Szenior Úszó Klub mögött.
A csapatverseny dobogós végeredményéhez számos kiváló egyéni eredmény hozzájárult, köztük Venczel Kincső, aki 200 méter gyorson a Puskás Pál Emlékszámban új országos csúcsot úszva végzett az első helyen. A Nagy Sándor Tibor Emlékszámban 400 méter gyorsúszásban Virágos Éva abszolút kategóriában harmadikként zárt, míg Melkuhn Dezső elsőként csapott a célba a korcsoportjában. Horváth Roland összetett harmadik helyen zárt a Vermes Albán Emlékszámban, vagyis 200 méter mellúszásban.
Dobogón végzett csapatversenyben a Szentesi Delfin ESC
Ami pedig a Szentesi Delfin ESC összesített szereplését illeti, ötvenhat érmet szereztek Debrecenben a Kurca-partiak, köztük harmincöt arany-, tizennyolc ezüst- és három bronzéremmel gazdagodott a gyűjteményük. A bajnoki évadot október tizenegyedikén Nyíregyházán folytatják majd a szenior úszók.
A szentesi úszók debreceni túrájuk előtt a masters világbajnokságon jártak Szingapúrban.
