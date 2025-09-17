szeptember 17., szerda

Kosárlabda

22 perce

Nagy csatát vívott az utolsó hazai edzőmeccsén a Szedeák

Címkék#Alba Fehérvár#SZTE-Szedeák#kosárlabda

Kilencven pontig jutottak. Kiváló kezdést követően sokáig úgy tűnt, meglepheti az Alba Fehérvárt az SZTE-Szedeák, végül azonban a vendégek utolsó negyedbeli játékukkal megfordították az edzőmeccset.

Vajgely Pál

Nagyszerűen kezdte az előszezon utolsó hazai meccsét az SZTE-Szedeák, amely legutóbb a kaposvári négycsapatos szerepelt. A Tisza-parti csapat az Alba Fehérvár ellen nagy elánnal lépett pályára, és remek támadójátékkal kezdett. 9–12-es vendégvezetés után tízpontos futást produkált a szegedi csapat, majd Cseh Botond triplája után időt kértek a vendégek 19–12-nél. Lendületben maradt a Szedeák, és Fortune újabb triplájával már a 30 pontot is elérték a Tisza-partiak a első negyedben. A második negyed is hasonló ritmusban zajlott, a félidőhöz közeledve azonban az fehérváriak lőtávolon belül kerültek, köszönhetően Pongó Marcell újabb dudaszós hármasának is.

Djordje Drenovac 22 pontot szórt az Albának, de az SZTE-Szedeák vereséget szenvedett a hétközi edzőmeccsen. Fotó: Karnok Csaba

A nagyszünet után nehezebben kezdett a Szedeák, támadásban több helyzetet is elrontottak a szegediek, amit meg is büntetett az ellenfél. 58–58-nál egalizált az Alba, majd Bigelow kosarával először vezettek a meccsen a vendégek. Ezt sikerült visszavernie a Szedeáknak, Vulikics kosara, majd passza után megjöttek a szegedi pontok is, és a negyedet ugyan megint egy fehérvári hármas zárta, de így is négy ponttal vezettek Zsíros Péterék az utolsó negyed előtt.

A végjátékra viszont a Pongó Marcell vezette fehérváriak kerültek előnybe, hatpontos hátrányát pedig már nem tudta eltüntetni a Szedeák, amely végül 90–95-ös vereséget szenvedett. A szegediek szombaton Debrecenben zárják a felkészülést. 

SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár 90–95 (35–25, 21–23, 16–20, 18–27)

Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés, Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezette: Nyilas, dr. Varga, Utasi. 
SZTE-Szedeák: Vulikics 16/12, Cseh 12/3, Drenovac 22/3, Zsíros 3/3, Records 18. Csere: Anda 5, Fortune 14/3, Polányi. Vezetőedző: Simándi Árpád.
Alba Fehérvár: Pongó 27/15, Joseph 13/3, Németh Á. 2, Bigelow 17, Stuckman 18/3. Csere: Takács M., Vojvoda 18/9, Osztoics. Vezetőedző: Luis Rivera.
Kipontozódott: Zsíros (39.).

 

