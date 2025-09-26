szeptember 26., péntek

Kosárlabda

1 órája

Nehéz hetek után várja a szezonrajtot az SZTE-Szedeák

Címkék#SZTE-Szedeák#Szeged#kosárlabda

A bronzérmes otthonában indítanak. Elkezdődik a férfi kosárlabda NB I./A csoport 2025–26-os szezonja: az SZTE-Szedeák szombaton 18 órától az Atomerőmű SE vendégeként nyitja az új évadot.

Vajgely Pál

Megkezdődik a férfi kosárlabda NB I./A csoport új szezonja. A 14 csapatos bajnokság egy fontos módosítással veszi kezdetét, ettől a szezontól kezdve ugyanis két magyar játékosnak folyamatosan a pályán kell lennie, abban viszont nincs változás, hogy a 26 meccses alapszakaszt követően az első nyolc csapat folytathatja a rájátszásban, míg a kilencedik-tizennegyedik helyen végzett csapatok a kiesés elkerüléséért játszanak egy újabb oda-visszavágós kört. Az SZTE-Szedeák az előző kiírásban a 12. helyen végzett, miután az alsóházi rájátszásban tíz meccsből hetet is megnyert. 

Az SZTE-Szedeák irányítója az új idényben is a szerb Vuk Vulikics lesz.
Az SZTE-Szedeák irányítója az új idényben is a szerb Vuk Vulikics lesz. Fotó: Karnok Csaba

Az SZTE-Szedeák a nyitófordulóban szombaton 18 órától az előző kiírás bronzérmeséhez, az Atomerőmű SE-hez utazik, a szegediek tavalyi keretéből Cohill Eric éppen a paksiakhoz távozott a nyáron, Balogh Szilárd a PVSK-hoz igazolt, Mayer Ákos a Tiszaújvároshoz igazolt, míg Laluska Bence az Egyesült Államokban folytatja. Kerpel-Fronius Gáspár az NKA Pécstől tért vissza Szegedre, ami pedig a légiósokat illeti, a szerb irányítóval, Vuk Vulikics-csel sikerült megegyeznie a folytatásról a szegedieknek. Djordje Drenovac a DEAC-tól érkezett a Szedeákhoz, az amerikai Josh Fortune nyolc év elteltével játszhat újra Szegeden, míg a centerposzton bevethető honfitársa, Keegan Records legutóbb a svájci bajnokságban hozott egy dupla-duplás átlagot.

SZTE-Szedeák: nem tudott együtt dolgozni a teljes keret

A felkészülése közel sem volt ideális a szegedieknek, a DEAC elleni főpróba a betegségek miatt elmaradt, így legutóbb másfél hete, az Alba ellen játszott felkészülési mérkőzésen a Szedeák. 

– Nagyon várjuk a bajnokság kezdetét, és ez még akkor is igaz, ha tudjuk, a Paks ellen mindenféle teher nélkül léphetünk pályára. A két csapat nem azonos célokért küzd majd a szezonban, de szeretnénk jó meccset játszani és megnehezíteni a hazaiak dolgát. A helyzetünkre jellemző, hogy a felkészülés során egyetlen egy olyan edzésünk sem volt, amelyen teljes kerettel tudunk volna dolgozni és sérülés miatt Kerpel-Fronius Gáspárra továbbra sem számíthatunk. De küzdeni fogunk az utolsó pillanatig! – mondta a mérkőzést megelőzően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője. 

 

