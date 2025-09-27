szeptember 27., szombat

Kosárlabda

2 órája

Kétszeri hosszabbítás után aratott óriási győzelmet az SZTE-Szedeák

Címkék#Paks#SZTE-Szedeák#Drenovac

Legyőzték az előző évad bronzérmesét idegenben. Bár az első negyed után 18 pontos hátrányban volt az SZTE-Szedeák, végül egy elképesztő drámai meccsen fordított, és győzött az idényrajton a Paks otthonában.

Vajgely Pál

Az előző évad bronzérmesének otthonában kezdte az új szezont a SZTE-Szedeák, amelynek keretéből hiányzott az elmúlt időszakban is sérüléssel bajlódó Kerpel-Fronius Gáspár. Az első negyed feléig Vulikics triplája jelentette az egyetlen szegedi kosarat, majd az új amerikai center, Keegan Records szerezte meg első pontjait a Szedeák színeiben. A lepattanókat is uralták a hazaiak, majd három és fél perccel a negyed vége előtt Benke saroktripláját követően kért időt Simándi Árpád, 19–8-ra vezetett ekkor az ASE. Egymás után veszítette el a labdákat a Szedeák, amelyeket könnyű kosárra váltottak a paksiak, így tíz perc után 18 ponttal vezettek a hazaiak.

Az SZTE-Szedeák óriási bravúrral indította a szezont Pakson. Fotó: Vasvári Márton, hunbasket.hu

Djordje Drenovac hat pontja nyitotta a második játékrészt, így Alekszandar Joncevszki is magához hívta a csapatát. Közel négy perc telt el a negyedből, mikor először szerzett kosarat az ASE, Drenovac vezérletével így tízen belülre jött fel a Szedeák. 33–26-nál kisebb közjáték következett, amikor a paksi hálóval akadtak gondok. Egészen a félidőig tartotta magát tíz ponton belül a Szedeák, főképp Drenovacnak és Recordsnak köszönhetően, ám a félidőt Hicks közelije zárta le, és így kereken tíz pont volt a különbség a nagyszünetben, 44–34.

A harmadik negyedben is hasonlóan jól tartotta magát a Szedeák, viszont a Paksból mindig volt valaki, aki válaszolt a szegedi kosarakra, így egy labdára nem tudtak feljönni a Tisza-partiak. Eilingsfeld büntetői után ugyan tízen kívülre került a Szedeák, de Drenovac zseniális meglátása és egészpályás indítása után Cseh még kiharcolt két büntetőt egy három tizedmásodperccel a vége előtt. A válogatottba is behívott játékos egyet dobott be, így maradt a tízpontos különbség az utolsó felvonás előtt, 61–51.

Közel húszpontos hátrányt tüntettek el

Records újabb kosarával hat pontra jött fel a Szedeák, 64–58-nál így időt kért az ASE. Kulcspillanatban érkezett két ASE-tripla, viszont négy perccel a vége előtt Cseh közelije után kettő pontra olvasztotta hátrányát a Szedeák. Drenovac egy tempóval kiegyenlített 70–70-nél. A szerb légiós triplájával először vezetett a meccsen a Szedeák, amely elvesztette Vulikicset az utolsó percre, miután az irányító kipontozódott. Egy eladott labda után Hicks hagyta ki a triplát 73–75-nél, néhány másodperccel a vége előtt így időt kért még a labdát birtokló Szedeák. Eladta a labdát a szegedi csapat, Bluiett így végigvihette ziccerig, és kiegyenlített. Records még bedobott egy tempót, de ezt már időn túl tette, jöhetett a hosszabbítás!

Négy perc telt el a hosszabbításból paksi pont nélkül, igaz, szegedi oldalon is Records három pontját jegyezhettük fel. Hicks tempójára Records egy zsákolással válaszolt, majd Révész szerzett egy triplát, 80–80-nál, 8 másodperccel a vége előtt időt kért Simándi Árpád. Fortune dobása nem esett be, majd Cseh ugyan labdát szerzett, de nem sikerült végigvinni – jöhetett a második hosszabbítás!

Büntetőkkel indult az újabb ráadás, majd Zsíros hármasával hat pontra lépett meg a Szedeák. Mitchell felezett a vonalról, Fortune viszont bedobta mindkettőt, egy perc sem volt hátra, amikor ezzel hét ponttal vezetett a Szedeák, 85–92. Bár a hazaiak még büntetőzhettek, innen már nem jött újabb fordulat, az óriásit küzdő SZTE-Szedeák egy hatalmas bravúrral indította a szezont, és győzni tudott Pakson!

Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák 87–92 (28–10, 16–24, 17–17, 14–24, 5–5, 7–12) - kétszeri hosszabbítás után

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 1. forduló. Paks, ASE csarnok, 800 néző. Vezette: Cziffra, Rácz Zs., dr. Németh. 
Atomerőmű SE: Hicks 11/3, Bluiett 16/9, Benke 15/6, Eilingsfeld 10/3, EDOSOMWAN 12. Csere: Mitchell 11/6, Halmai 5, Révész 7/3, Géringer, Krivacsevics. Vezetőedző: Alekszandar Joncevszki.
SZTE-Szedeák: Vulikics 8/6, CSEH 15, DRENOVAC 25/6, Zsíros 7/6, RECORDS 31. Csere: Fortune 4, Polányi, Anda 2. Vezetőedző: Simándi Árpád. 
Kipontozódott: Edosomwan (44.), ill. Vulikics (40.).

 

