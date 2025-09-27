Kétszeri hosszabbítás után aratott óriási győzelmet az SZTE-Szedeák

Az előző évad bronzérmesének otthonában kezdte az új szezont a SZTE-Szedeák, amelynek keretéből hiányzott az elmúlt időszakban is sérüléssel bajlódó Kerpel-Fronius Gáspár. Az első negyed feléig Vulikics triplája jelentette az egyetlen szegedi kosarat, majd az új amerikai center, Keegan Records szerezte meg első pontjait a Szedeák színeiben. A lepattanókat is uralták a hazaiak, majd három és fél perccel a negyed vége előtt Benke saroktripláját követően kért időt Simándi Árpád, 19–8-ra vezetett ekkor az ASE. Egymás után veszítette el a labdákat a Szedeák, amelyeket könnyű kosárra váltottak a paksiak, így tíz perc után 18 ponttal vezettek a hazaiak.

Az SZTE-Szedeák óriási bravúrral indította a szezont Pakson. Fotó: Vasvári Márton, hunbasket.hu

Djordje Drenovac hat pontja nyitotta a második játékrészt, így Alekszandar Joncevszki is magához hívta a csapatát. Közel négy perc telt el a negyedből, mikor először szerzett kosarat az ASE, Drenovac vezérletével így tízen belülre jött fel a Szedeák. 33–26-nál kisebb közjáték következett, amikor a paksi hálóval akadtak gondok. Egészen a félidőig tartotta magát tíz ponton belül a Szedeák, főképp Drenovacnak és Recordsnak köszönhetően, ám a félidőt Hicks közelije zárta le, és így kereken tíz pont volt a különbség a nagyszünetben, 44–34.

A harmadik negyedben is hasonlóan jól tartotta magát a Szedeák, viszont a Paksból mindig volt valaki, aki válaszolt a szegedi kosarakra, így egy labdára nem tudtak feljönni a Tisza-partiak. Eilingsfeld büntetői után ugyan tízen kívülre került a Szedeák, de Drenovac zseniális meglátása és egészpályás indítása után Cseh még kiharcolt két büntetőt egy három tizedmásodperccel a vége előtt. A válogatottba is behívott játékos egyet dobott be, így maradt a tízpontos különbség az utolsó felvonás előtt, 61–51.

Közel húszpontos hátrányt tüntettek el

Records újabb kosarával hat pontra jött fel a Szedeák, 64–58-nál így időt kért az ASE. Kulcspillanatban érkezett két ASE-tripla, viszont négy perccel a vége előtt Cseh közelije után kettő pontra olvasztotta hátrányát a Szedeák. Drenovac egy tempóval kiegyenlített 70–70-nél. A szerb légiós triplájával először vezetett a meccsen a Szedeák, amely elvesztette Vulikicset az utolsó percre, miután az irányító kipontozódott. Egy eladott labda után Hicks hagyta ki a triplát 73–75-nél, néhány másodperccel a vége előtt így időt kért még a labdát birtokló Szedeák. Eladta a labdát a szegedi csapat, Bluiett így végigvihette ziccerig, és kiegyenlített. Records még bedobott egy tempót, de ezt már időn túl tette, jöhetett a hosszabbítás!