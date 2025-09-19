1 órája
Módosult a Szedeák hétvégi programja
Legközelebb már éles meccset játszanak. Nem az eredetileg tervezettek szerint alakul az SZTE-Szedeák hétvégéje.
Szerdán a felkészülési időszak utolsó hazai mérkőzését játszotta az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. Cseh Botondék a centereit nélkülöző Alba Fehérvár ellen három negyeden át vezettek, a fehérváriak azonban az utolsó öt percben megfordították a meccset. A tervek szerint hétvégén Debrecenben játszotta volna az előszezon utolsó meccsét a szegedi csapat. Ez már azonban valóban csak feltételes módban igaz, ugyanis mint a klub beszámolt róla, betegségek miatt nem rendezik meg a szombati találkozót, azaz elmarad a DEAC elleni, idegenbeli találkozó.
Idegenben kezd az SZTE-Szedeák
Mindez azt jelenti, az SZTE-Szedeák legközelebb már tétre menő mérkőzést játszik majd, szeptember 27-én ugyanis elkezdődik a férfi kosárlabda NB I./A csoport 2025-26-os idényének alapszakasza. Az első játéknapon a szegediek a legutóbbi bronzérmes Atomerőmű SE otthonában lépnek pályára, majd október 2-án, csütörtökön az újonc Kaposvárt fogadják a szezonbeli első hazai mérkőzésen.
Nyomós oka van az SZVSE-nek, hogy hamarabb kezdje bajnokiját az NB III.-ban
Szakít két fontos szokásával a PSG a Pick Szeged elleni BL-meccs előtt