Kosárlabda

1 órája

Módosult a Szedeák hétvégi programja

Legközelebb már éles meccset játszanak. Nem az eredetileg tervezettek szerint alakul az SZTE-Szedeák hétvégéje.

Munkatársunktól

Szerdán a felkészülési időszak utolsó hazai mérkőzését játszotta az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. Cseh Botondék a centereit nélkülöző Alba Fehérvár ellen három negyeden át vezettek, a fehérváriak azonban az utolsó öt percben megfordították a meccset. A tervek szerint hétvégén Debrecenben játszotta volna az előszezon utolsó meccsét a szegedi csapat. Ez már azonban valóban csak feltételes módban igaz, ugyanis mint a klub beszámolt róla, betegségek miatt nem rendezik meg a szombati találkozót, azaz elmarad a DEAC elleni, idegenbeli találkozó.

Elmarad az SZTE-Szedeák szombatra tervezett edzőmeccse.
Elmarad az SZTE-Szedeák szombatra tervezett edzőmeccse. Fotó: Karnok Csaba

Idegenben kezd az SZTE-Szedeák

Mindez azt jelenti, az SZTE-Szedeák legközelebb már tétre menő mérkőzést játszik majd, szeptember 27-én ugyanis elkezdődik a férfi kosárlabda NB I./A csoport 2025-26-os idényének alapszakasza. Az első játéknapon a szegediek a legutóbbi bronzérmes Atomerőmű SE otthonában lépnek pályára, majd október 2-án, csütörtökön az újonc Kaposvárt fogadják a szezonbeli első hazai mérkőzésen. 


 

