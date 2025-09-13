szeptember 13., szombat

Kosárlabda

1 órája

Sima meccsen dőlt el a bronzérem sorsa a kaposvári tornán

Címkék#SZTE-Szedeák#Orosz László Emléktorna#kosárlabda

Nem tudtak javítani. A második negyedben komolyabb hátrányba került az SZTE-Szedeák az Orosz László emléktorna bronzmeccsén, és végül a negyedik helyen zárt a csapat Kaposváron.

Vajgely Pál

A házigazda Kaposvár elleni vereséggel eldőlt, hogy az Orosz László Emléktorna helyosztóin a bronzéremért léphet pályára az SZTE-Szedeák. A harmadik helyért az a Budapest Honvéd volt a szegediek ellenfele, akik az előző nap az NKA Universitas Pécstől szenvedtek vereséget. Mintegy másfél negyeden keresztül szoros volt a meccs, majd ekkor hosszú csend következett szegedi részről, a támadásban sokkal pontosabb Honvéd pedig tíz pont fölé növelte a különbséget, majd a félidőben már több mint 20 ponttal vezetett. Innen nem tudott megújulni a Szedeák, bár húsz alá többször feljött a Tisza-parti csapat, egy utolsó másodperces kosárral végül kereken 30 pont lett a különbség. A fővárosiak 92–62-re nyertek, ezzel övék lett a bronzérem a kaposvári tornán, míg az Szedeák a negyedik helyen végzett.

Az SZTE-Szedeák negyedik helyen végzett a kaposvári tornán.
Az SZTE-Szedeák negyedik helyen végzett a kaposvári tornán. Fotó: Bálizs Zsuzsa

Simándi Árpád csapatára a felkészülés utolsó hete vár, szerdán 18 órától az Alba Fehérvár lesz az ellenfél az újszegedi sportcsarnokban, Cseh Botondék jövő szombaton, Debrecenben zárják majd az előszezont.

SZTE-Szedeák–Budapesti Honvéd 62–92 (21–25, 13–31, 15–18, 13–18)

Férfi kosárlabda Orosz László emléktorna, bronzmérkőzés, Kaposvár.
SZTE-Szedeák: Vulikics 10/6, Polányi, Drenovac 24, Zsíros 2, Records 11. Csere: Cseh 13/6, Fortune 2, Anda, Vilmányi, Papp B., Kiss-Leizer, Kis. Vezetőedző: Simándi Árpád.
Honvéd: Simon 4/3, Rush 19/15, Dócs 3, O'Bannon 11/3, Simmons 8. Csere: Keller I. 14/6, Mucza 14/6, Dimitrijevics 8/3, Radó 4, Dorogi 3, Reizinger 2, Kopácsi 2, Major. Vezetőedző: Zlatko Jovanovics. 

 

