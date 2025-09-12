Az utolsó negyed döntött a Szedeák kaposvári meccsén

Az oroszlányi Bányász-kupát követően a kaposvári Orosz László emléktornán lép pályára ezen a hétvégén az SZTE-Szedeák. A négycsapatos torna elődöntőjében az A csoportba visszatérő, házigazda Kaposvár volt a szegediek ellenfele, a Szedeák keretéből továbbra is hiányzik a sérüléssel küzdő Kerpel-Fronius Gáspár. Négy triplát is bevágott a meccs kezdeti szakaszában a Szedeák, de nagyobb különbség nem alakult ki egyik oldalon sem, egészen a meccs utolsó periódusáig.

Az SZTE-Szedeák a bronzéremért játszik a kaposvári tornán. Fotó: Harag Kornélia

76–74-nél ugyanis jött egy 9–0-ás kaposvári futás, ami eldöntötte a találkozót, hiszen a meccs során először alakult ki több mint tízpontos különbség, így két és fél perccel a vége előtt már nem tudott ebből a helyzetből talpra állni a Szedeák. Mindez azt jelenti, a torna szombati helyosztóin 15 órától a harmadik helyért lépnek majd pályára Zsíros Péterék, ellenfelük pedig a másik elődöntőt elveszítő Budapest Honvéd lesz, amely 82–62-es vereséget szenvedett az NKA Universitas Péccsel szemben.

– Három negyeden keresztül jól játszottunk, de az utolsó tíz percre elfáradtunk és a védekezésben elkövetett hibák megbosszulták magukat. Egyértelműen előreléptünk az oroszlányi tornához képest. Látjuk a hibáinkat, de ezeket is javítani fogjuk – mondta a klub közösségi oldalán a meccset követően Simándi Árpád, a csapat vezetőedzője.

Kaposvár-SZTE-Szedeák 97–82 (21–17, 15–20, 24–25, 37–20)

Férfi kosárlabda, Orosz László emléktorna, elődöntő. Kaposvár, Kaposvár Aréna, vezette: Tőzsér, Frányó, Téczely.

Kaposvár: Trammell 22/18, Puska 1, Szőke 4, Kis 3/3, Parker 2. Csere: Rosics 6/6, Buzás 4, Paár 9, Walker 11/3, Wilson 24/9, Völgyi 6, Simon 5/3. Edző: Dzunics Braniszlav.

SZTE-Szedeák: Vulikics 16/9, Fortune 11/3, Cseh 14/3, Zsíros 6/6, Records 14. Csere: Drenovac 18/3, Polányi 3/3, Papp. Edző: Simándi Árpád.