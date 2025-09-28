Ötven percen át csapaként harcolt a Szedeák Pakson

Egy hatalmas bravúrral indította a szezont az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, miután az előző szezon bronzérmesének otthonában, Pakson sikerült győznie. A szegediek az első negyedben 18 pontos hátrányban voltak, ám a negyedik játékrészben előbb utolérték ellenfelüket, majd vezettek is: végül kétszeri hosszabbítás, ötven perc játék után dőlt el a bajnoki.

Keegan Records 31 ponttal járult hozzá az SZTE-Szedeák győzelméhez. Fotó: Vasvári Márton, hunbasket.hu

– Gratulálok a Szegednek! Egy nagyon rossz kezdés, és kétszeres hosszabbítás után is fel tudtak állni, nehéz dobásokat értékesítettek. Ez a meccs sok mindent megmutatott nekünk, nem számít, hogy jó felkészülési időszakot zártunk, még sok munka áll előttünk. Sokkal nagyobb energiával kell játszanunk, itt elsősorban nem a magyar játékosokra gondolok. Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, azonban Benke sérülése után szűkült a rotációnk, és Mitchell sem százszázalékosan játszott. Az eladott labdáknak, és a támadólepattanóknak köszönhetően kaptunk ki – összegzett Alekszandar Joncsevszki, az Atomerőmű SE vezetőedzője.

A nehéz helyzetekből is felállt az SZTE-Szedeák

– Gratulálok a srácoknak, ez akkor is járna, ha kikaptunk volna! Ötven percen keresztül csapatként, egymásért küzdve csúsztunk-másztunk, nagyon erősek voltunk mentálisan. Legalább kétszer lezárhattuk volna a meccset, de a nehéz helyzetekből is fel tudtunk állni, és megérdemelten nyertünk. Gratulálok a Paksnak, sok sikert kívánok ellenfelünknek a bajnokságban! – mondta a meccs után Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Cseh Botond a Szedeák egyik legjobbja volt ezen az estén, 15 pontja mellett 12 lepattanót jegyzett és három gólpassza is volt.

– Nehéz egy ilyen meccs után mit mondani... Mindenkinek gratuálok, csapatként küzdöttünk ötven percen át. A hosszabbításban sem estünk össze, megvolt a tartásunk, összetartottunk, most még nagyon boldogok vagyunk, de hétfőtől készülünk a következő meccsre. Köszönjük a szurkolóinknak, akik elkísértek minket! – összegzett Cseh Botond.

Ami pedig a folytatást illeti, a második forduló nyitómeccsét Szegeden játsszák majd a férfi kosárlabda NB I./A csoportjában, csütörtökön 18 órától ugyanis a Kaposvárt fogadja az újszegedi sportcsarnokban az SZTE-Szedeák.