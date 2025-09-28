szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Ötven percen át csapaként harcolt a Szedeák Pakson

Címkék#SZTE-Szedeák#Paks#kosárlabda

Óriási sikerrel kezdték a bajnokságot. Bár közel húszpontos hátrányba került, fordított, és drámai végjátékban idegenben győzte le a Paksot az SZTE-Szedeák.

Vajgely Pál

Egy hatalmas bravúrral indította a szezont az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, miután az előző szezon bronzérmesének otthonában, Pakson sikerült győznie. A szegediek az első negyedben 18 pontos hátrányban voltak, ám a negyedik játékrészben előbb utolérték ellenfelüket, majd vezettek is: végül kétszeri hosszabbítás, ötven perc játék után dőlt el a bajnoki.

Keegan Records 31 ponttal járult hozzá az SZTE-Szedeák győzelméhez.
Keegan Records 31 ponttal járult hozzá az SZTE-Szedeák győzelméhez.  Fotó: Vasvári Márton, hunbasket.hu

– Gratulálok a Szegednek! Egy nagyon rossz kezdés, és kétszeres hosszabbítás után is fel tudtak állni, nehéz dobásokat értékesítettek. Ez a meccs sok mindent megmutatott nekünk, nem számít, hogy jó felkészülési időszakot zártunk, még sok munka áll előttünk. Sokkal nagyobb energiával kell játszanunk, itt elsősorban nem a magyar játékosokra gondolok. Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, azonban Benke sérülése után szűkült a rotációnk, és Mitchell sem százszázalékosan játszott. Az eladott labdáknak, és a támadólepattanóknak köszönhetően kaptunk ki – összegzett Alekszandar Joncsevszki, az Atomerőmű SE vezetőedzője.

A nehéz helyzetekből is felállt az SZTE-Szedeák 

– Gratulálok a srácoknak, ez akkor is járna, ha kikaptunk volna! Ötven percen keresztül csapatként, egymásért küzdve csúsztunk-másztunk, nagyon erősek voltunk mentálisan. Legalább kétszer lezárhattuk volna a meccset, de a nehéz helyzetekből is fel tudtunk állni, és megérdemelten nyertünk. Gratulálok a Paksnak, sok sikert kívánok ellenfelünknek a bajnokságban! – mondta a meccs után Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Cseh Botond a Szedeák egyik legjobbja volt ezen az estén, 15 pontja mellett 12 lepattanót jegyzett és három gólpassza is volt.

– Nehéz egy ilyen meccs után mit mondani... Mindenkinek gratuálok, csapatként küzdöttünk ötven percen át. A hosszabbításban sem estünk össze, megvolt a tartásunk, összetartottunk, most még nagyon boldogok vagyunk, de hétfőtől készülünk a következő meccsre. Köszönjük a szurkolóinknak, akik elkísértek minket! – összegzett Cseh Botond.

Ami pedig a folytatást illeti, a második forduló nyitómeccsét Szegeden játsszák majd a férfi kosárlabda NB I./A csoportjában, csütörtökön 18 órától ugyanis a Kaposvárt fogadja az újszegedi sportcsarnokban az SZTE-Szedeák

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu