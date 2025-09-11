Nemes cél érdekében fogtak össze a szegedi klubok

Harmadik alkalommal várja a véradókat az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, valamint a Szegedi Sport és Fürdők Kft. A segítő szándékú véradók szeptember 19-én 11 és 17 óra között nyújthatják karjaikat, amiért cserébe egy darab úszójegyet kapnak a Tiszavirág Sportuszodába, három darab belépőt választhatnak az SZTE-Szedeák egy tetszőleges mérkőzésére, vagy pedig amennyiben bérletet vásárolnak a kosárcsapat meccseire, akkor 20%-os kedvezménnyel tehetik ezt meg.

Az SZTE-Szedeák idén is várja a véradókat a Tiszavirág Sportuszodában. Fotó: Kamenik Balázs

Az idei véradás különlegessége, hogy a kezdeményezéshez csatlakoztak a Vidux-Szegedi RSE röplabdázói, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell vízilabdázói, valamint a FitWorld Gorillák RC rugby játékosai is. A véradáshoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és TAJ kártyára lesz szükség, az Országos Vérellátó Szolgálat oldalán pedig előre lehet időpontot foglalni.

Kaposváron gyakorol az SZTE-Szedeák

Az SZTE-Szedeák számára hamarosan közeledik a bajnoki rajt is, így Cseh Botondék a múlt heti, oroszlányi tornát követően ezen a hétvégén egy kaposvári négycsapatos tornán vesznek részt. A XVI. MTOK-Intersport Orosz László emléktornán a Szedeák a házigazda Kaposvárral játszik pénteken 18.30-tól, míg a torna nyitómeccse 16 órától az NKA Universitas Pécs és a Budapest Honvéd összecsapása lesz a Kaposvár Arénában. A helyosztókat szombaton rendezik, 15 órától a harmadik helyért játszanak, míg 18 órától a döntőt bonyolítják le.