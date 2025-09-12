Tiszaszigetről indulva ismét a világ élvonalában szerepelhetett

Több hónapos versenyzést követően vívta ki a döntőben való szereplés jogát Varga Mira. A tiszaszigeti lánnyal együtt közel 1700-an indultak abban a selejtezőben, amelynek tétje a CrossFit Games döntője. Az Egyesült Államokbeli Columbusban megrendezett döntőben csak a legjobb harminc eredményt produkáló versenyző vehetett részt, a 16-18 éves lányok mezőnyében pedig ezúttal is ott volt Varga Mira, aki két éve, 2023-ban bronzérmes lett, akkor még a 14-15 évesek között versenyezve.

Varga Mira másodjára szerepelhetett a CrossFit Games-en. Fotó: Varga János archívuma

Varga Mira sérüléssel küzdött

A CrossFit Games négy napon keresztül tartó öntője során különböző feladatokat kell teljesíteniük a versenyzőknek. Mira a tizenharmadik legjobbként várhatta a döntőt, ahol előzetesen úgy számoltak, a 7 km-es futás lehet az egyik legjobb száma. Itthon 4.30-as körátlagokat produkált, és ugyan ezt is sikerült felülmúlnia, és 4.20-as köröket tudott futni, a roppant erős mezőnyben ez a nyolcadik helyre volt elég. A klasszikus súlyemelő feladatban megdöntötte egyéni legjobbját úgy, hogy a végén a 97,5 kg-ra nagyon kevés ideje maradt, hiszen fontból kellett átszámolnia a tárcsák súlyát kilogrammra, és ugyan sikerült ezt is kilöknie, végül a jobb keze visszajött, így nem sikerült a gyakorlat. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a tiszaszigeti lány felkészülését egy makacs vállsérülés nehezítette a döntőt megelőzően.

Mira végül összesítésben a hetedik legjobb eredményt érte el a gyakorlatsorok végén, Európából összesen hárman vehettek részt ezen a versenyen. Egy kis pihenést követően újabb versenyek várnak majd rá, Varga Mira indul a junior és a felnőtt súlyemelő magyar bajnokságon is: a CrossFit Games-szel azonban egy időre felhagy, hiszen korosztályából kiöregedve a felnőttek között szerepelhetne legközelebb.