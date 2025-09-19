Ádám Martinnal kezdődik a vasárnapi meccs Bordányban

Egy klasszikus örökrangadót is hoz a vármegyei I. osztály ötödik fordulója, a két szomszédos város, Szentes és Csongrád csapata ezúttal előbbi pályaválasztása mellett találkozik. A hétközi, Algyő elleni sikert követően (6–1-re nyert a Sándorfalva) a Deszket fogadja immáron éllovasként a sándorfalvi csapat is, míg a veretlenségét elveszítő Algyő a még hibátlan Bordányhoz látogat. A vármegyei futball hétvégéjének egyik legérdekesebb meccsén a kezdőrúgását a 28-szoros válogatott játékos, Ádám Martin végzi majd el, a bordányi klub pedig licitet hirdetett a közösségi oldalán, amelynek nyertese a klubból indult támadóval együtt végezheti el a kezdőrúgást a vasárnapi bajnoki előtt. Licitálni a Bordány Facebook-oldalán lehet, pénteken 20 óráig.

A vármegyei futball hétvégéjén hazai pályán folytatja a még hibátlan Bordány. Fotó: BSK

A II. osztályban két idén még veretlen csapat játszik derbit Mindszenten, az UTC ebben az osztályban egyedüli csapatként még pontot sem veszített. A III. osztály két hibátlan csapata, a Székkutas és a Földeák is hazai pályán folytathatja sorozatát.

A vármegyei futball hétvégi programja

Vár­megyei I. osztály, ma, 18 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–Tiszasziget. Szombat, 16 óra: Szentesi Kinizsi–Csongrád-Draxi-Gép Kft., Makó–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Clean Star Complex Dorozsma–SZEOL SC-FK Szeged, Sándorfalva–Deszk. Vasárnap, 16 óra: DB Futball Bordány–M-Perfect Home-Algyő.

Vármegyei II. osztály, ma, 18 óra: Röszke–Mártély. Szombat, 16 óra: Tömörkény–Domaszék, Balsátya–St. Mihály, Mindszent–UTC. Vasárnap, 16 óra: Tiszasziget II.–Algyő II., Ásotthalom–Öttömös, Csanytelek–Csengele.

Vármegyei III. osztály, szombat, 16 óra: Zsombó–Pusztamérges, Apátfalva–Ma­­kó FC-Duocor-Givaudan, Szék­­kutas–Sándorfalva II., Forráskút–Kiszombor, Kistelek–Üllés. Vasárnap, 16 óra: Földeák–Mórahalom II. Szabadnapos: a Hódmezővásárhelyi TUS II.

Vármegyei IV. osztály, Ho­­mokháti csoport, szombat, 13.30: Dóc-Sándorfalvi SKE–Tömörkény II. 16 óra: Csanytelek II.–Balástya II., Zákányszék–Kiskundorozsma II., Ópusztaszer–Pázsit. Szabadnapos: a Ruzsa. Tisza–Maros csoport, szombat, 16 óra: Szatymaz-Sándorfalva–Nagymágocs, Csanádpalota–FC Szegvár, SZVSE-Gyálarét–Eperjes. Vasárnap, 16 óra: HFC-Erzsébet–Kübekháza.