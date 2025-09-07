szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Egy gól döntött a hibátlanok rangadóján Bordányban

Címkék#DB Futball Bordány#labdarúgás#Tiszasziget

Bordányban zárult a vármegyei I. osztály negyedik fordulója vasárnap este. A vármegyei futball szombati játéknapja elképesztő gólesőt hozott, a hibátlanok rangadója viszont sok párharcot tartogatott. A listavezető Tiszasziget 1–0-s vereséget szenvedett a DB Futball Bordány vendégeként.

Becsei Dávid

A vármegyei futball I. osztályának negyedik fordulójában két hibátlan csapat találkozott Bordányban. A második félidő elején Meszes Patrik szerezte meg a győztes gólt a hazaiak számára.

A vármegyei futball hétvégéje Bordányban ért véget.
A vármegyei futball hétvégéje egy bordányi rangadóval zárult az I. osztályban, amelyet a hazaiak nyertek meg.
Fotó: Bordány SK

DB Futball Bordány–Tiszasziget 1–0 (0–0)
Bordány, 200 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Tihanyi, Kócsó).
Bordány: Pintér K. – Márki, Meszes, Kovács Zs. (Márton Á., 53.), Kovács K., Sahin-Tóth (Kovács D., 81.), Baranyi, Heipl (Rácz, 53.), Rádóczi, Sárkány (Visnyei, a szünetben), Kártyás (Krizs, 73.). Edző: Forgács Dávid.
Tiszasziget: Grund – András G., Papp Á. (Patkós, 84.), Bozsik (Duray, 69.), Nagy M. (Pintér B., 69.), Szilágyi, Patai (Szabó M., 84.), Kopasz (Kiss D., 78.), Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Gólszerző: Meszes (56.).
Kiállítva: Grund (75.).
Jók: Meszes, Márton Á., Rádóczi, ill. Borgulya.
Forgács Dávid: – Küzdelmes mérkőzésen, amelyen inkább a párharcok domináltak, sokáig ikszes meccsen sikerült megszerezni a vezetést. Onnantól akár nagyobb különbséggel nyerhettünk volna, de egy kiváló csapatot vertünk meg, így nagyon elégedett vagyunk a végeredménnyel. 
Nyerges Dániel: – Az év legrosszabb meccsét játszották a csapatok. Párharcokban erős, tipikus egygólos meccs volt, sajnálom, hogy azt az egyet nem mi szereztük.

A vármegyei I. osztály állása:

 1.Tiszasziget43011559
 2.Sándorfalva3300919
 3.Bordány3300849
 4.Dorozsma42111057
 5.Algyő3210617
 6.Makó3201546
 7.Csongrád4202886
 8.SZEOL411210124
 9.Mórahalom41126114
 10.Szentes41039123
 11.HTUS40044150
 12.Deszk40043150

A vármegyei futball I. osztályának szombati mérkőzéseiről szóló beszámolók jókkal és nyilatkozatokkal:

NB III.-as tudósításaink:

 

