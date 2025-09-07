Egy gól döntött a hibátlanok rangadóján Bordányban

A vármegyei futball I. osztályának negyedik fordulójában két hibátlan csapat találkozott Bordányban. A második félidő elején Meszes Patrik szerezte meg a győztes gólt a hazaiak számára.

A vármegyei futball hétvégéje egy bordányi rangadóval zárult az I. osztályban, amelyet a hazaiak nyertek meg.

Fotó: Bordány SK

DB Futball Bordány–Tiszasziget 1–0 (0–0)

Bordány, 200 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Tihanyi, Kócsó).

Bordány: Pintér K. – Márki, Meszes, Kovács Zs. (Márton Á., 53.), Kovács K., Sahin-Tóth (Kovács D., 81.), Baranyi, Heipl (Rácz, 53.), Rádóczi, Sárkány (Visnyei, a szünetben), Kártyás (Krizs, 73.). Edző: Forgács Dávid.

Tiszasziget: Grund – András G., Papp Á. (Patkós, 84.), Bozsik (Duray, 69.), Nagy M. (Pintér B., 69.), Szilágyi, Patai (Szabó M., 84.), Kopasz (Kiss D., 78.), Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.

Gólszerző: Meszes (56.).

Kiállítva: Grund (75.).

Jók: Meszes, Márton Á., Rádóczi, ill. Borgulya.

Forgács Dávid: – Küzdelmes mérkőzésen, amelyen inkább a párharcok domináltak, sokáig ikszes meccsen sikerült megszerezni a vezetést. Onnantól akár nagyobb különbséggel nyerhettünk volna, de egy kiváló csapatot vertünk meg, így nagyon elégedett vagyunk a végeredménnyel.

Nyerges Dániel: – Az év legrosszabb meccsét játszották a csapatok. Párharcokban erős, tipikus egygólos meccs volt, sajnálom, hogy azt az egyet nem mi szereztük.

A vármegyei I. osztály állása:

1. Tiszasziget 4 3 0 1 15 – 5 9 2. Sándorfalva 3 3 0 0 9 – 1 9 3. Bordány 3 3 0 0 8 – 4 9 4. Dorozsma 4 2 1 1 10 – 5 7 5. Algyő 3 2 1 0 6 – 1 7 6. Makó 3 2 0 1 5 – 4 6 7. Csongrád 4 2 0 2 8 – 8 6 8. SZEOL 4 1 1 2 10 – 12 4 9. Mórahalom 4 1 1 2 6 – 11 4 10. Szentes 4 1 0 3 9 – 12 3 11. HTUS 4 0 0 4 4 – 15 0 12. Deszk 4 0 0 4 3 – 15 0

