47 perce
Egy gól döntött a hibátlanok rangadóján Bordányban
Bordányban zárult a vármegyei I. osztály negyedik fordulója vasárnap este. A vármegyei futball szombati játéknapja elképesztő gólesőt hozott, a hibátlanok rangadója viszont sok párharcot tartogatott. A listavezető Tiszasziget 1–0-s vereséget szenvedett a DB Futball Bordány vendégeként.
A vármegyei futball I. osztályának negyedik fordulójában két hibátlan csapat találkozott Bordányban. A második félidő elején Meszes Patrik szerezte meg a győztes gólt a hazaiak számára.
DB Futball Bordány–Tiszasziget 1–0 (0–0)
Bordány, 200 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Tihanyi, Kócsó).
Bordány: Pintér K. – Márki, Meszes, Kovács Zs. (Márton Á., 53.), Kovács K., Sahin-Tóth (Kovács D., 81.), Baranyi, Heipl (Rácz, 53.), Rádóczi, Sárkány (Visnyei, a szünetben), Kártyás (Krizs, 73.). Edző: Forgács Dávid.
Tiszasziget: Grund – András G., Papp Á. (Patkós, 84.), Bozsik (Duray, 69.), Nagy M. (Pintér B., 69.), Szilágyi, Patai (Szabó M., 84.), Kopasz (Kiss D., 78.), Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Gólszerző: Meszes (56.).
Kiállítva: Grund (75.).
Jók: Meszes, Márton Á., Rádóczi, ill. Borgulya.
Forgács Dávid: – Küzdelmes mérkőzésen, amelyen inkább a párharcok domináltak, sokáig ikszes meccsen sikerült megszerezni a vezetést. Onnantól akár nagyobb különbséggel nyerhettünk volna, de egy kiváló csapatot vertünk meg, így nagyon elégedett vagyunk a végeredménnyel.
Nyerges Dániel: – Az év legrosszabb meccsét játszották a csapatok. Párharcokban erős, tipikus egygólos meccs volt, sajnálom, hogy azt az egyet nem mi szereztük.
A vármegyei I. osztály állása:
|1.
|Tiszasziget
|4
|3
|0
|1
|15
|–
|5
|9
|2.
|Sándorfalva
|3
|3
|0
|0
|9
|–
|1
|9
|3.
|Bordány
|3
|3
|0
|0
|8
|–
|4
|9
|4.
|Dorozsma
|4
|2
|1
|1
|10
|–
|5
|7
|5.
|Algyő
|3
|2
|1
|0
|6
|–
|1
|7
|6.
|Makó
|3
|2
|0
|1
|5
|–
|4
|6
|7.
|Csongrád
|4
|2
|0
|2
|8
|–
|8
|6
|8.
|SZEOL
|4
|1
|1
|2
|10
|–
|12
|4
|9.
|Mórahalom
|4
|1
|1
|2
|6
|–
|11
|4
|10.
|Szentes
|4
|1
|0
|3
|9
|–
|12
|3
|11.
|HTUS
|4
|0
|0
|4
|4
|–
|15
|0
|12.
|Deszk
|4
|0
|0
|4
|3
|–
|15
|0
A vármegyei futball I. osztályának szombati mérkőzéseiről szóló beszámolók jókkal és nyilatkozatokkal:
511 napos rossz sorozat szakadt meg a vármegyei I. osztályban – galériával
NB III.-as tudósításaink: