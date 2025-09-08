szeptember 8., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Úgy ráijesztett a vendégcsapat a hazaira a vármegyei II. osztályban, hogy öt gólt szereztek válaszként

Címkék#Sándorfalva#vármegyei futball#Röszke#Mártély#Forráskút

A vármegyei IV. osztály nyolccsapatos Tisza-Maros csoportjában viszont csak egy mérkőzést játszottak le, kettőt elmaradt, egyet pedig későbbi időpontra írtak ki. Az elmúlt hétvégén rendeztek először teljes fordulót a Csongrád-Csanád vármegyei futballban, vagyis mind a négy osztályban pályára léptek a csapatok.

Becsei Dávid

A vármegyei futball II. osztályában három fordulót követően a Tömörkény és a St. Mihály még pont nélkül áll, míg az UTC, az Algyő II., a Mindszent, a Röszke és a Mártély még nem szenvedett vereséget. A Domaszék a 11. percben vezetést szerzett Balástyán, a hazaiak erre öt góllal válaszoltak, végül 5–2-re nyertek.

A vármegyei futball hétvégi eredményei.
A kék mezes Forráskút 3–0-ra nyert a neonmezes Kistelek vendégeként a vármegyei futball elmúlt hétvégéjén.
Fotó: Tóth Zsolt

A vármegyei III. osztályban a Pusztamérges ellen kiszakadt az apátfalvi gólzsák, tíz gólt szereztek. A hétvége legtermékenyebb csapata viszont a Dóc-Sándorfalva volt az Ópusztaszer ellen tizenegy találattal.

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 3. forduló: 

Röszke–Csengele 0–0. 

Tömörkény–UTC 0–1 (0–0)
Gólszerző: Csordás Cs. (53.). 
Kiállítva: Bartus (90. – a Tömörkényből). 

St. Mihály–Öttömös 0–5 (0–3)
Gólszerzők: Lukac (4., 41., 63.), Vujkovics (5., 67.). 
Kiállítva: Kovács N. (92.), ill. Prentel (75.). 

Csanytelek–Mindszent 1–3 (1–2)
Gólszerzők: Lévai J. (21.), ill. Ajtai (14.), Bartyik R. (35.), Babcsán (88.). 

Tiszasziget II.–Mártély 0–4 (0–2)
Gólszerzők: Papp E. (25., 36., 74., 90.). 

Balástya–Domaszék 5–2 (2–1)
Gólszerzők: Martinkovics (18., 72.), Malatinszki (30., 56.), Gera (49.), ill. Trója (11.), Horváth Cs. (80.). 

Ásotthalom–Algyő II. 1–1 (0–0)
Gólszerzők: Simonyi (91.), ill. Vozár (81.).

Vármegyei III. osztály, 3. forduló: 

Zsombó–Üllés 3–2 (3–2)
Gólszerzők: Balogh D. (4.), Mihálffy Zs. (28., 43.), ill. Gábor P. (21., 26.). 

Apátfalva–Pusztamérges 10–2 (5–0)
Gólszerzők: Veréb T. (8., 29., 30., 44., 55., 87.), Lajtár (32., 62.), Pici (66.), Kis B. (68.), ill. Danicsipak (70.), Bóka (88.). 

Székkutas–Makó II. 1–0 (0–0)
Gólszerzők: Szabó I. (68.). 
Kiállítva: Veréb G. (85. –  Makó II.-ből). 

Kistelek–Forráskút 0–3 (0–1)
Gólszerzők: Pataki (45.), Goda (72., 77.). 

Elszenvedte első idei vereségét a Kistelek.
Fotó: Tóth Zsolt

Földeák–Kiszombor 3–2 (1–1)
Gólszerzők: Orosz A. (41.), Nagy K. (67.), Bálint M. (83.), ill. Dongó (45.), Sarnyai (57.). 

Sándorfalva II.–Hódmezővásárhelyi TUS 0–1 (0–1)
Gólszerzők: Buzás (41.). 

Szabadnapos: a Mórahalom II.

Vármegyei IV. osztály, 1. forduló, Homokhát csoport: 

Dóc-Sándorfalva–Ópusztaszer 11–0 (5–0)
Gólszerzők: Tóth L. (16., 40., 53., 67.), Bakos (23.), Miklós M. (27.), Szabó B. (28.), Góra (61.), Szűcs J. (81.), Huszka (84.), Tóth A. (86.). 

Zákányszék–Balástya II. 1–0 (0–0)
Gólszerzők: Tanács (65.). 

Csanytelek II.–Pázsit SE 1–3 (1–1)
Gólszerzők: Faragó (13.), ill. Lakatos (26.), Katona (87., 89.). 

Ruzsa–Tömörkény 3–0 (2–0)
Gólszerzők: Masa (32.), Hegedűs J. (42.), Sziráczki (48.). 

Szabadnapos: a Kiskundorozsma II.

Tisza-Maros csoport

Eperjes–Szegvár 1–4 (1–3)
Gólszerzők: Závogyán (26.), ill. Horváth K. (7., 62.), Bagi II. E. (21.), Fábrik (43.). 

A Szatymaz-Sándorfalva–HFC-Erzsébet és a Csanádpalota–Kübekháza mérkőzés elmaradt. 

A Nagymágocs–SZVSE-Gyálarét találkozót november 15-én rendezik meg.

A vármegyei I. osztály 4. fordulójáról szóló beszámolóinkat ide és ide kattintva olvashatja el.

 

