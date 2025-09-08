52 perce
Úgy ráijesztett a vendégcsapat a hazaira a vármegyei II. osztályban, hogy öt gólt szereztek válaszként
A vármegyei IV. osztály nyolccsapatos Tisza-Maros csoportjában viszont csak egy mérkőzést játszottak le, kettőt elmaradt, egyet pedig későbbi időpontra írtak ki. Az elmúlt hétvégén rendeztek először teljes fordulót a Csongrád-Csanád vármegyei futballban, vagyis mind a négy osztályban pályára léptek a csapatok.
A vármegyei futball II. osztályában három fordulót követően a Tömörkény és a St. Mihály még pont nélkül áll, míg az UTC, az Algyő II., a Mindszent, a Röszke és a Mártély még nem szenvedett vereséget. A Domaszék a 11. percben vezetést szerzett Balástyán, a hazaiak erre öt góllal válaszoltak, végül 5–2-re nyertek.
A vármegyei III. osztályban a Pusztamérges ellen kiszakadt az apátfalvi gólzsák, tíz gólt szereztek. A hétvége legtermékenyebb csapata viszont a Dóc-Sándorfalva volt az Ópusztaszer ellen tizenegy találattal.
A vármegyei futball hétvégi eredményei:
Vármegyei II. osztály, 3. forduló:
Röszke–Csengele 0–0.
Tömörkény–UTC 0–1 (0–0)
Gólszerző: Csordás Cs. (53.).
Kiállítva: Bartus (90. – a Tömörkényből).
St. Mihály–Öttömös 0–5 (0–3)
Gólszerzők: Lukac (4., 41., 63.), Vujkovics (5., 67.).
Kiállítva: Kovács N. (92.), ill. Prentel (75.).
Csanytelek–Mindszent 1–3 (1–2)
Gólszerzők: Lévai J. (21.), ill. Ajtai (14.), Bartyik R. (35.), Babcsán (88.).
Tiszasziget II.–Mártély 0–4 (0–2)
Gólszerzők: Papp E. (25., 36., 74., 90.).
Balástya–Domaszék 5–2 (2–1)
Gólszerzők: Martinkovics (18., 72.), Malatinszki (30., 56.), Gera (49.), ill. Trója (11.), Horváth Cs. (80.).
Ásotthalom–Algyő II. 1–1 (0–0)
Gólszerzők: Simonyi (91.), ill. Vozár (81.).
Vármegyei III. osztály, 3. forduló:
Zsombó–Üllés 3–2 (3–2)
Gólszerzők: Balogh D. (4.), Mihálffy Zs. (28., 43.), ill. Gábor P. (21., 26.).
Apátfalva–Pusztamérges 10–2 (5–0)
Gólszerzők: Veréb T. (8., 29., 30., 44., 55., 87.), Lajtár (32., 62.), Pici (66.), Kis B. (68.), ill. Danicsipak (70.), Bóka (88.).
Székkutas–Makó II. 1–0 (0–0)
Gólszerzők: Szabó I. (68.).
Kiállítva: Veréb G. (85. – Makó II.-ből).
Kistelek–Forráskút 0–3 (0–1)
Gólszerzők: Pataki (45.), Goda (72., 77.).
Földeák–Kiszombor 3–2 (1–1)
Gólszerzők: Orosz A. (41.), Nagy K. (67.), Bálint M. (83.), ill. Dongó (45.), Sarnyai (57.).
Sándorfalva II.–Hódmezővásárhelyi TUS 0–1 (0–1)
Gólszerzők: Buzás (41.).
Szabadnapos: a Mórahalom II.
Vármegyei IV. osztály, 1. forduló, Homokhát csoport:
Dóc-Sándorfalva–Ópusztaszer 11–0 (5–0)
Gólszerzők: Tóth L. (16., 40., 53., 67.), Bakos (23.), Miklós M. (27.), Szabó B. (28.), Góra (61.), Szűcs J. (81.), Huszka (84.), Tóth A. (86.).
Zákányszék–Balástya II. 1–0 (0–0)
Gólszerzők: Tanács (65.).
Csanytelek II.–Pázsit SE 1–3 (1–1)
Gólszerzők: Faragó (13.), ill. Lakatos (26.), Katona (87., 89.).
Ruzsa–Tömörkény 3–0 (2–0)
Gólszerzők: Masa (32.), Hegedűs J. (42.), Sziráczki (48.).
Szabadnapos: a Kiskundorozsma II.
Tisza-Maros csoport:
Eperjes–Szegvár 1–4 (1–3)
Gólszerzők: Závogyán (26.), ill. Horváth K. (7., 62.), Bagi II. E. (21.), Fábrik (43.).
A Szatymaz-Sándorfalva–HFC-Erzsébet és a Csanádpalota–Kübekháza mérkőzés elmaradt.
A Nagymágocs–SZVSE-Gyálarét találkozót november 15-én rendezik meg.
