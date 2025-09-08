Úgy ráijesztett a vendégcsapat a hazaira a vármegyei II. osztályban, hogy öt gólt szereztek válaszként

A vármegyei futball II. osztályában három fordulót követően a Tömörkény és a St. Mihály még pont nélkül áll, míg az UTC, az Algyő II., a Mindszent, a Röszke és a Mártély még nem szenvedett vereséget. A Domaszék a 11. percben vezetést szerzett Balástyán, a hazaiak erre öt góllal válaszoltak, végül 5–2-re nyertek.

A kék mezes Forráskút 3–0-ra nyert a neonmezes Kistelek vendégeként a vármegyei futball elmúlt hétvégéjén.

Fotó: Tóth Zsolt

A vármegyei III. osztályban a Pusztamérges ellen kiszakadt az apátfalvi gólzsák, tíz gólt szereztek. A hétvége legtermékenyebb csapata viszont a Dóc-Sándorfalva volt az Ópusztaszer ellen tizenegy találattal.

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 3. forduló:

Röszke–Csengele 0–0.

Tömörkény–UTC 0–1 (0–0)

Gólszerző: Csordás Cs. (53.).

Kiállítva: Bartus (90. – a Tömörkényből).

St. Mihály–Öttömös 0–5 (0–3)

Gólszerzők: Lukac (4., 41., 63.), Vujkovics (5., 67.).

Kiállítva: Kovács N. (92.), ill. Prentel (75.).

Csanytelek–Mindszent 1–3 (1–2)

Gólszerzők: Lévai J. (21.), ill. Ajtai (14.), Bartyik R. (35.), Babcsán (88.).

Tiszasziget II.–Mártély 0–4 (0–2)

Gólszerzők: Papp E. (25., 36., 74., 90.).

Balástya–Domaszék 5–2 (2–1)

Gólszerzők: Martinkovics (18., 72.), Malatinszki (30., 56.), Gera (49.), ill. Trója (11.), Horváth Cs. (80.).

Ásotthalom–Algyő II. 1–1 (0–0)

Gólszerzők: Simonyi (91.), ill. Vozár (81.).

Vármegyei III. osztály, 3. forduló:

Zsombó–Üllés 3–2 (3–2)

Gólszerzők: Balogh D. (4.), Mihálffy Zs. (28., 43.), ill. Gábor P. (21., 26.).

Apátfalva–Pusztamérges 10–2 (5–0)

Gólszerzők: Veréb T. (8., 29., 30., 44., 55., 87.), Lajtár (32., 62.), Pici (66.), Kis B. (68.), ill. Danicsipak (70.), Bóka (88.).

Székkutas–Makó II. 1–0 (0–0)

Gólszerzők: Szabó I. (68.).

Kiállítva: Veréb G. (85. – Makó II.-ből).

Kistelek–Forráskút 0–3 (0–1)

Gólszerzők: Pataki (45.), Goda (72., 77.).

Elszenvedte első idei vereségét a Kistelek.

Fotó: Tóth Zsolt

Földeák–Kiszombor 3–2 (1–1)

Gólszerzők: Orosz A. (41.), Nagy K. (67.), Bálint M. (83.), ill. Dongó (45.), Sarnyai (57.).

Sándorfalva II.–Hódmezővásárhelyi TUS 0–1 (0–1)

Gólszerzők: Buzás (41.).

Szabadnapos: a Mórahalom II.

Vármegyei IV. osztály, 1. forduló, Homokhát csoport:

Dóc-Sándorfalva–Ópusztaszer 11–0 (5–0)

Gólszerzők: Tóth L. (16., 40., 53., 67.), Bakos (23.), Miklós M. (27.), Szabó B. (28.), Góra (61.), Szűcs J. (81.), Huszka (84.), Tóth A. (86.).