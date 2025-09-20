szeptember 20., szombat

Labdarúgás

56 perce

Fordulatos meccsen dőlt el a csongrád-csanádi El Clasico - galériával

Címkék#Sándorfalva#Szentes#Csongrád

Öt gólt hozott a szentesi örökrangadó. Négy perc alatt már kétgólos előnyben volt a Makó a Mórahalom ellen, megszórta a Deszket a Sándorfalva - ez történt a vármegyei futball élvonalában szombaton.

Munkatársunktól

 Ezúttal Szentesen rendezték meg a Csongrád-Csanád vármegyei El Clasicót, azaz a Szentes–Csongrád rangadót. A két szomszédvár csatáján ugyan a hazaiak szereztek vezetést, de a második félidő elején már a Csongrádnál volt az előny: a három pont azonban végül a Szentesé lett, miután idősebb Mihály Róbert góljára már nem tudtak válaszolni a vendégek, így a vármegyei futball egyik legnagyobb rangadóját megnyerte a Szentesi Kinizsi. 

Öt gólt és szentesi győzelmet hozott a vármegyei futball élvonalának örökrangadója, a Szentes-Csongrád meccs.
Öt gólt és szentesi győzelmet hozott a vármegyei futball élvonalának örökrangadója, a Szentes-Csongrád meccs. Fotó: Vidovics Ferenc

A negyedik percben már másodjára talált be a Mórahalom ellen a Makó, amelynek ez a különbség végül a három pontot is jelentette. Minden szombati meccsen a hazai csapat tartotta otthon a pontot, miután a Dorozsma a SZEOL SC-FK Szegedet győzte le, a Sándorfalva pedig a meccs végére nyitotta ki az ollót, és a Deszket legyőzve megnyerte a hatodik bajnokiját is, így továbbra is pontveszteség nélkül áll a bajnokságban.

Fordulatos meccsen nyerte meg az örökrangadót a Szentes a Csongrád ellen

Fotók: Vidovics Ferenc

 

Vármegyei futball, I. osztály, 6. forduló

Szentesi Kinizsi–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 3–2 (1–1)
Gólszerzők: ifj. Mihály (20.), Rostás (59.), id. Mihály (70.), ill. Borda (25.), Takács Á. (50.).

Makó–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 3–1 (3–1)
Gólszerzők: Vas (1.), Frank (4.), Vajna (42.), ill. Erhardt (41.).

Clean Star Complex Dorozsma–SZEOL SC-FK Szeged 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Szüts (35.), Kalapács (74.).
Kiállítva: Miklós (89., a SZEOL SC-FK Szegedből).

Sándorfalva–Deszk 8–0 (2–0)
Gólszerzők: Juhász (14., 87., 90.), Oláh (27.), Budai (61.), Koncz (64.), Széll (67.), Gulyás (69.).

A Hódmezővásárhelyi TUS–Tiszasziget (1–5) meccset pénteken játszották, a DB Futball Bordány–M-Perfect Home Algyő találkozót vasárnap rendezik.

 

