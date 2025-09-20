Fordulatos meccsen dőlt el a csongrád-csanádi El Clasico - galériával

Ezúttal Szentesen rendezték meg a Csongrád-Csanád vármegyei El Clasicót, azaz a Szentes–Csongrád rangadót. A két szomszédvár csatáján ugyan a hazaiak szereztek vezetést, de a második félidő elején már a Csongrádnál volt az előny: a három pont azonban végül a Szentesé lett, miután idősebb Mihály Róbert góljára már nem tudtak válaszolni a vendégek, így a vármegyei futball egyik legnagyobb rangadóját megnyerte a Szentesi Kinizsi.

Öt gólt és szentesi győzelmet hozott a vármegyei futball élvonalának örökrangadója, a Szentes-Csongrád meccs. Fotó: Vidovics Ferenc

A negyedik percben már másodjára talált be a Mórahalom ellen a Makó, amelynek ez a különbség végül a három pontot is jelentette. Minden szombati meccsen a hazai csapat tartotta otthon a pontot, miután a Dorozsma a SZEOL SC-FK Szegedet győzte le, a Sándorfalva pedig a meccs végére nyitotta ki az ollót, és a Deszket legyőzve megnyerte a hatodik bajnokiját is, így továbbra is pontveszteség nélkül áll a bajnokságban.