Újabb jól rajtoló csapat vesztette el a veretlenségét

Miután kikapott az UTC Mindszenten, így az újszegediek lecsúsztak a harmadik helyre a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláján. Az Algyő II. és a Mindszent tizenhárom-tizenhárom ponttal vezetik a listát a tizenkét pontos UTC előtt. A vármegyei futball hétvégi eredményeiért görgessen lejjebb.

Ismét gólgazdag mérkőzéseket hozott a vármegyei futball hétvégéje.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 5. forduló: Röszke–Mártély 0–1 (0–1), gólszerző: Papp E. (24.). Tömörkény–Domaszék 2–3 (0–1), gsz.: Túri (79.), Forgó (87.), ill. Trója (9.), Kisa (75., 85.). Balástya–St. Mihály 7–0 (2–0), gsz.: Martinkovics (10., 44.), Bürgés (48.), Mágocsi (49.), Gera (50., 65.), Szél K. (71.). Mindszent–UTC 5–2 (1–2), gsz.: Bartyik R. (24., 47.), Kiss T. (63.), Csatlós (65., 87.), Csordás Cs. (2.), Kormos B. (33.). Tiszasziget II.–Algyő II. 0–3 (0–2), gsz.: Deák D. (28.), Csányi A. (33.), Csányi Á. (88.). Kiállítva: Varga B. (84. – az Algyő II.-ből). Ásotthalom–Öttömös 6–1 (4–0), gsz.: Papdi G. (4., 42., 44.), Savanya (27.), Dobák T. (76.), Dobák N. (86.), ill. Simola (88.). Csanytelek–Csengele 2–2 (0–2), gsz.: Nagy I. (53.), Kósa (59.), ill. Márton M. (26., 31.).

Vármegyei III. osztály, 5. forduló: Zsombó–Pusztamérges 10–1 (8–1), gsz.: Péter S. (5., 39.), Gyuris D. (14.), Bálint V. (23.), Balogh D. (29.), Molnár B. (33., 34.), Bényi (45.), Király (66.), Bakó (75.), ill. Kozla (15.). Apátfalva–Makó II. 0–5 (0–2), gsz.: Bíró (24.), Varga E. (34.), Szilágyi Zs. (50.), Tamás L. (58.), Radnai (85.). Székkutas–Sándorfalva II. 3–1 (1–0), gsz.: Szabó I. (25.), Szikszai (55., 71.), ill. Bohák (74.). Forráskút–Kiszombor 4–1 (0–1), gsz.: Gyuris (76., 85.), Goda (80.), K. Tóth (84.), ill. Kovács D. (29.). Kistelek–Üllés 1–0 (0–0), gsz.: Katona (63.). Kiállítva: Hangodi (87- – az Üllésből). Földeák–Mórahalom II. 7–0 (6–0), gsz.: Bálint M. (9., 14., 16., 30.), Fóris (11., 44.), Horváth G. (54.). Szabadnapos: a Hódmezővásárhelyi TUS II.

Vármegyei IV. osztály, 3. forduló, Homokhát csoport: Dóc-Sándorfalva–Tömörkény 10–0 (4–0), gsz.: Miklós M. (7.), Huszka (12., 22.), Tóth A. (17., 49., 51., 71., 79.), Koncz R. (54.), Ormándi (60.). Csanytelek II.–Balástya II. 3–1 (2–0), gsz.: Károlyi (27.), Potor (38., 55.), ill. Vuletity (80.). Zákányszék–Kiskundorozsma II. 1–3 (1–0), gsz.: Farkas (8. – 11-esből), ill. Balogh D. (50., 71.), Oroszi (55.). Kiállítva: Török (79. – a Kiskundorozsma II.-ből). Ópusztaszer–Pázsit SE 0–3 (0–0), gsz.: Karácsonyi (48.), Lakatos (76.), Gyurkó (84. – öngól). Szabadnapos: a Ruzsa.