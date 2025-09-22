1 órája
Újabb jól rajtoló csapat vesztette el a veretlenségét
Elvesztette veretlenségét az UTC Mindszenten a vármegyei II. osztályban. A megyeháromban viszont továbbra is vesztett pont nélkül robog előre a Földeák és a Székkutas, míg a Forráskút első fordulós veresége óta már a negyedik sikerét aratta. Íme a vármegyei futball hétvégi eredményei és gólszerzői.
Miután kikapott az UTC Mindszenten, így az újszegediek lecsúsztak a harmadik helyre a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláján. Az Algyő II. és a Mindszent tizenhárom-tizenhárom ponttal vezetik a listát a tizenkét pontos UTC előtt. A vármegyei futball hétvégi eredményeiért görgessen lejjebb.
A vármegyei futball hétvégi eredményei:
Vármegyei II. osztály, 5. forduló: Röszke–Mártély 0–1 (0–1), gólszerző: Papp E. (24.). Tömörkény–Domaszék 2–3 (0–1), gsz.: Túri (79.), Forgó (87.), ill. Trója (9.), Kisa (75., 85.). Balástya–St. Mihály 7–0 (2–0), gsz.: Martinkovics (10., 44.), Bürgés (48.), Mágocsi (49.), Gera (50., 65.), Szél K. (71.). Mindszent–UTC 5–2 (1–2), gsz.: Bartyik R. (24., 47.), Kiss T. (63.), Csatlós (65., 87.), Csordás Cs. (2.), Kormos B. (33.). Tiszasziget II.–Algyő II. 0–3 (0–2), gsz.: Deák D. (28.), Csányi A. (33.), Csányi Á. (88.). Kiállítva: Varga B. (84. – az Algyő II.-ből). Ásotthalom–Öttömös 6–1 (4–0), gsz.: Papdi G. (4., 42., 44.), Savanya (27.), Dobák T. (76.), Dobák N. (86.), ill. Simola (88.). Csanytelek–Csengele 2–2 (0–2), gsz.: Nagy I. (53.), Kósa (59.), ill. Márton M. (26., 31.).
Vármegyei III. osztály, 5. forduló: Zsombó–Pusztamérges 10–1 (8–1), gsz.: Péter S. (5., 39.), Gyuris D. (14.), Bálint V. (23.), Balogh D. (29.), Molnár B. (33., 34.), Bényi (45.), Király (66.), Bakó (75.), ill. Kozla (15.). Apátfalva–Makó II. 0–5 (0–2), gsz.: Bíró (24.), Varga E. (34.), Szilágyi Zs. (50.), Tamás L. (58.), Radnai (85.). Székkutas–Sándorfalva II. 3–1 (1–0), gsz.: Szabó I. (25.), Szikszai (55., 71.), ill. Bohák (74.). Forráskút–Kiszombor 4–1 (0–1), gsz.: Gyuris (76., 85.), Goda (80.), K. Tóth (84.), ill. Kovács D. (29.). Kistelek–Üllés 1–0 (0–0), gsz.: Katona (63.). Kiállítva: Hangodi (87- – az Üllésből). Földeák–Mórahalom II. 7–0 (6–0), gsz.: Bálint M. (9., 14., 16., 30.), Fóris (11., 44.), Horváth G. (54.). Szabadnapos: a Hódmezővásárhelyi TUS II.
Vármegyei IV. osztály, 3. forduló, Homokhát csoport: Dóc-Sándorfalva–Tömörkény 10–0 (4–0), gsz.: Miklós M. (7.), Huszka (12., 22.), Tóth A. (17., 49., 51., 71., 79.), Koncz R. (54.), Ormándi (60.). Csanytelek II.–Balástya II. 3–1 (2–0), gsz.: Károlyi (27.), Potor (38., 55.), ill. Vuletity (80.). Zákányszék–Kiskundorozsma II. 1–3 (1–0), gsz.: Farkas (8. – 11-esből), ill. Balogh D. (50., 71.), Oroszi (55.). Kiállítva: Török (79. – a Kiskundorozsma II.-ből). Ópusztaszer–Pázsit SE 0–3 (0–0), gsz.: Karácsonyi (48.), Lakatos (76.), Gyurkó (84. – öngól). Szabadnapos: a Ruzsa.
Tisza-Maros csoport: Szatymaz-Sándorfalva–Nagymágocs 2–2 (1–1), gsz.: Jónás (16., 74.), ill. Erdélyi (32.), Orosz (53.). Csanádpalota–Szegvár 0–5 (0–4), gsz.: Bagi II. E. (6., 80.), Bagi I. E. (9.), Fábrik (15.), Puhala (21.). SZVSE-Gyálarét–Eperjes 12–1 (5–0), gsz.: Petőfi (10.), Kiss K. (30., 75.), Kelemen B. (35., 44., 50., 65., 77., 80.), Kabai (41. – öngól), Dobronoky (54.), Prozlik I. (63.). HFC-Erzsébet–Kübekháza 5–2 (4–0), gsz.: Mészáros D. (16.), Mészáros H. (20., 31., 68.), Papp T. (44.), ill. Ábrahám D. (53.), Harcel (73.).
A vármegyei I. osztály 6. fordulójából a nyilatkozatokat ide kattintva olvashatja el.
