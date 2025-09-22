szeptember 22., hétfő

Móric névnap

26°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Újabb jól rajtoló csapat vesztette el a veretlenségét

Címkék#Sándorfalva#Tömörkény#Székkutas

Elvesztette veretlenségét az UTC Mindszenten a vármegyei II. osztályban. A megyeháromban viszont továbbra is vesztett pont nélkül robog előre a Földeák és a Székkutas, míg a Forráskút első fordulós veresége óta már a negyedik sikerét aratta. Íme a vármegyei futball hétvégi eredményei és gólszerzői.

Becsei Dávid

Miután kikapott az UTC Mindszenten, így az újszegediek lecsúsztak a harmadik helyre a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláján. Az Algyő II. és a Mindszent tizenhárom-tizenhárom ponttal vezetik a listát a tizenkét pontos UTC előtt. A vármegyei futball hétvégi eredményeiért görgessen lejjebb.

A vármegyei futball hétvégi eredményei.
Ismét gólgazdag mérkőzéseket hozott a vármegyei futball hétvégéje.
Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 5. forduló: Röszke–Mártély 0–1 (0–1), gólszerző: Papp E. (24.). Tömörkény–Domaszék 2–3 (0–1), gsz.: Túri (79.), Forgó (87.), ill. Trója (9.), Kisa (75., 85.). Balástya–St. Mihály 7–0 (2–0), gsz.: Martinkovics (10., 44.), Bürgés (48.), Mágocsi (49.), Gera (50., 65.), Szél K. (71.). Mindszent–UTC 5–2 (1–2), gsz.: Bartyik R. (24., 47.), Kiss T. (63.), Csatlós (65., 87.), Csordás Cs. (2.), Kormos B. (33.). Tiszasziget II.–Algyő II. 0–3 (0–2), gsz.: Deák D. (28.), Csányi A. (33.), Csányi Á. (88.). Kiállítva: Varga B. (84. – az Algyő II.-ből). Ásotthalom–Öttömös 6–1 (4–0), gsz.: Papdi G. (4., 42., 44.), Savanya (27.), Dobák T. (76.), Dobák N. (86.), ill. Simola (88.). Csanytelek–Csengele 2–2 (0–2), gsz.: Nagy I. (53.), Kósa (59.), ill. Márton M. (26., 31.).

Vármegyei III. osztály, 5. forduló: Zsombó–Pusztamérges 10–1 (8–1), gsz.: Péter S. (5., 39.), Gyuris D. (14.), Bálint V. (23.), Balogh D. (29.), Molnár B. (33., 34.), Bényi (45.), Király (66.), Bakó (75.), ill. Kozla (15.). Apátfalva–Makó II. 0–5 (0–2), gsz.: Bíró (24.), Varga E. (34.), Szilágyi Zs. (50.), Tamás L. (58.), Radnai (85.). Székkutas–Sándorfalva II. 3–1 (1–0), gsz.: Szabó I. (25.), Szikszai (55., 71.), ill. Bohák (74.). Forráskút–Kiszombor 4–1 (0–1), gsz.: Gyuris (76., 85.), Goda (80.), K. Tóth (84.), ill. Kovács D. (29.). Kistelek–Üllés 1–0 (0–0), gsz.: Katona (63.). Kiállítva: Hangodi (87- – az Üllésből). Földeák–Mórahalom II. 7–0 (6–0), gsz.: Bálint M. (9., 14., 16., 30.), Fóris (11., 44.), Horváth G. (54.). Szabadnapos: a Hódmezővásárhelyi TUS II.

Vármegyei IV. osztály, 3. forduló, Homokhát csoport: Dóc-Sándorfalva–Tömörkény 10–0 (4–0), gsz.: Miklós M. (7.), Huszka (12., 22.), Tóth A. (17., 49., 51., 71., 79.), Koncz R. (54.), Ormándi (60.). Csanytelek II.–Balástya II. 3–1 (2–0), gsz.: Károlyi (27.), Potor (38., 55.), ill. Vuletity (80.). Zákányszék–Kiskundorozsma II. 1–3 (1–0), gsz.: Farkas (8. – 11-esből), ill. Balogh D. (50., 71.), Oroszi (55.). Kiállítva: Török (79. – a Kiskundorozsma II.-ből). Ópusztaszer–Pázsit SE 0–3 (0–0), gsz.: Karácsonyi (48.), Lakatos (76.), Gyurkó (84. – öngól). Szabadnapos: a Ruzsa.

Tisza-Maros csoport: Szatymaz-Sándorfalva–Nagymágocs 2–2 (1–1), gsz.: Jónás (16., 74.), ill. Erdélyi (32.), Orosz (53.). Csanádpalota–Szegvár 0–5 (0–4), gsz.: Bagi II. E. (6., 80.), Bagi I. E. (9.), Fábrik (15.), Puhala (21.). SZVSE-Gyálarét–Eperjes 12–1 (5–0), gsz.: Petőfi (10.), Kiss K. (30., 75.), Kelemen B. (35., 44., 50., 65., 77., 80.), Kabai (41. – öngól), Dobronoky (54.), Prozlik I. (63.). HFC-Erzsébet–Kübekháza 5–2 (4–0), gsz.: Mészáros D. (16.), Mészáros H. (20., 31., 68.), Papp T. (44.), ill. Ábrahám D. (53.), Harcel (73.).

A vármegyei I. osztály 6. fordulójából a nyilatkozatokat ide kattintva olvashatja el.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu