511 napos rossz sorozat szakadt meg a vármegyei I. osztályban – galériával

A bajnokaspiráns Sándorfalvát szoros találkozóra kényszerítette a visszaálló Tiszasziget, gólt viszont azonban nem szerzett, Bitó Martinék 2–0-ra nyertek. Mutatjuk a vármegyei futball I. osztályának beszámolóját a negyedik fordulóból.

A vármegyei futball szombati játéknapján magabiztos sikert aratott a Kiskundorozsma a Csongrád ellen.

Fotó: Gémes Sándor

Az első félidő ráadásában három piros lapot is kiosztott a játékvezető a vendégcsapatnak a Szentes–Hódmezővásárhelyi TUS mérkőzésen. Papp Milán góljánál vendégcsapat szerint a labda nem haladt át a gólvonalon, reklamálást követően pedig Kovács Armand kapus előbb sárga lapot kapott, majd a kiállítás sorsára jutott, ahogy a kispadról Horváth Zoltán és Vinnai István is.

511 nap után nyert ismét a vármegyei I. osztályban az újonc SZEOL SC-Szeged. Legutóbb a 2023–2024-es kiírás alsóházi rájátszásában a Balástyát győzték le 1–0-ra tavaly áprilisban, most pedig 7–1-re ütötték ki a Deszket.

A vármegyei futball eredményei:

Vármegyei I. osztály, 4. forduló:

Szentesi Kinizsi–Hódmezővásárhelyi TUS 6–3 (2–2)

Szentes, 100 néző. Vezette: Kiss Márkó – közepesen (Burzon, Bereczki).

Szentes: Verebélyi – Mihály Ó., Bartucz B. (Mihály R., 74.), Mészáros, Rostás, Tóth I. (Csáki, 56.), Papp M. (Ökrös, 79.), Zsíros, Koncz Zs., Vincze Z., Balázs M. (Illés Á., 11.). Edző: Szöllősi Ferenc.

HTUS: Kovács A. – Vass M. (Török, 67.), Tóth J., Bánfi (Tatár, 79.), Gyürki (Marton, 47.), Buzás, Becsek, Horváth Á. (Tóth M., 52.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Rau G., a szünetben). Edző: Horváth Zoltán.

Gólszerzők: Vincze Z. (36.), Papp M. (45+5., 56.), Zsíros (62.), Koncz Zs. (74. – 11-esből), Mihály R. (85.), ill. Becsek (27.), Bánfi (43.), Nagy A. (66.).

Kiállítva: Kovács A. (50.), Horváth Z. (50.), Vinnai (50.) – mindhárman a HTUS-ból, utóbbi kettő a kispadról.

Jók: Rostás, Mihály R., Vincze Z., Papp M., ill. Becsek, Marton.

Szöllősi Ferenc: – Az egész csapat mielőbbi gyógyulást kíván Balázs Milának, várjuk vissza mihamarabb. A mi helyzetünkben nagyon fontos ez a győzelem, egy olyan mérkőzésen, amin minden megtörtént. Remélem, a közeljövőben a játékunk is fejlődik, ezáltal még több pontot tudunk gyűjteni.

Horváth Zoltán: – El fognak tiltani, ezért mindegy, ami a szívemen, az a számon. A bírónak (véletlenül sem játékvezetőnek) azt tanácsolom, hogy traktort vagy ökrös szekeret vezessen, kerékpárt ne, mert annak csak két kereke van, felborulna vele. Focimeccset főleg ne. Ami ma történt, az döbbenetes volt. Az az arrogancia, vigyorgás, beszólások… Sajnos néhányan úgy gondolják, hogy a labdarúgás van értük és nem fordítva.