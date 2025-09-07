36 perce
511 napos rossz sorozat szakadt meg a vármegyei I. osztályban – galériával
Az Algyő nyerte meg a vármegyei I. osztály 4. fordulójának rangadóját Makón. A vármegyei futball első szeptemberi hétvégéjén a Szentes kilenc-, a SZEOL SC-FK Szeged nyolcgólos mérkőzésen szerezte meg első bajnoki győzelmét a 2025–2026-os szezonban.
A sötét mezes Csongrád kikapott Kiskundorozsmán.
Fotó: Gémes Sándor
A bajnokaspiráns Sándorfalvát szoros találkozóra kényszerítette a visszaálló Tiszasziget, gólt viszont azonban nem szerzett, Bitó Martinék 2–0-ra nyertek. Mutatjuk a vármegyei futball I. osztályának beszámolóját a negyedik fordulóból.
Az első félidő ráadásában három piros lapot is kiosztott a játékvezető a vendégcsapatnak a Szentes–Hódmezővásárhelyi TUS mérkőzésen. Papp Milán góljánál vendégcsapat szerint a labda nem haladt át a gólvonalon, reklamálást követően pedig Kovács Armand kapus előbb sárga lapot kapott, majd a kiállítás sorsára jutott, ahogy a kispadról Horváth Zoltán és Vinnai István is.
511 nap után nyert ismét a vármegyei I. osztályban az újonc SZEOL SC-Szeged. Legutóbb a 2023–2024-es kiírás alsóházi rájátszásában a Balástyát győzték le 1–0-ra tavaly áprilisban, most pedig 7–1-re ütötték ki a Deszket.
A vármegyei futball eredményei:
Vármegyei I. osztály, 4. forduló:
Szentesi Kinizsi–Hódmezővásárhelyi TUS 6–3 (2–2)
Szentes, 100 néző. Vezette: Kiss Márkó – közepesen (Burzon, Bereczki).
Szentes: Verebélyi – Mihály Ó., Bartucz B. (Mihály R., 74.), Mészáros, Rostás, Tóth I. (Csáki, 56.), Papp M. (Ökrös, 79.), Zsíros, Koncz Zs., Vincze Z., Balázs M. (Illés Á., 11.). Edző: Szöllősi Ferenc.
HTUS: Kovács A. – Vass M. (Török, 67.), Tóth J., Bánfi (Tatár, 79.), Gyürki (Marton, 47.), Buzás, Becsek, Horváth Á. (Tóth M., 52.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Rau G., a szünetben). Edző: Horváth Zoltán.
Gólszerzők: Vincze Z. (36.), Papp M. (45+5., 56.), Zsíros (62.), Koncz Zs. (74. – 11-esből), Mihály R. (85.), ill. Becsek (27.), Bánfi (43.), Nagy A. (66.).
Kiállítva: Kovács A. (50.), Horváth Z. (50.), Vinnai (50.) – mindhárman a HTUS-ból, utóbbi kettő a kispadról.
Jók: Rostás, Mihály R., Vincze Z., Papp M., ill. Becsek, Marton.
Szöllősi Ferenc: – Az egész csapat mielőbbi gyógyulást kíván Balázs Milának, várjuk vissza mihamarabb. A mi helyzetünkben nagyon fontos ez a győzelem, egy olyan mérkőzésen, amin minden megtörtént. Remélem, a közeljövőben a játékunk is fejlődik, ezáltal még több pontot tudunk gyűjteni.
Horváth Zoltán: – El fognak tiltani, ezért mindegy, ami a szívemen, az a számon. A bírónak (véletlenül sem játékvezetőnek) azt tanácsolom, hogy traktort vagy ökrös szekeret vezessen, kerékpárt ne, mert annak csak két kereke van, felborulna vele. Focimeccset főleg ne. Ami ma történt, az döbbenetes volt. Az az arrogancia, vigyorgás, beszólások… Sajnos néhányan úgy gondolják, hogy a labdarúgás van értük és nem fordítva.
Makó FC–M-Perfect Home–Algyő 1–3 (0–2)
Makó, 150 néző. Vezette: Tóth Róbert – jól (Berger, Juhász T.).
Makó: Garamvölgyi Cs. – Beregszászi, Kardos Á., Frank B. (Béres, 75.), Pepó (Széll Á., 71.), Dancsó, Borbély (Fancsali, 63.), Czebe (László L., 63.), Vajna, Pataki, Isaszegi. Edző: Retek Flórián.
Algyő: Szabó G. – Kiss R., Bozóki, Horváth A., Kardos L. (Godó, 62.), Róka (Hegyi, 52.), Dudás (Farkas G., 71.), Babarcsik (Daróczi L., 88.), Kónya (Sík, 77.), Forró, Semjényi. Edző: Fülöp Tibor.
Gólszerzők: Béres (83.), ill. Kónya (33.), Kardos (34.), Róka (47.).
Jók: senki, ill. mindenki.
Retek Flórián: – Ahhoz, hogy ezeket a rangadókat sikeresen zárjuk, sokkal fegyelmezettebben kell játszani taktikai szempontból. Az átmenetekben az Algyő jobban reagált, agresszívabb volt és összeszokottabb játékot mutatott, mint mi. Kihasználták a hibáinkat, könnyű gólokat szereztek. Kezdtünk visszajönni a meccsbe 1–3 után, de még nagyon sok munka vár ránk, hogy szerkezetileg és taktikailag érettebb játékot mutassunk. Gratulálok a vendégeknek!
Fülöp Tibor: – Az első perctől kezdve próbáltunk dominálni, sikerült ráerőltetni az akaratunkat a Makóra. Örülök, hogy nem csak játékban, hanem gólokban is megmutatkozott a fölényünk, Az első félidőben kifejezetten jól futballoztunk, meghatározó győzelmet szereztünk a bajnokság egyik meghatározó csapata ellen.
Clean Star Complex Dorozsma–Csongrád-Draxi-gép Kft. 4–1 (2–0)
Kiskundorozsma, 200 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Bartucz T, Kócsó).
Dorozsma: Zékány – Varga Á., Szil, Burai, Ottlik Márk, Vajda, Ottlik Máté, Fülöp Á., Szüts (Poljak, 56.), Gál (Lóki, 56.), Csizmadia (Agócsy). Edző: Magyar György.
Csongrád: Franciskovic – Kanász-Nagy M. (Sarusi-Kis, 56.), Takács Á. (Szabó M., 63.), Bencze B., Péter M. (Borbás Á., 75.), Dovics M., Sarusi, Czékus, Barta (Lévai, 31.), Nacsa, Palásti. Játékos-edző: Bíró Mihály.
Gólszerzők: Burai (23.), Ottlik Márk (29., 58.), Ottlik Máté (75. – 11-esből), ill. Czékus (83. – 11-esből).
Jók: Ottlik Márk, Ottlik Máté, Burai, ill. senki.
Magyar György: – A papíron könnyebb meccsek mindig nehezebbek. A meccs elején tompábbak, óvatosabbak voltunk, de a gólunkat követően kézben tartottuk a találkozót, és fokozatosan nőttünk ellenfelünk fölé. Magabiztosan játszottunk, ilyen arányban is megérdemelt sikert arattunk.
Bíró Mihály: – Gratulálok a Dorozsmának, megérdemelten nyertek! Sajnos a mai napon ennyire voltunk képesek.
A Csongrádot fogadta a Kiskundorozsma a vármegyei I. osztálybanFotók: Gémes Sándor
Sándorfalva–Kéménygyártó-Mórahalom 2–0 (1–0)
Sándorfalva, 150 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Halász, Vereska H.).
Sándorfalva: Nagy B. – Buzai, Bácsi, Oláh L. (Babolek, a szünetben), Varga R. (Molnár M., a szünetben), Juhász (Osvald, 89.), Koncz A. (Gulyás, 84.), Bitó M., Széll K., Rabecz V. (Dancsok, 82.), Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Mórahalom: Szili – Tischner, Makai, Szalai, Rajsli D., Farkas Á. (Borsos, 87.), Oláh M. (Rideg, 59.), Jójárt (Császár, 51.), Erhardt D., Bokányi R., Monostori (Mádi Zs., 79.). Edző: Paksi Péter.
Gólszerzők: Juhász J. (8.), Rabecz V. (81.).
Jók: Gyuga, Rabecz V., Koncz A., Széll K., Juhász J., ill. Rajsli D., Tischner, Szalai, Monostori.
Antal Krisztián: – Remek első félidőt produkáltunk, dinamikusan és pontosan futballoztunk. Az ellenfél mélyen visszaállva alaposan megnehezítette a dolgunkat. A szünet kivett minket a tempóból, a második félidőben már akadozott a játékunk, nem voltak olyan energiák fent a pályán mint a szünet előtt, de ígyis magabiztosan nyertünk.
Paksi Péter: – Sikerült megnehezíteni a bajnokesélyes dolgát. Gratulálok a győzelemhez a Sándorfalvának.
SZEOL SC-FK Szeged–Deszk 7–1 (4–1)
Szeged, Szalai “Dzsínó” István Sporttelep, 50 néző. Vezette: Kis Máté – jól (Minda, Dobó).
SZEOL: Seres – Tóth G., Giba (Csehó Zs., 70.), Bárkányi (Verebély, 77.), Tóth M., Csuka, Ilyés (Jugyák, 70.), Herczeg (Hegyesi P., 62.), Bucholcz B. (Fodor P., 77.), Hüvös, Miklós L. Edző: Tóth János.
Deszk: Csikkel – Molnár B., Faragó-Barát, Fülöp Cs., Pióker Ta. (Miklós Cs., a szünetben), Néma (Pióker Ti., 27.), Adamov F. (Bárkányi, 62.), Csehó M. (Kecskés, 53.), Vörös, Baucic (Bubrják-Goda, 62.), Kovács B. Edző: Kiss Máté.
Gólszerzők: Bucholcz B. (5., 18.), Herczeg (14. – 11-esből), Bárkányi (42.), Ilyés (58.), Miklós L. (61.), Jugyák (89.), ill. Néma (9.).
Jók: mindenk, ill. senki.
Dóra János (játékos-másodedző): – É-é, ez itt a party ideje! Szépen lassan figyelem: kezeket jobbra, kezeket balra, gyerünk, gyerünk, újra meg újra!
Kiss Máté: – Nehéz bármit is mondani. A csapatot illetően nulla kohézió, a játékosoknál nulla önreflexió. A képességekkel nem lenne gond, a hozzáállás sok esetben minősíthetetlen. Keressük a kiutat.
A DB Futball Bordány–Tiszasziget mérkőzést vasárnap késő délután rendezik.
A vármegyei I. osztály 5. fordulójának a programja:
- Péntek, 18 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–DB Futball Bordány.
- Szombat, 16.30: Kéménygyártó-Mórahalom–Clean Star Complex Dorozsma, Csongrád-Draxi-gép Kft.–Makó FC, M-Perfect Home-Algyő–Szentesi Kinizsi, Tiszasziget–Deszk. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–Sándorfalva.
