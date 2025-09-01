szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Érdekes rangadókat rendeztek a vármegyei II. osztályban

Címkék#Sándorfalva#Ásotthalom#vármegyei futball#Mindszent#Mártély#labdarúgás

Már csak az UTC és az Algyő II. hibátlan két forduló után a vármegyei II. osztályban, míg a vármegyei III. osztályban a Székkutas, a Földeák, a Sándorfalva és a Kistelek is hatpontos két meccs után. Íme a vármegyei futball hétévi eredményei.

Becsei Dávid

A vármegyei futball II. osztályú labdarúgó-bajnokságának második fordulójában Mindszent–Röszke és Mártély–Balástya rangadókat rendeztek. Mindkét meccs 1–1-es döntetlennel zárult. Az UTC és a Csanytelek is magabiztos, háromgólos sikert aratott.

Sok gólt hozott a vármegyei futball hétvégi fordulója.
A vármegyei futball pályáin mindenhol született legalább egy gól.
Fotó: Gémes Sándor

Vármegyei futball, eredmények, vármegyei II. osztály, 2. forduló: 

Domaszék–Ásotthalom 3–2 (1–0)
Gólszerzők: Fodor Á. (4., 47.), Horváth Cs. (61.), ill. Savanya (54.), Dobák T. (68.). 
Kiállítva: Papdi D. (77. – az Ásotthalomból). 

Mártély–Balástya 1–1 (1–1)
Gólszerzők: Nagy Gy. (30.), Gera (10.). 

UTC–Tiszasziget II. 4–1 (1–0)
Gólszerzők: Csordás Cs. (25.), Kormos B. (50., 54.), Sós (67.), ill. Babarczi (75.). 

Mindszent–Röszke 1–1 (1–1)
Gólszerzők: Bartyik R. (6.), ill. Szalma (17.). 

Csanytelek–St. Mihály 3–0 (0–0)
Gólszerzők: Kelemen D. (49.), Józsa (63., 89.). 

Algyő II.–Öttömös 2–0 (2–0)
Gólszerzők: Tóth M. (11.), Bozóki (39.). 

Csengele–Tömörkény 1–0 (0–0)
Gólszerzők: Márton M. (57.). 
Kiállítva: Czombos (80. – a Csengeléből).

Vármegyei III. osztály, 2. forduló: 

Kiszombor–Apátfalva 5–1 (5–0)
Gólszerzők: Dongó (2., 40.), Bodré (12.), Kovács D. (15.), Kórász (44.), ill. Veréb (62.). 

Forráskút–Zsombó 6–0 (2–0)
Gólszerzők: Csuka (22.), Kozma (42.), Bálint M. (54.), Rozs E. (66. – öngól), K. Tóth (78. – 11-esből), Pataki (89. – 11-esből). 

Kistelek–Hódmezővásárhelyi TUS 3–1 (2–1)
Gólszerzők: Huszár (28.), Horváth Á. (41.), Gyuris M. (96.), ill. Rácz D. (14. – 11-esből). 
Kiállítva: Rácz D. (71.), Kenéz (85.) – mindketten a HTUS-ból. 

Makó II.–Sándorfalva II. 2–3 (0–2)
Gólszerzők: Szilágyi (85. – 11-esből), Veréb (88.), ill. Ézsiás (25.), Tóth L. (31.), Gémes R. (65.). 

Mórahalom II.–Székkutas 0–5 (0–2)
Gólszerzők: Szabó I. (8., 32.), Kabódi (49.), Daraki (65.), Szikszai (73.). 

Üllés–Földeák 2–5 (2–3)
Gólszerzők: Salánki (3.), Csamangó (33.), ill. Nagy K. (17.), Fóris (34., 70.), Bálint M. (41.), Horváth G. (55.). 

Szabadnapos: a Pusztamérges.

A vármegyei I. osztályról készült beszámolóink jókkal és nyilatkozatokkal ide kattintva olvasható.

 

