Labdarúgás

1 órája

Majdnem harminc gól született a vármegyei I. osztály öt mérkőzésén

A vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában a Szentesi Kinizsi és a SZEOL SC-FK Szeged is első győzelmét szerezte meg a 2025–2026-os szezonban. Íme a vármegyei futball szombati eredményei.

Becsei Dávid

Öt mérkőzésen huszonnyolc gól született, vagyis meccsenként átlagosan 5,6. A Csongrád-Csanád vármegyei futball I. osztályának negyedik fordulójában a Szentes és a SZEOL SC is először örülhetett idén három pontnak.

Majdnem hatos gólátlag a vármegyei futball I. osztályának szombati mérkőzésein.
A vármegyei futball hétvégéje öt gólt hozott Kiskundorozsmán.
Fotó: Gémes Sándor

Gólesőt hozott a vármegyei I. osztály negyedik köre, amelynek rangadóján az Algyő 3–1-re nyert Makón.

A vármegyei futball szombati eredmények:

Vármegyei I. osztály, 4. forduló:

Szentesi Kinizsi–Hódmezővásárhelyi TUS 6–3 (2–2)
Gólszerzők: Vincze Z. (36.), Papp M. (50., 56.), Zsíros (62.), Koncz Zs. (74. – 11-esből), Mihály R. (85.), ill. Becsek (27.), Bánfi (43.), Nagy A. (66.).
Kiállítva: Kovács A. (50.), Horváth Z. (50.), Vinnai (50.) – mindhárman a HTUS-ból, utóbbi kettő a kispadról.

Makó FC–M-Perfect Home–Algyő 1–3 (0–2)
Gólszerzők: Béres (83.), ill. Kónya (33.), Kardos (34.), Róka (47.).

Clean Star Complex Dorozsma–Csongrád-Draxi-gép Kft. 4–1 (2–0)
Gólszerzők: Burai (23.), Ottlik Márk (29., 58.), Ottlik Máté (75. – 11-esből), ill. Czékus (83. – 11-esből).

Sándorfalva–Kéménygyártó-Mórahalom 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Juhász J. (8.), Rabecz V. (81.).

SZEOL SC-FK Szeged–Deszk 7–1 (4–1)
Gólszerzők: Bucholcz B. (5., 18.), Herczeg (14. – 11-esből), Bárkányi (42.), Ilyés (58.), Miklós L. (61.), Jugyák (89.), ill. Néma (9.).

A DB Futball Bordány–Tiszasziget mérkőzést vasárnap 16.30-tól rendezik meg.

 

