Hatgólos meccsel indult a vármegyei I. osztály hétvégéje

Hatgólos mérkőzéssel kezdődött a vármegyei futball hétvégéje: az élvonalban a Hódmezővásárhelyi TUS fogadta a Tiszaszigetet. Tíz perc játék után a vendégek szereztek vezetést, amit a vásárhelyiek Becsek büntetőjével egalizáltak. Az első félidő inkább a küzdelemről szólt, maradt az 1–1. A második játékrész elején azonban váltani tudott a Tiszasziget, amely egy jobbról a kapu elé lőtt labdát követően újra előnybe került, ekkor Patai lőtt közelről a kapuba. A folytatásban a hazaiaknak már nem sikerült erre válaszolniuk, majd a meccs végén magabiztossá tette győzelmét a Tiszasziget, amely így ötödik sikerét aratta a bajnokságban, a Hódmezővásárhelyi TUS pedig továbbra is pont nélkül áll.

Ötöt lőtt a Tiszasziget a vármegyei futball élvonalának péntek esti meccsén. Illusztráció: Gémes Sándor

Vármegyei futball, I. osztály, 6. forduló

Hódmezővásárhelyi TUS–Tiszasziget 1–5 (1–1)

Hódmezővásárhely, 120 néző. Vezette: Putnik Tamás – jól (Rácz, Szabó G.).

Hódmezővásárhelyi TUS: Kalmár – Vass (Tószegi, 71.), Tóth J., Bánfi, Tatár (Telek, 60.), Marton, Török, Becsek, Nagy A., Pacskó, Kis D. Edző: Horváth Zoltán.

Tiszasziget: Kiss D. – András (Skribek B., 60.), Papp Á., Bozsik (Rédei, 60.), Szilágyi, Patai (Kopasz, 60.), Skribek Á. (Szabó D., 80.), Duray, Baka (Pető, 80.), Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.

Gólszerzők: Becsek (21., 11-esből), ill. Szilágyi (10., 63.), Patai (50.), Skribek Á. (80.), Papp Á. (85.).

Jók: senki, ill. mindenki.

Horváth Zoltán: – Innen szép nyerni, de meg fogjuk próbálni.

Nyerges Dániel: – Ismét egy félidőnyi adtunk ellenfelünknek, bőven tudásunk alatt játszva. A szünet után labdás játékban, intenzitásban és a befejezésekben is hoztuk azt, amit tudunk. Ez a szív diadala volt.

A forduló további programja, szombat, 16 óra: Szentesi Kinizsi–Csongrád-Draxi-Gép Kft., Makó–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Clean Star Complex Dorozsma–SZEOL SC-FK Szeged, Sándorfalva–Deszk. Vasárnap, 16 óra: DB Futball Bordány–M-Perfect Home-Algyő.