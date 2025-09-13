szeptember 13., szombat

Labdarúgás

1 órája

Csak egy párosításban talált be mindkét csapat a vármegyei I. osztályban - galériával

Címkék#Sándorfalva#SZEOL SC-FK Szeged#Makó

Csatlakozott a Bordányhoz a Sándorfalva. Lejátszották az ötödik forduló mérkőzéseit a vármegyei futball élvonalában, továbbra sem veszített pontot a Sándorfalva.

Vajgely Pál

A SZEOL SC-FK Szeged otthonában is győzni tudott a Sándorfalva a vármegyei futball élvonalában: a sándorfalviak végig irányították a meccset, és négygólos sikerükkel a Bordányhoz hasonlóan négy lejátszott meccset követően pontveszteség nélkül állnak a bajnokságban. Szintén 12 pontnál jár a Tiszasziget, amely a Deszket győzte le - ám a szigetiek ezt öt bajnokiból érték el.

Nem tudta meglepni az újonc SZEOL SC-FK Szeged a bajnokesélyes Sándorfalvát a vármegyei futball élvonalában.
Nem tudta meglepni az újonc SZEOL SC-FK Szeged a bajnokesélyes Sándorfalvát a vármegyei futball élvonalában.  Fotó: Török János

Nem hozott gólt az első félidő Mórahalmon, a második játékrész elején viszont egy büntetőből megszerezte a vezetést a Dorozsma, amely végül mindhárom pontot el is vitte magával. Szoros meccsnek indult a Csongrád és a Makó találkozója, ám a vendégek vezető találatát követően az újonc Csongrád szétesett, és végül nagyarányú vereségbe szaladt bele hazai pályán. Bozóki Richárd átlövésével került előnybe az Algyő a Szentes ellen, és a vendégek ugyan szervezetten futballoztak, egy lecsorgót követően megduplázta az előnyét az Algyő, és végül magabiztos sikert aratott.

Az újonc otthonában is győzött a Sándorfalva a vármegyei I. osztályban

Fotók: Török János

 

Vármegyei futball, I. osztály, 5. forduló

Kéménygyártó-Mórahalom–Clean Star Complex Dorozsma 0–3 (0–0)
Gólszerzők: Ottlik Máté (50., 11-esből), Burai (65.), Szil (85.).

Csongrád-Draxi-gép Kft.–Makó FC 0–6 (0–1)
Gólszerzők: Kardos (6.), Frank (51.), Vas (67.), Isaszegi (70.), Kanász-Nagy (75., öngól), Vajna (89.).

M-Perfect Home-Algyő–Szentesi Kinizsi 4–0 (1–0)
Gólszerzők: Bozóki R. (27.), Kardos (71.), Godó (84.), Hegyi (86.).

Tiszasziget–Deszk 3–1

SZEOL SC-FK Szeged–Sándorfalva 0–4 (0–2)
Gólszerzők: Oláh L. (21.), Varga R. (38.), Széll (54., 60.).

A Hódmezővásárhelyi TUS–DB Futball Bordány (0–4) mérkőzést pénteken játszották. 

 

