Csak egy párosításban talált be mindkét csapat a vármegyei I. osztályban - galériával

A SZEOL SC-FK Szeged otthonában is győzni tudott a Sándorfalva a vármegyei futball élvonalában: a sándorfalviak végig irányították a meccset, és négygólos sikerükkel a Bordányhoz hasonlóan négy lejátszott meccset követően pontveszteség nélkül állnak a bajnokságban. Szintén 12 pontnál jár a Tiszasziget, amely a Deszket győzte le - ám a szigetiek ezt öt bajnokiból érték el.

Nem tudta meglepni az újonc SZEOL SC-FK Szeged a bajnokesélyes Sándorfalvát a vármegyei futball élvonalában. Fotó: Török János

Nem hozott gólt az első félidő Mórahalmon, a második játékrész elején viszont egy büntetőből megszerezte a vezetést a Dorozsma, amely végül mindhárom pontot el is vitte magával. Szoros meccsnek indult a Csongrád és a Makó találkozója, ám a vendégek vezető találatát követően az újonc Csongrád szétesett, és végül nagyarányú vereségbe szaladt bele hazai pályán. Bozóki Richárd átlövésével került előnybe az Algyő a Szentes ellen, és a vendégek ugyan szervezetten futballoztak, egy lecsorgót követően megduplázta az előnyét az Algyő, és végül magabiztos sikert aratott.