Magabiztos győzelmeket hozott az ötödik forduló a vármegyei I. osztályban

Az 5. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei futball élvonalbeli bajnoksága. Hódmezővásárhelyen sem lassított a Bordány, a vendégek már a meccs korai szakaszában előnybe kerültek, miután Kovács Zsombor higgadtan értékesítette ziccerét. A vásárhelyiek ugyan közel álltak az egyenlítéshez, de a kapufa megmentette a Bordányt, amely végül behúzta a meccset, és negyedik bajnokiját is megnyerte. Szintén a negyedik sikerét aratta a Sándorfalva is, amely az újonc SZEOL SC-FK Szeged otthonából vitte el a pontokat.

A Sándorfalva idegenbeli győzelemmel folytatta a vármegyei futball I. osztályában. Fotó: Török János

Tizenkét ponttal áll a Tiszasziget is, ám a szigetiek ezt öt meccsből érték el. A Deszk elleni találkozón gy büntetővel került előnybe a házigazda, majd Patai egy lekészített labdát követően volt eredményes. A Deszktől a szépítésre futotta, viszont továbbra is pont nélkül állnak a bajnokságban. Az első félidő nem hozott gólt Mórahalmon, a szünetben négyet is cserélő Dorozsma egy büntetővel került előnybe, majd Burai emelésével, és Szil fejesével biztosította be győzelmét. Az utolsó fél óráig úgy tűnt, szoros lehet a meccs Csongrádon, viszont a meccs végére szétestek a hazaiak, a Makó pedig hat találatig jutott. Az Algyő otthon tartotta a pontokat a Szentesi Kinizsivel szemben, bár a vendégek a kapufát is eltalálták 1–0-ás állásnál, de a mezőnyben domináló Algyő magabiztos sikert aratott.