Labdarúgás

3 órája

Magabiztos győzelmeket hozott az ötödik forduló a vármegyei I. osztályban

Több helyen is a végére nyílt ki az olló. Egyetlen párosítást leszámítva minden meccsen legalább háromgólos különbség alakult ki a vármegyei futball élvonalának ötödik fordulós mérkőzésein, a Sándorfalva és a Bordány is maximális pontszámmal áll, míg két csapatnak továbbra sincs pontja.

Vajgely Pál
Magabiztos győzelmeket hozott az ötödik forduló a vármegyei I. osztályban

Az újonc SZEOL SC-FK Szeged nem tudta meglepni a bajnokesélyes Sándorfalvát.

Fotó: Török János

Az 5. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei futball élvonalbeli bajnoksága. Hódmezővásárhelyen sem lassított a Bordány, a vendégek már a meccs korai szakaszában előnybe kerültek, miután Kovács Zsombor higgadtan értékesítette ziccerét. A vásárhelyiek ugyan közel álltak az egyenlítéshez, de a kapufa megmentette a Bordányt, amely végül behúzta a meccset, és negyedik bajnokiját is megnyerte. Szintén a negyedik sikerét aratta a Sándorfalva is, amely az újonc SZEOL SC-FK Szeged otthonából vitte el a pontokat. 

A Sándorfalva idegenbeli győzelemmel folytatta a vármegyei futball I. osztályában.
A Sándorfalva idegenbeli győzelemmel folytatta a vármegyei futball I. osztályában. Fotó: Török János

Tizenkét ponttal áll a Tiszasziget is, ám a szigetiek ezt öt meccsből érték el. A Deszk elleni találkozón gy büntetővel került előnybe a házigazda, majd Patai egy lekészített labdát követően volt eredményes. A Deszktől a szépítésre futotta, viszont továbbra is pont nélkül állnak a bajnokságban. Az első félidő nem hozott gólt Mórahalmon, a szünetben négyet is cserélő Dorozsma egy büntetővel került előnybe, majd Burai emelésével, és Szil fejesével biztosította be győzelmét.  Az utolsó fél óráig úgy tűnt, szoros lehet a meccs Csongrádon, viszont a meccs végére szétestek a hazaiak, a Makó pedig hat találatig jutott. Az Algyő otthon tartotta a pontokat a Szentesi Kinizsivel szemben, bár a vendégek a kapufát is eltalálták 1–0-ás állásnál, de a mezőnyben domináló Algyő magabiztos sikert aratott.

Az újonc otthonában is győzött a Sándorfalva a vármegyei I. osztályban

Fotók: Török János

 

Vármegyei futball, I. osztály, 5. forduló

Hódmezővásárhelyi TUS–DB Futball Bordány 0–4 (0–2)
Hódmezővásárhely, 120 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Minda, Ördögh).
Hódmezővásárhelyi TUS: Kalmár – Vass M. (Török, 35.), Tóth J., Bánfi, Marton, Becsek, Horváth Á. (Telek, a szünetben), Rau (Szabó Cs., 60.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Tatár, 54.). Edző: Horváth Zoltán. 
Bordány: Pintér – Heipl, Márki (Márton, 55.), Meszes, Heipl Á. (Sárkány, 55.), Rácz (Bezzeg, 70.), Sahin-Tóth (Fodor, 55.), Baranyi, Rádóczi, Kovács K., Kovács Zs. (Kovács D., 60.). Edző: Forgács Dávid.
Gólszerzők: Kovács Zs. (4., 48.), Rádóczi (25.), Bezzeg (91.).
Jók: senki, ill. Kovács Zs., Rádóczi, Meszes, Kovács K., Pintér. 
Horváth Zoltán: –  Úgy hallottam, hogy gyenge teljesítménnyel rukkolt elő a hazai csapat, így csak gratulálni tudok a Bordány újabb győzelméhez.
Forgács Dávid: – Azt próbáltam hangsúlyozni a srácoknak, egy meccsen bármi megtörténhet, és az ilyen helyzetben lévő ellenfél a legveszélyesebb. Élesen álltunk bele a meccsbe, még ha voltak is nehézségeink, de gratulálok a csapatnak, örülök, hogy ezt a lépcsőfokot is megugrottuk! Próbálunk a továbbiakban is fejlődni.

Kéménygyártó-Mórahalom–Clean Star Complex Dorozsma 0–3 (0–0)
Mórahalom, 80 néző. Vezette: Pap Zsigmond Csaba – közepesen (Kiszin, Ördög).
Mórahalom: Szili – Tischner, Makai, Szalai, Rajsli, Császár (Oláh Má., 65.), Farkas Á. (Mádi, 75.), Oláh Mi. (Borsos, 85.), Jójárt, Erhardt, Monostori (Rideg, 33.). Edző: Paksi Péter.
Dorozsma: Zékány – Varga Á. (Poljak, a szünetben), Mihálffy (Szil, a szünetben), Burai, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki (Kalapács, 65.), Szüts (Bodonji, a szünetben), Gál (Agócsy, a szünetben), Csizmadia. Edző: Magyar György.
Gólszerzők: Ottlik Máté (50., 11-esből), Burai (65.), Szil (85.).
Jók: Oláh B., Rajsli, Tischner, ill. Fülöp, Ottlik Máté, Ottlik Márk, Lóki, Burai. 
Paksi Péter: – Becsülettel küzdöttünk, jelen pillanatban ennyi van bennünk. Gratulálok a Dorozsmának! 
Magyar György: – Az első félidőben magunkhoz képest lassan játszottunk, nem reagáltunk elég gyorsan a támadó harmadban. Egy csendes fejmosás, valamint négy csere után jobban néztünk ki, a második félidőben eldöntöttük a meccs sorsát. Sok sikert kívánok a szebb napokat látott Mórahalomnak!

Csongrád-Draxi-gép Kft.–Makó FC 0–6 (0–1)
Csongrád, 150 néző. Vezette: Polyák Attila Péter – jól (Vén, Csókás).
Csongrád: Ciortea – Kanász-Nagy, Palásti (Debreceni, 69.), Nacsa, Nagy Á. (Pauli, 58.), Czékus, Barta, Borda, Bencze, Sarusi (Horváth H., 76.), Lévai (Borbás, 76.). Edző: Bíró Mihály.
Makó: Garamvölgyi – Molnár D. (Fancsali, 72.), Beregszászi, Kardos, Frank, Dancsó, Borbély B. (Szilágyi Zs., 76.), Czebe (László, 63.), Vajna, Pataki (Vas, a szünetben), Isaszegi. Edző: Retek Flórián.
Gólszerzők: Kardos (6.), Frank (51.), Vas (67.), Isaszegi (70.), Kanász-Nagy (75., öngól), Vajna (89.).
Jók: Borda, Lévai, ill. mindenki. 
Bíró Mihály: – Egyelőre nekem is talány, miért esünk minden meccsen húsz perc alatt. 
Retek Flórián: – A múlt heti vereséget követően megérdemelt győzelmet arattunk. Akár nagyobb arányban is realizálódhatott volna a győzelmünk, dolgozunk, haladunk tovább a megkezdett úton.

M-Perfect Home-Algyő–Szentesi Kinizsi 4–0 (1–0)
Algyő, 100 néző. Vezette: Dobó Attila – közepesen (Halász, Vereska).
Algyő: Szabó G. – Kiss R., Bozóki, Horváth A., Kardos (Hegyi, 85.), Róka (Varga Z., a szünetben), Dudás (Farkas G., 85.), Babarcsik (Godó, 66.), Kónya (Szabó L., a szünetben), Forró, Semjényi. Edző: Fülöp Tibor.
Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Bartucz B., Mészáros, Rostás, Illés (Ökrös, 57.), ifj. Mihály, Zsíros, Koncz, id. Mihály (Lázi, 74.), Vincze, Csáki (Bíró, 33.). Megbízott edző: Herczeg Szabolcs.
Gólszerzők: Bozóki R. (27.), Kardos (71.), Godó (84.), Hegyi (86.).
Jók: Forró, Kardos, Kiss R., Semjényi, ill. Bartucz B., Mészáros, Vincze. 
Fülöp Tibor: – Az első félidőben nehezen találtunk fogást a szervezetten futballozó Szentesen. A szünet után már direktebben játszottunk, az ott mutatottunk játékunk már jobban mutatott. Örülök, hogy a fiatalok ezúttal is hozzá tudtak tenni a meccshez! Gratulálok Hegyi Alexander első felnőtt góljához! 
Herczeg Szabolcs: – Ma nem néztünk ki jól, ennél több van a csapatban.

Tiszasziget–Deszk 3–1 (1–0)
Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Minda, dr. Sörös).
Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Szilágyi, Skribek B., Patai (András, 65.), Pető (Bozsik, a szünetben), Duray, Kopasz (Baka, 54.), Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Deszk: Csikkel – Zatykó (Szabó Á., a szünetben), Kecskés, Köteles, Németh Z., Néma (Bubrják-Goda, 84.), Szántó, Miklós (Kovács B., 56.), Vörös, Baucic (Csehó, 71.), Pióker Ti. Edző: Kiss Máté.
Gólszerzők: Szilágyi (12., 11-esből), Patai (53.), Baka (76.), ill. Csehó (81.).
Jók: Duray, ill. Kecskés, Miklós. 
Nyerges Dániel: – Az egész mérkőzésen saját tudásunk alatt teljesítettünk. Rengeteg helyzetet kihagytunk, amit nem engedhetünk meg a későbbiekben, és ilyen könnyelmű gólt sem kaphatunk. 
Kiss Máté: – Részünkről a pozitívum, hogy végig volt tartásunk. Próbálunk kilábalni abból a mély gödörből, amelybe belesodródtunk.  

SZEOL SC-FK Szeged–Sándorfalva 0–4 (0–2)
Szeged-Petőfitelep, Szalai „Dzsínó” István sporttelep, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Gera, Kiss R.).
SZEOL SC-FK Szeged: Kovács Á. – Tóth G., Giba (Magyar, 78.), Bárkányi (Hegyesi P., 75.), Tóth M., Csuka, Hegyesi B. (Csehó, 75.), Ilyés, Hüvös (Jugyák, 67.), Sisák (Herczg, 63.), Miklós. Edző: Tóth János.
Sándorfalva: Sági – Molnár M., Bácsi (Osvald, 75.), Oláh (Budai, 63.), Varga R. (Buzai, 39.), Juhász, Koncz (Gulyás, 57.), Bitó (Ferenczi, 81.), Rabecz V., Széll, Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Gólszerzők: Oláh L. (21.), Varga R. (38.), Széll (54., 60.).
Jók: mindenki, ill. Széll, Oláh, Bácsi, Molnár M.
Dóra János: – Helló, ma mi a zászló? Tesóka ma ki a bajnok? A pályára ha kiállsz, téged néz az egész világ. Hallom a talpad dobbanását, érzem a ritmusát! 
Antal Krisztián: – Megérdemelt győzelmet arattunk. A helyzeteket figyelembe véve megnyugtató gólszámot értünk el. Maradt még bennünk, de szerdán fontos meccs vár ránk, bízom benne, hogy a sérültjeink is rendbe jönnek.  

A vármegyei I. osztály állása:

 1.Tiszasziget540118612
 2.Sándorfalva440013112
 3.Bordány440012412
 4.Algyő431010110
 5.Dorozsma531113510
 6.Makó43011149
 7.Csongrád52038146
 8.SZEOL511310164
 9.Mórahalom51136144
 10.Szentes51049163
 11.Deszk50054180
 12.HTUS50054190
  • A 6. forduló programja, szombat, 16 óra: Szentesi Kinizsi–Csongrád-Draxi-Gép Kft., Makó–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Clean Star Complex Dorozsma–SZEOL SC-FK Szeged, Sándorfalva–Deszk. 17 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–Tiszasziget. Vasárnap, 16 óra: DB Futball Bordány–M-Perfect Home-Algyő.

 

