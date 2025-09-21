Egy apa-fia összjáték döntötte el a közel félezer néző előtt lejátszott örökrangadót

Kiváló hangulat és szép számú nézősereg fogadta a csapatokat a csongrád-csanádi El Clasicón. A vármegyei futball egyik legnagyobb rangadóját, a Szentes–Csongrád mérkőzést ugyan jobban kezdték a vendégek, azonban ifjabb Mihály Róbert balösszekötő helyéről leadott pontos lövésével a hazaiak kerültek előnybe. A Csongrád a második félidő elejére már fordított, előbb a második hullámban érkező Borda lőtt egy szép gólt a tizenhatosról, majd Takács Ádám pofozott be egy távoli lövés utáni kipattanót. Csakhogy nem volt vége a fordulatoknak, egy szöglet után egyenlített a Szentes, majd ifjabb Mihály Róbert édesapját játszotta meg, miután lejutott az alapvonalig, beadását pedig idősebb Mihály Róbert belsővel a kapuba lőtte. Ugyan mindkét oldal előtt adódtak lehetőségek, a Csongrádnak volt egy kapufája is, de végül maradt a 3–2.

A Szentesi Kinizsi nyerte a vármegyei futball egyik legnagyobb rangadóját. Fotó: Vidovics Ferenc

Hatodik bajokiját is megnyerte, így továbbra is pontveszteség nélkül áll a Sándorfalva, amely a végére kiütötte a Deszket. A forduló nyitómeccsén a Tiszasziget tudott újítani a második félidőre, és végül magabiztos arányban nyert Hódmezővásárhelyen, így a vásárhelyieknek és a Deszknek továbbra sincs pontja ebben a szezonban. A meccs negyedik percében már két góllal vezetett a Makó a Mórahalom ellen, a vendégek hiába jöttek vissza a meccsbe, egy percen belül újabb gólt kaptak. A Dorozsma ha nem is könnyen, de legyőzte az újonc SZEOL SC-FK Szegedet. Elvette ellenfele hibátlan mérlegét az Algyő, amely Bordányban kihasználta, hogy több mint fél órát emberelőnyben játszhatott, és megszerezte mindhárom pontot. Varga Zénó labdaszerzését követően egyből a kapuba lőtt, míg a meccs hajrájában a hazaiak büntetőjét kivédte Szabó Gergely, így maradt a 0–1. A bordányiak négy nyert meccs után először veszítettek pontot ebben az idényben.