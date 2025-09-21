szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Egy apa-fia összjáték döntötte el a közel félezer néző előtt lejátszott örökrangadót

Címkék#Mórahalom#Csongrád#Makó

Fordulatos meccset hozott a szomszédvári örökrangadó. A Szentesi Kinizsi nyerte a vármegyei futball egyik legnagyobb tradíciójú derbijét, a Csongrád elleni meccsen szép számú közönség előtt apa és fia összjátéka döntött a szentesiek javára.

Vajgely Pál
Egy apa-fia összjáték döntötte el a közel félezer néző előtt lejátszott örökrangadót

Fotó: Vidovics Ferenc

Kiváló hangulat és szép számú nézősereg fogadta a csapatokat a csongrád-csanádi El Clasicón. A vármegyei futball egyik legnagyobb rangadóját, a Szentes–Csongrád mérkőzést ugyan jobban kezdték a vendégek, azonban ifjabb Mihály Róbert balösszekötő helyéről leadott pontos lövésével a hazaiak kerültek előnybe. A Csongrád a második félidő elejére már fordított, előbb a második hullámban érkező Borda lőtt egy szép gólt a tizenhatosról, majd Takács Ádám pofozott be egy távoli lövés utáni kipattanót. Csakhogy nem volt vége a fordulatoknak, egy szöglet után egyenlített a Szentes, majd ifjabb Mihály Róbert édesapját játszotta meg, miután lejutott az alapvonalig, beadását pedig idősebb Mihály Róbert belsővel a kapuba lőtte. Ugyan mindkét oldal előtt adódtak lehetőségek, a Csongrádnak volt egy kapufája is, de végül maradt a 3–2.

A Szentesi Kinizsi nyerte a vármegyei futball egyik legnagyobb rangadóját.
A Szentesi Kinizsi nyerte a vármegyei futball egyik legnagyobb rangadóját. Fotó: Vidovics Ferenc

Hatodik bajokiját is megnyerte, így továbbra is pontveszteség nélkül áll a Sándorfalva, amely a végére kiütötte a Deszket. A forduló nyitómeccsén a Tiszasziget tudott újítani a második félidőre, és végül magabiztos arányban nyert Hódmezővásárhelyen, így a vásárhelyieknek és a Deszknek továbbra sincs pontja ebben a szezonban. A meccs negyedik percében már két góllal vezetett a Makó a Mórahalom ellen, a vendégek hiába jöttek vissza a meccsbe, egy percen belül újabb gólt kaptak. A Dorozsma ha nem is könnyen, de legyőzte az újonc SZEOL SC-FK Szegedet. Elvette ellenfele hibátlan mérlegét az Algyő, amely Bordányban kihasználta, hogy több mint fél órát emberelőnyben játszhatott, és megszerezte mindhárom pontot. Varga Zénó labdaszerzését követően egyből a kapuba lőtt, míg a meccs hajrájában a hazaiak büntetőjét kivédte Szabó Gergely, így maradt a 0–1. A bordányiak négy nyert meccs után először veszítettek pontot ebben az idényben. 

Fordulatos meccsen nyerte meg az örökrangadót a Szentes a Csongrád ellen

Fotók: Vidovics Ferenc

 

Vármegyei futball, I. osztály, 6. forduló

Hódmezővásárhelyi TUS–Tiszasziget 1–5 (1–1)
Hódmezővásárhely, 120 néző. Vezette: Putnik Tamás – jól (Rácz, Szabó G.).
Hódmezővásárhelyi TUS: Kalmár – Vass (Tószegi, 71.), Tóth J., Bánfi, Tatár (Telek, 60.), Marton, Török, Becsek, Nagy A., Pacskó, Kis D. Edző: Horváth Zoltán.
Tiszasziget: Kiss D. – András (Skribek B., 60.), Papp Á., Bozsik (Rédei, 60.), Szilágyi, Patai (Kopasz, 60.), Skribek Á. (Szabó D., 80.), Duray, Baka (Pető, 80.), Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel. 
Gólszerzők: Becsek (21., 11-esből), ill. Szilágyi (10., 63.), Patai (50.), Skribek Á. (80.), Papp Á. (85.).
Jók: senki, ill. mindenki. 
Horváth Zoltán: – Innen szép nyerni, de meg fogjuk próbálni.
Nyerges Dániel: – Ismét egy félidőnyi adtunk ellenfelünknek, bőven tudásunk alatt játszva. A szünet után hoztuk azt, amit tudunk, labdás játékban, intenzitásban, befejezésekben. Ez a szív diadala volt.

Szentesi Kinizsi–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 3–2 (1–1)
Szentes, 450 néző. Vezette: Kiss Richárd –  jól (Csöngető, Gera).
Szentesi Kinizsi: Verebélyi – Bíró (Fűri, 74.), Bartucz B. (Ökrös, 79.), Koncz, Rostás, Lázi (id. Mihály, a szünetben), Illés (Csáki, a szünetben), ifj. Mihály, Zsíros, Vincze, Mészáros. Edző: Szöllősi Ferenc. 
Csongrád: Ciortea – Bencze (Pauli, 77.), Nagy Á. (Takács, a szünetben), Kanász-Nagy (Dovics, a szünetben), Czékus, Barta, Nacsa, Péter, Palásti (Szántai-Kis, 63.), Lévai (Borák, 77.), Borda. Edző: Bíró Mihály. 
Gólszerzők: ifj. Mihály (20.), Rostás (59.), id. Mihály (70.), ill. Borda (25.), Takács Á. (50.).
Jók: Mészáros, ifj. Mihály, id. Mihály, Vincze, Bartucz B., Koncz, ill. senki. 
Szöllősi Ferenc: – Egy nagyon nehéz meccsen reméltem, többet lesz nálunk a labda. Azt szokták mondani, a rangadón nyerni kell, és ez sikerült. Köszönöm a tíz év után kilátogató B-közép buzdítását, és a szurkolóink támogatását! Remélem, legközelebb is kilátogatnak, igyekszünk kiszolgálni őket! 
Bíró Mihály: – Az a csapat nyert, amelyik jobban akarta a győzelmet.

Makó–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 3–1 (3–1)
Makó, 150 néző. Vezette: Vereska Hunor – jól (Minda, Kócsó).
Makó: Szalkai – Molnár D. (Fancsali, 75.), Beregszászi, Vas, Kardos, Frank, Borbély B. (Dancsó, 33.), Czebe (László, a szünetben), Vajna, Pataki (Széll, 65.), Isaszegi. Edző: Retek Flórián. 
Mórahalom: Szili – Tischner (Császár, a szünetben), Makai, Szalai, Rajsli, Farkas Á. (Mádi, 65.), Oláh (Vörös, 65.), Jójárt, Erhardt, Bokányi, Monostori. Edző: Paksi Péter.  
Gólszerzők: Vas (1.), Frank (4.), Vajna (42.), ill. Erhardt (41.).
Jók: mindenki, ill. Monostori, Jójárt, Makai, Erhardt. 
Retek Flórián: – Az első félidőben kihasználtuk ellenfelünk hibáit és irányítottuk a játékot. Nem forgott veszélyben a győzelmünk, megérdemelt sikert arattunk.
Paksi Péter: – Két súlyos hiba után végig tartása volt a csapatomnak. Igazán bosszús azért vagyok, mert a szépítő gól után ismét belebakiztunk, innentől pedig nem volt realitása a pontszerzésünknek. Rutintalanok vagyunk, a Makó megérdemelten győzött.

Clean Star Complex Dorozsma–SZEOL SC-FK Szeged 2–0 (1–0)
Szeged-Kiskundorozsma, 150 néző. Vezette: Dobó Attila – jól (Gargya, Mígh).
Dorozsma: Szabó B. – Poljak (Gál, a szünetben), Szil, Agócsy (Kalapács, 70.), Burai (Kis B., 70.), Ottlik Márk (Simon, 70.), Vajda, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Szüts (Holcsik, 63.). Edző: Magyar György. 
SZEOL SC-FK Szeged: Vlad – Tóth G., Giba, Bárkányi (Hegyesi B., a szünetben), Csuka, Ilyés, Buchholcz, Hüvös (Tóth Á., 84.), Sisák (Jugyák, 78.), Miklós, Laczi. Edző: Tóth János. 
Gólszerzők: Szüts (35.), Kalapács (74.).
Kiállítva: Miklós (89.).
Jók: Burai, Szil, Vajda, ill. Giba, Tóth G., Csuka, Sisák. 
Magyar György: – Bár a hirtelen visszatérő meleg kissé rányomta a bélyegét a tempóra, végig irányítottuk a meccset. Az első félidőben eldönthettük volna a három pont sorsát, de csak a szünet után sikerült feltenni az i-re a pontot a jól küzdő szegedi csapat ellen. Sokat kell még dolgoznunk.
Dóra János: – Egy gól, és semmi a vágyam, csak ennyi.

Sándorfalva–Deszk 8–0 (2–0)
Sándorfalva, 150 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Burzon, Mucsi).
Sándorfalva: Nagy B. – Buzai, Molnár M., Bácsi (Dancsok, 59.), Oláh, Juhász, Koncz, Rabecz V. (Gulyás, 59.), Széll, Rabecz B. (Budai, 59.), Gyuga. Edző: Antal Krisztián. 
Deszk: Mészáros – Molnár B., Köteles, Szabó Á. (Kecskés, 59.), Szántó, Adamov (Szabó R., 53.), Baucic (Télessy, 70.), Fülöp, Csehó, Németh Z., Vörös. Edző: Kiss Máté. 
Gólszerzők: Juhász (14., 87., 90.), Oláh (27.), Budai (61.), Koncz (64.), Széll (67.), Gulyás (69.).
Jók: mindenki, ill. senki. 
Antal Krisztián: – Nehezen lendültünk játékba, hét nap alatt a harmadik meccsünket játszottuk le. Remek hetet produkáltunk, a cseréink is hozzá tudtak tenni a meccshez, ki tudtuk használni az adódó helyzeteinket. 
Kiss Máté: – Olyan iramot diktál a Sándorfalva , amivel köszönőviszonyban sincs a megyeegyes átlag szint. Egy félidőt helytálltunk, ennyire futotta. Üde színfolt volt Szabó Roland játéka a támadójátékunkban.

DB Futball Bordány–M-Perfect Home-Algyő 0–1 (0–0)
Bordány, 300 néző. Vezette: Kiss Márkó – jól (Vozár, Csöngető).
Bordány: Pintér – Heipl B., Márki, Meszes, Kovács Zs. (Visnyei, 60.), Kovács K., Rácz M. (Márton, 51.), Sahin-Tóth (Heipl Á., 51.), Sárkány (Kovács D., 60.), Kártyás (Bezzeg, 77.), Krizs. Edző: Forgács Dávid.
Algyő: Szabó G. – Rádi, Kiss R., Bozóki, Kardos (Szabó L., 56.), Róka (Godó, a szünetben), Hegyi (Semjényi, 84.), Babarcsik (Sík, 69.), Kónya (Varga Z., a szünetben), Forró, Rébék. Edző: Fülöp Tibor.
Gólszerző: Varga Z. (81.).
Kiállítva: Márki (57.).
Jók: Kovács D., Márton, ill. Szabó G., Forró, Rébék, Babarcsik. 
Forgács Dávid: – Egy ikszes mérkőzésen az Algyő a játékstílusából adódóan dominált. Én döntöttem rosszul, ebből kaptuk a gólt. Vannak ilyen meccsek, amikor többet érdemelnél. Nem dőlt össze a világ, dolgozunk tovább, tíz emberrel is partiban voltunk egy tavalyi dobogós csapattal. 
Fülöp Tibor: – Nem ez volt életünk meccse, de néhány nap után összeszedtük magunkat. Ami szerdán hiányzott, a küzdeni akarás az ma megvolt, csapatként sikerült nyernünk.

A vármegyei I. osztály állása

 1.Sándorfalva660027218
 2.Tiszasziget650123715
 3.Dorozsma641115513
 4.Algyő641112713
 5.Makó540114512
 6.Bordány540112512
 7.Szentes620412186
 8.Csongrád620410176
 9.SZEOL611410184
 10.Mórahalom61147174
 11.HTUS60065240
 12.Deszk60064260

A 7. forduló programja:
Szombat, 16 óra: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Szentesi Kinizsi, Csongrád-Draxi-Gép Kft.–DB Futball Bordány, M-Perfect Home-Algyő–Hódmezővásárhelyi TUS, Deszk–Clean Star Complex Dorozsma, Tiszasziget–Sándorfalva, SZEOL SC-FK Szeged–Makó.

