szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Labdarúgás

1 órája

A döntetlen volt a slágereredmény a vármegyei I. osztály hetedik fordulójában

Címkék#Sándorfalva#SZEOL SC-FK Szeged#Mórahalom

Hat meccsből négy is döntetlennel ért véget. Megszerezte első pontját a Deszk a vármegyei futball élvonalában, a Sándorfalva viszont első alkalommal nem tudott nyerni ebben a szezonban, de a Mórahalom sem tudta megőrizni korai, kétgólos előnyét.

Vajgely Pál

Nem tudta megnyerni zsinórban a hetedik mérkőzését a Sándorfalva a vármegyei futball I. osztályában. A listavezető a második helyezett Tiszasziget otthonában döntetlent játszott, miután a hazaiak egy szöglet utáni lecsorgóból szereztek vezetést, majd nem sokkal később a Sándorfalva egy beadást követően, hasonló szituációból egyenlített. A vendégek ezt követően lőttek egy gólt, amit les címén érvénytelenített a játékvezető, így a Tiszasziget lett az első csapat a szezonban, amely pontot tudott szerezni a Sándorfalva ellen.  A végén kicsit izgulnia kellett az Algyőnek, amely bár három góllal vezetett a Hódmezővásárhelyi TUS ellen, a vendégek visszajöttek a meccsbe, de pontot már nem tudtak szerezni. Megvan viszont a Deszk első pontja, a Dorozsma ellen bravúros döntetlent ért el a csapat. 

Egy pontot otthon tartott a Deszk a Dorozsma ellen a vármegyei futball élvonalában.
Egy pontot otthon tartott a Deszk a Dorozsma ellen a vármegyei futball élvonalában. Fotó: Karnok Csaba

Hiába volt szűk negyed óra alatt kétgólos hátrányban a Szentes, végül egy pontot elvitt Mórahalomról, bár a hazaiaknak 2–2-nél volt egy óriási lehetőségük, hogy megnyerjék a meccset, de kimaradt a ziccer. Döntetlen lett a Csongrád és a Bordány meccse is, míg a Makó egy fordulatos, hétgólos meccset nyert meg a SZEOL SC-FK Szeged ellen, a Maros-partiak a meccs elején elveszítették kapusukat, Garamvölgyi Csaba ugyanis ujjsérülést szenvedett. 

Bravúros döntetlennel szerezte meg első pontját a Deszk az idei szezonban

Fotók: Karnok Csaba

 

Vármegyei futball, I. osztály, 7. forduló

M-Perfect Home-Algyő–Hódmezővásárhelyi TUS 3–2 (2–0)
Algyő, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Vereska, Szabó M.).
Algyő: Szabó G. – Kiss R., Bozóki, Horváth A., Kardos (Farkas G., 55.), Varga Z. (Daróczi, 74.), Dudás, Szabó L. (Sík, 55.), Hegyi (Godó, 57.), Semjényi (Kónya, 57.). Rébék. Edző: Fülöp Tibor. 
Hódmezővásárhelyi TUS: Kalmár – Vass, Tóth J., Buzás, Marton (Telek, 12.), Török, Horváh Á., Rau (Tószegi, 75.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Tatár, 68.). Edző: Horváth Zoltán. 
Gólszerzők: Varga Z. (9., 45.), Godó (80.), ill. Telek (83.), Buzás (89.).
Jók: Rébék, Varga Z., ill. Vass, Telek. 
Fülöp Tibor: – Az egyetlen pozitívum ma három pont. Szenvedély nélkül nem lehet futballozni. 
Horváth Zoltán: – Sajnos az első félidőben két kapitális egyéni hiba után komoly hátrányba kerültünk. A folytatásban nyíltan játszottunk, aminek köszönhetően több lehetőségünk adódott, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a hazaiak kontrái is nagyon veszélyesek voltak.
A végére izgalmassá tettük a meccset, de ezért megint nem adnak pontot. A súlyos sérülést szenvedő játékosunknak, Marton Balázsnak mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Csongrád-Draxi-Gép Kft.–DB Futball Bordány 1–1 (0–1)
Csongrád, 100 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Minda, Mígh).
Csongrád: Franciskovic – Kanász-Nagy, Péter, Dovics, Sarusi (Takács Á., a szünetben), Czékus (Forgó, 80.), Nagy Á. (Szántai-Kis, 66.), Nacsa, Bencze, Palási, Lévai (Sarusi-Kis, 66.). Edző: Bíró Mihály.
Bordány: Pintér – Heipl B., Baranyi, Meszes (Rácz M., 75.), Kovács Zs. (Bezzeg, 66.), Visnyei, Kovács K. (Fodor, 57.), Sahin-Tóth (Heipl Á., 75.), Kis L., Márton (Sárkány, 57.), Krizs. Megbízott edző: Vasas Gábor. 
Gólszerzők: Nacsa (85.), ill. Sahin-Tóth (30.).
Jók: mindenki, ill. Visnyei, Kis L., Meszes.
Bíró Mihály: – A csapaton azt láttam, amit szerettem volna. Talán több helyzetünk is volt, mint ellenfelünknek, a végén kimaradt a ziccerünk. 
Vasas Gábor: – Gratulálok Bíró Misi barátoméknak! Bízom benne, hogy mindenki ellen ilyen akarattal tudnak játszani a továbbiakban. Meg kell tanulnunk lezárni ezeket a meccseket, hogy előre tudjunk lépni. Próbáljuk a játékunkkal kivívni a tiszteletet a pályán, ha már a korunkkal még nem bírjuk.

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Szentesi Kinizsi 2–2 (2–2)
Mórahalom, 100 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Kasnyik, Arató).
Mórahalom: Szili – Hajdó, Nyíri (Császár, 73.), Szalai, Rajsli, Makai (Mádi, 84.), Tischner, Jójárt (Gallyas, 84.), Erhardt, Monostori, Bokányi. Edző: Paksi Péter. 
Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Bíró, Zsíros (Ökrös, 67.), Mészáros, Rostás, Illés (id. Mihály, 61.), Bartucz P., Papp M., Koncz, Szőke, Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc.
Gólszerzők: Bokányi (9.), Erhardt (12.), ill. Zsíros (23.), Papp M. (38.).
Jók: Szili, Rajsli, Tischner, Bokányi, Erhardt, ill. Mészáros, Bíró. 
Paksi Péter: – Egy jó kezdés után kiengedtük a kezdeményezést a kezünkből, egyéni hibáink után kiegyenlítettek a vendégek. Mindkét csapat nyerhetett volna, hatalmas lehetőségek maradtak ki, a döntetlen igazságosnak mondható. Mi minden pontnak örülünk. 
Szöllősi Ferenc: – Az első tizenöt percet átaludtuk, nagy előnyt adtunk a hazaiaknak. Hál’istennek a félidőre egalizáltunk, a szünet után helyzetek sokaságából ha csak párat kihasználunk, pontokkal jövünk el Mórahalomról. Viszont a végén ellenfelünknek is volt egy óriási ziccerük, így egy szavunk sem lehet.

Deszki SC–Clean Star Complex Dorozsma 1–1 (0–1)
Deszk, 100 néző. Vezette: Kiss Richárd – kiválóan (Halász, Vida).
Deszk: Mészáros – Molnár B., Fülöp, Köteles, Csehó (Markovics, 52.), Néma (Adamov, 58.), Szántó, Szabó R. (Kovács B., 77), Baucic, Németh Z., Vörös. Edző: Kiss Máté. 
Dorozsma: Szabó B. – Varga Á., Molnár K., Szil (Gál, a szünetben), Kalapács (Csizmadia, a szünetben), Agócsy (Mihálffy, 64.), Burai, Ottlik Márk, Vajda, Lóki (Holcsik, a szünetben), Szüts (Ottlik Máté, a szünetben). Edző: Magyar György. 
Gólszerzők: Szabó R. (63.), ill. Szüts (8.).
Jók: mindenki, ill. senki. 
Kiss Máté: – Elindultunk!
Magyar György: – Akaratgyenge játék, nagyon rossz hozzáállás, és egy nagy nulla volt a mai mérkőzésünk.

Tiszasziget–Sándorfalva 1–1 (0–0)
Tiszasziget, 200 néző. Vezette: Rosta Kevin – jól (Farkas L., Juhász).
Tiszasziget: Kiss D. – András, Papp Á., Nagy M., Patai (Szilágyi, 86.), Duray, Kopasz (Szabó D., 88.), Baka (Skribek B., a szünetben), Rédei (Bozsik, 89.), Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Sándorfalva: Sági – Molnár M., Bácsi, Koncz, Oláh (Dancsok, 84.), Varga R. (Rabecz B., 84.), Juhász, Bitó, Rabecz V., Széll, Gyuga. Edző: Antal Krisztián. 
Gólszerzők: Patai (69.), ill. Gyuga (73.).
Jók: mindenki, ill. Bácsi, Molnár M., Gyuga, Juhász, Rabecz V. 
Nyerges Dániel: – Rendkívül magas színvonalú mérkőzésen sikerült pontot szerezni a toronymagas esélyes ellen. Mindenki előtt le a kalappal, mindkét oldalt jó meccset hozott össze! Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert a Sándorfalvának! 
Antal Krisztián: – A második helyezett otthonából elhoztunk egy pontot. Sajnos nem tudtam részt venni a meccsen, köszönöm a kollégám segítségét! Kellett írnunk egy forgatókönyvet, úgy értesültem, jobbak voltunk. Várjuk a Tiszaszigetet szeretettel Sándorfalván!

SZEOL SC-FK Szeged–Makó FC 3–4 (2–3)
Szeged-Petőfitelep, Szalai "Dzsínó" István sporttelep, 100 néző. Vezette: dr. Tapodi Péter – gyengén (Csöngető, Gera).
SZEOL SC-FK Szeged: Kovács Á. – Tóth G., Bárkányi (Jugyák, a szünetben), Tóth M., Csuka, Kelemen, Hegyesi B. (Frankó, 61.), Buchholcz, Hüvös, Verebély, Rácz B. Edző: dr. Tóth János. 
Makó: Garamvölgyi (Szalkai, 12.). – Molnár D., Beregszászi, Vas, Kardos, Frank (Horváth E., 85.), Dancsó, Borbély B. (Széll, 67.), Czebe, Vajna (Fancsali, 77.), Isaszegi. Edző: Retek Flórián. 
Gólszerzők: Kardos Á. (6., öngól), Bárkányi (24., 11-esből), Hüvös (80.), ill. Vas (17., 72.), Isaszegi (26.), Kardos (48.)
Jók: mindenki, ill. Kardos, Vas, Isaszegi, Czebe. 
Dóra János: – Nem, nem, nem, leszek sohasem a játékszered! 
Retek Flórián: – A heti felkészülésünk betegségek és sérülések miatt nem volt ideális. Ennek tükrében nagyon értékes három pontot szereztünk egy olyan ellenféllel szemben, amely próbált kombinatívan játszani. Jobbulást Garamvölgyi Csabinak, a győzelmet neki ajánljuk, várja vissza őt a csapat! 

A vármegyei I. osztály állása:

1. Sándorfalva761028319
2. Tiszasziget751124816
3. Algyő751115916
4.Makó650118815
5. Dorozsma742116614
6.Bordány641113613
7.Szentes721414207
8. Csongrád721411187
9. Mórahalom71249195
10.SZEOL SC-FK Szeged711513224
11.Deszk70165271
12.Hódmezővásárhelyi TUS70077270

A 8. forduló programja:
Szombat, 15 óra: M-Perfect Home-Algyő–Tiszasziget, Szentesi Kinizsi–SZEOL SC-FK Szeged, Makó–Deszk, Clean Star Complex Dorozsma–Sándorfalva. 17 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–Csongrád-Draxi Gép-Kft. Vasárnap, 15 óra: DB Futball Bordány–Kéménygyártó Mórahalom VSE.

 

