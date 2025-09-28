A döntetlen volt a slágereredmény a vármegyei I. osztály hetedik fordulójában

Nem tudta megnyerni zsinórban a hetedik mérkőzését a Sándorfalva a vármegyei futball I. osztályában. A listavezető a második helyezett Tiszasziget otthonában döntetlent játszott, miután a hazaiak egy szöglet utáni lecsorgóból szereztek vezetést, majd nem sokkal később a Sándorfalva egy beadást követően, hasonló szituációból egyenlített. A vendégek ezt követően lőttek egy gólt, amit les címén érvénytelenített a játékvezető, így a Tiszasziget lett az első csapat a szezonban, amely pontot tudott szerezni a Sándorfalva ellen. A végén kicsit izgulnia kellett az Algyőnek, amely bár három góllal vezetett a Hódmezővásárhelyi TUS ellen, a vendégek visszajöttek a meccsbe, de pontot már nem tudtak szerezni. Megvan viszont a Deszk első pontja, a Dorozsma ellen bravúros döntetlent ért el a csapat.

Egy pontot otthon tartott a Deszk a Dorozsma ellen a vármegyei futball élvonalában. Fotó: Karnok Csaba

Hiába volt szűk negyed óra alatt kétgólos hátrányban a Szentes, végül egy pontot elvitt Mórahalomról, bár a hazaiaknak 2–2-nél volt egy óriási lehetőségük, hogy megnyerjék a meccset, de kimaradt a ziccer. Döntetlen lett a Csongrád és a Bordány meccse is, míg a Makó egy fordulatos, hétgólos meccset nyert meg a SZEOL SC-FK Szeged ellen, a Maros-partiak a meccs elején elveszítették kapusukat, Garamvölgyi Csaba ugyanis ujjsérülést szenvedett.