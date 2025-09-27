szeptember 27., szombat

Labdarúgás

1 órája

Nincs már hibátlan csapat a vármegyei I. osztályban

A Tiszasziget lett az első csapat, amely pontot szerzett a Sándorfalva ellen. A vármegyei futball élvonalának nyolcadik fordulójában megszerezte első pontját a Deszk.

Vajgely Pál

A nyolcadik forduló mérkőzéseit rendezték a vármegyei futball élvonalbeli bajnokságában. A Sándorfalva hét győztes meccs után látogatott a játéknap előtt második Tiszaszigethez, és a szezon során először hátrányba is került: bár csak négy percig vezettek a hazaiak, a döntetlen azt jelenti, ebben az idényben először nem nyert a Sándorfalva. A Tiszasziget maradt a második helyen, viszont pontszámban beérte őket az Algyő, amely háromgólos előnyéből a végére egyet őrzött meg a Hódmezővásárhelyi TUS ellen. Megvan a Deszk első pontja, a deszkiek bravúros eredményt értek el a Dorozsma ellenében. 

A vármegyei futball élvonalában nyolc forduló után nincs már hibátlan csapat.
A vármegyei futball élvonalában nyolc forduló után nincs már hibátlan csapat. Illusztráció: Gémes Sándor

Szintén döntetlennel ért véget a Csongrád és a Bordány meccse, a hazaiak ezzel először játszottak döntetlent ebben az évadban. A Mórahalom hiába volt már kétgólos előnyben az első negyed óra alatt, a Szentesi Kinizsi még a szünet előtt egyenlített, ez a meccs is döntetlennel zárult. A játéknap egyetlen vendég sikerét a Makó aratta, amely a SZEOL SC-FK Szeged otthonában tudott győzni.

Vármegyei futball, I. osztály, 8. forduló

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Szentesi Kinizsi 2–2 (2–2)
Gólszerzők: Bokányi (9.), Erdhardt (12.), ill. Zsíros (23.), Papp M. (38.).

Csongrád-Draxi-Gép Kft.–DB Futball Bordány 1–1 (0–1)
Gólszerzők: Nacsa (85.), ill. Sahin-Tóth (30.).

M-Perfect Home-Algyő–Hódmezővásárhelyi TUS 3–2 (2–0)
Gólszerzők: Varga Z. (9., 45.), Godó (80.), ill. Telek (83.), Buzás (89.).

Deszki SC–Clean Star Complex Dorozsma 1–1 (0–1)
Gólszerzők: Szabó R. (63.), ill. Szüts (8.).

Tiszasziget–Sándorfalva 1–1 (0–0)
Gólszerzők: Patai (69.), ill. Gyuga (73.).

SZEOL SC-FK Szeged–Makó FC 3–4 (2–3)
Gólszerzők: Kardos Á. (6., öngól), Bárkányi (24., 11-esből), Hüvös (80.), ill. Vas (17., 72.), Isaszegi (26.), Kardos (48.)

